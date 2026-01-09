Na útěku: 50 ovcí se odtrhlo od stáda a vtrhlo do německého supermarketu
9. 1. 2026
Během asi 20 minut se podařilo ovce a jehňata vyhnat z obchodu v Burgsinnu, kde zanechaly stopy ničení v oddělení s nápoji.
Asi 50 neposlušných ovcí se odtrhlo od stáda a vtrhlo do diskontního supermarketu v německém městě, kde překvapilo a potěšilo zákazníky, když se zvířata vrhla prozkoumávat regály, než byla vyvedena z prostor obchodu.
K tomuto vlněnému vpádu došlo v pondělí během rutinní sezónní migrace ovcí v bavorské obci Burgsinn. Několik desítek ovcí mělo jiné představy o trase a vydalo se do obchodu řetězce Penny.
„Nebylo možné říct, zda ovce hledaly něco konkrétního v nabídce, nebo se jen chtěly zahřát,“ uvedla společnost v prohlášení a poznamenala, že stádo si zvlášť oblíbilo pokladní zónu, kde se nacházeli nakupující a personál.
Svědci uvedli, že ačkoli zvířata odolala nutkání okusovat vystavené čerstvé produkty, jejich výpad do obchodu zanechal stopy ničení v sekci nápojů, kde jejich pobíhání shodilo skleněné láhve a další produkty z regálů.
Video ukázalo ovce, jak bekají, ale jinak vypadají spíše zvědavě než úzkostlivě uprostřed trosek.
„Přibližně 20 přítomných zákazníků údajně přijalo spontánní návštěvu zvířat s klidem,“ řekl Philipp Stiehler, předseda představenstva dceřiné společnosti Penny v jihozápadním Německu.
Po asi 20 minutách byly ovce vyvedeny ven a připojily se ke svému stádu.
Stiehler odmítl spekulace, že Penny plánuje účtovat pastýři škody nebo náklady na úklid, a společnost místo toho využila celostátní mediální pozornost a virální příspěvky k oznámení, že chce sponzorovat krmení pro 50 uprchlíků po dobu jednoho roku.
Pastýř Dieter Michler řekl veřejnoprávní stanici Bayerischer Rundfunk, že vedl 500 ovcí – bahnice s jehňaty – do jejich zimního úkrytu. Domníval se, že alespoň část z 50 zvířat byla rozptýlena žaludy na zemi, což vedlo ostatní ke zbloudění, protože ztratily kontakt se zbytkem stáda.
Poté řekl: „Někdo musel vejít do supermarketu s taškou a oni ho následovali“, když uviděli něco, co jim mohlo připomínat koncentrované krmivo nebo pytel soli, které se používají ke krmení ovcí.
„Nemyslel bych si, že by dobrovolně vešli do supermarketu,“ řekl Michler.
Jeden zákazník dohnal Michlera a zbytek jeho ovcí a vyprávěl mu o nečekaném výletu uprchlých zvířat. Než pastevec dorazil, byla zvířata zpět na parkovišti, protože zaměstnanci je hlasitými zvuky vyhnali ze supermarketu.
Michler řekl, že zvířata byla po tomto vzrušujícím zážitku v pořádku. „Jakmile se dostala zpět ke stádu, byla zase šťastná,“ řekl.
