Studie: Široce používané pesticidy souvisí s více než dvojnásobným rizikem Parkinsonovy choroby
9. 1. 2026
Výzkum publikovaný v časopise Molecular Neurodegeneration kombinuje data o lidské populaci s laboratorními experimenty, které ukazují, jak pesticid poškozuje mozkové buňky produkující dopamin, což poskytuje biologické důkazy pro tuto souvislost.
Téměř milion Američanů žije s Parkinsonovou chorobou, progresivní neurologickou poruchou, která způsobuje třes, ztuhlost a potíže s pohybem. Ačkoliv genetika hraje roli, environmentální faktory, jako je expozice pesticidům, jsou stále více uznávány jako důležité faktory. Chlorpyrifos se v zemědělství široce používá již desítky let.
Ačkoliv bylo jeho rezidenční využití zakázáno v roce 2001 a zemědělské využití omezeno v roce 2021, chlorpyrifos se stále používá na mnoho plodin v USA a široce se používá i v dalších zemích.
Pochopení, které konkrétní pesticidy zvyšují riziko Parkinsonovy choroby, by mohlo pomoci informovat preventivní strategie a pomoci identifikovat osoby, kterým by mohlo pomoci dřívější monitorování nebo budoucí ochranné léčby.
Výzkumníci analyzovali data od 829 lidí s Parkinsonovou chorobou a 824 bez této nemoci, což je vše součástí dlouhodobé studie UCLA o Parkinsonově chorobě a genech. Tým využil kalifornské zprávy o používání pesticidů spolu s adresami účastníků v jejich bydlištích a pracovních prostorách k odhadu individuální expozice chlorpyrifosu v průběhu času.
Aby vědci pochopili, jak může pesticid způsobit poškození mozku, vystavovali myši aerosolizovanému chlorpyrifosu po dobu 11 týdnů pomocí inhalačních metod, které napodobují běžný způsob, jakým lidé tuto chemikálii obvykle vnímají. Také prováděli experimenty na rybách zebřičkách, aby identifikovali specifické biologické mechanismy poškození.
Lidé s dlouhodobou rezidenční expozicí chlorpyrifosu měli více než 2,5krát vyšší riziko vzniku Parkinsonovy choroby ve srovnání s těmi, kteří takovou expozici neměli. Myši vystavené pesticidu začaly mít pohybové problémy a ztratily neurony produkující dopamin, stejné buňky, které hynou u pacientů s Parkinsonovou chorobou.
U vystavených myší se také objevil zánět mozku a abnormální hromadění alfa-synukleinu, proteinu, který se při Parkinsonově chorobě shlukuje. Experimenty se zebřičkami ukázaly, že chlorpyrifos poškozuje neurony narušením autofagie, buněčného procesu, který odstraňuje poškozené proteiny. Když výzkumníci obnovili tento proces čištění nebo odstranili synukleinový protein, neurony byly chráněny před poškozením.
Zjištění identifikují dysfunkci autofagie jako potenciální cíl pro vývoj léčby, která by mohla chránit mozek před poškozením pesticidy. Výzkumníci poznamenávají, že ačkoliv se v USA v posledních letech snížilo používání chlorpyrifosu, mnoho lidí mu bylo vystaveno v minulosti a podobné pesticidy se stále široce používají.
Budoucí studie by mohly zkoumat, zda jiné běžně používané pesticidy způsobují podobné škody a zda by zásahy zlepšující procesy buněčného čištění mohly snížit riziko Parkinsonovy choroby u exponovaných populací. Práce také naznačuje, že lidé se známou historickou expozicí chlorpyrifosu by mohli mít prospěch z bližšího neurologického sledování.
Zdroj v angličtině: ZDE
