FBI převzala případ zabití americké ženy agentem ICE a odebrala Minnesotě přístup k důkazům
9. 1. 2026
Foto: Odpočívej v pokoji, Renée. Zavražděna ICE.
Minneapolis zůstává v napětí, po zastřelení Renee Nicole Good je plánováno několik protestů
FBI převzala plnou kontrolu nad vyšetřováním smrtelné střelby na Renee Nicole Goodovou, kterou spáchal agent Imigrační a celní policie (ICE) v Minneapolis, jak vyšlo najevo ve čtvrtek.
V prohlášení Minnesotský Úřad pro trestní stíhání (BCA) uvedl, že byl původně požádán o pomoc při vyšetřování střelby, než federální úředníci „změnili kurz“ a prohlásili, že případ bude „veden výhradně FBI“. Vzhledem k tomu, že BCA byl odebrán přístup k materiálům případu, svědkům a důkazům, úřad uvedl, že se „neochotně“ musel z vyšetřování stáhnout.
Na čtvrteční tiskové konferenci ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem popřela, že by BCA byl z vyšetřování vyloučena, a uvedla, že se jedná o otázku jurisdikce. „Nebyli vyloučeni,“ řekla. „V tomto vyšetřování nemají žádnou jurisdikci.“
Guvernér Minnesoty Tim Walz však na tiskové konferenci řekl, že „Minnesota musí být součástí tohoto vyšetřování. Zdá se mi velmi, velmi obtížné, že dosáhneme spravedlivého výsledku. A říkám to jen proto, že lidé v mocenských pozicích již vynesli rozsudek.“
Změna postoje federálních orgánů činných v trestním řízení přichází v době, kdy Trumpova administrativa nadále ospravedlňuje středeční smrtící střelbu tím, že obviňuje Goodovou z „aktu domácího terorismu“ a tvrdí, že agent ICE, který ji zastřelil, jednal v „sebeobraně“, protože se ho údajně pokusila přejet.
Tento výklad je v rozporu s videozáznamem incidentu, který byl široce sdílen online. Ukazuje, jak Goode couvá se svým autem a nechává projet alespoň jedno vozidlo ICE, než jí policista řekne, aby vystoupila z auta, a ona se pak pokusí otočit a odjet. Agent na ni několikrát vystřelí, zůstane na nohou a odejde zjevně nezraněn, zatímco její auto narazí do lampy a zaparkovaného vozidla.
Agent byl nezávisle identifikován deníkem Guardian jako Jonathan David Ross, obyvatel Minneapolis a 10letý veterán federální policie. Noemová ve čtvrtek pokračovala v obhajobě federálního agenta, kterého popsala jako „zkušeného policistu“, a uvedla, že po incidentu byl ošetřen v nemocnici. Ona i viceprezidentka poznamenaly, že Ross byl zraněn při incidentu před šesti měsíci, kdy se nelegální imigrant bránil zatčení ve vozidle.
Vance také obhajoval střelbu a opakovaně bezdůvodně tvrdil, že Good byla součástí „levicové sítě“ lidí, kteří se snaží „podněcovat násilí proti našim policistům“.
Na tiskové konferenci v Bílém domě bez důkazů prohlásil, že mladá matka byla „obětí levicové ideologie“ a byla „vymyta mozkem“, a zdvojnásobil tvrzení vlády, že policista jednal v sebeobraně. Goodová (37) „zemřela, protože se pokusila někoho srazit autem“, řekl Vance.
Tento smrtelný incident, k němuž došlo méně než kilometr od místa, kde byl v roce 2020 policií zabit George Floyd, eskaloval napětí, které se v Minnesotě několik týdnů stupňovalo v souvislosti s intenzivnějšími federálními imigračními operacemi a vyšetřováním podvodů ze strany Trumpovy administrativy.
Úřady v Minneapolis ve čtvrtek zrušily výuku ve školách po celém městě z důvodu obav o bezpečnost a rostoucího politického napětí poté, co byla americká občanka a matka tří dětí zabita během rozsáhlé imigrační operace den předtím.
Desítky duchovních všech vyznání se v poledne shromáždily s stovkami lidí na místě střelby v jižní části Minneapolis, aby ukázaly, že město je ve své reakci jednotné. „Renee Good se zastala svých sousedů. My se teď musíme zastat jí,“ řekla JaNaé Bates, spolupředsedkyně mezikonfesní skupiny Isaiah.
Dav skandoval „ICE pryč“ po celou dobu akce, proti viditelným známkám tragédie: červená barva ve sněhu hlásala „ICE zabíjí“ a nápisy na ulici vyzývaly ICE k odchodu.
Ale emoce zůstaly vysoké ve městě – a v celých USA, protože základní fakta incidentu zůstávají předmětem bouřlivé debaty.
Ilhan Omar ve čtvrtek ráno zveřejnila na sociálních médiích, že se včera večer sešly tisíce lidí, aby uctily památku oběti, a že „ICE musí opustit Minneapolis“.
„Nikdy nepřijmeme, aby jeden federální agent mohl být soudcem, porotou a katem v našich ulicích,“ řekla kongresmanka z Minnesoty.
Jacob Frey, starosta Minneapolis, se ve středu večer několikrát objevil v televizních sítích, kde vyzýval k pokojným protestům a zdvojnásobil své komentáře z tiskové konference dříve toho dne, na které vyzval ICE, aby „do prdele vypadli z Minneapolis“.
„Lidé jsou zraněni. Rodiny jsou rozděleny. Dlouholetí obyvatelé Minneapolis, kteří tak významně přispěli k našemu městu, naší kultuře a naší ekonomice, jsou terorizováni a nyní je někdo mrtvý,“ řekl Frey.
Uvedl, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti se již „snaží tuto událost prezentovat jako akci v sebeobraně“, což podle něj je „nesmysl“.
Někteří republikáni označili Freyovy komentáře za pobuřující, přičemž Nancy Mace, kongresmanka z Jižní Karolíny, vyzvala k rezignaci starosty a Walze.
Navzdory výzvám místních úředníků, aby federální orgány opustily stát, New York Times ve čtvrtek informoval, že Trumpova administrativa po smrtelné střelbě na Goodovou vysílá do Minnesoty více než 100 agentů a důstojníků americké celní a pohraniční ochrany.
Agenti budou přesunuti z operací v Chicagu a New Orleans. Nasazení by mělo trvat do neděle, uvedly noviny s odvoláním na dokumenty, které získaly.
Noemová také uvedla, že operace ICE budou pokračovat v Minneapolis, kde tento týden došlo k nárůstu asi 2 000 federálních agentů, kteří se zaměřují na imigranty.
