Vláda Burkiny Faso tvrdí, že zmařila další převrat
9. 1. 2026
Ministr bezpečnosti země Mahamadú Saná v úterý uvedl, že plán plánovaný na pozdní sobotu byl zmařen "díky profesionalitě zpravodajských služeb".
Junta podle BBC obvinila bývalého přechodného prezidenta Paula-Henriho Damibu z organizování tohoto spiknutí.
Damiba byl svržen v září 2022 při převratu Traorém, asi osm měsíců poté, co sesadil zvoleného prezidenta Rocha Kaborého.
Podle ministra obrany zahrnoval převrat sérii cílených atentátů na vojenské i civilní představitele.
Jádrem plánu bylo zabít Traorého buď zblízka, nebo umístěním výbušnin v jeho domě.
"Naše zpravodajské služby zachytily tuto operaci v posledních hodinách. Plánovali zavraždit hlavu státu a poté zaútočit na další klíčové instituce, včetně civilních osobností," řekl.
Saná také tvrdil, že spiknutí bylo financováno ze sousedního Pobřeží slonoviny.
Vysvětlil, že administrativa plán zmařila poté, co objevila uniklé video, na kterém spiklenci diskutují o svých plánech.
Saná vyprávěl, že na záznamu údajně spiklenci mluvili o úmyslu zavraždit prezidenta a zaměřit se na další vysoké vojenské a civilní představitele.
Také tvrdil, že Damiba, který získal zahraniční financování z Pobřeží slonoviny, plánoval zničit základnu pro odpalování dronů dříve, než by mohly zasáhnout zahraniční síly.
"Provádíme probíhající vyšetřování a provedli jsme několik zatčení. Tito lidé budou brzy postaveni před spravedlnost," dodal.
To přidává k četným tvrzením o pokusech o převrat proti Traoréovi, o kterých vláda informovala od jeho nástupu k moci v roce 2022.
V dubnu 2024 vláda tvrdila, že odhalila spiknutí za účelem útoku na prezidentský palác a vyvolání nepřátelství, které by přitáhlo celosvětovou pozornost.
Konečným cílem tohoto plánu bylo také svrhnout vůdce junty, uvedli představitelé.
V září vláda také zatkla čtyři vojenské představitele kvůli neúspěšnému pokusu o převrat.
Zdroj v angličtině: ZDE
