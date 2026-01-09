Merz se postavil proti odchodu mladých mužů z Ukrajiny. Německo tvrdí, že si to myslí celá Evropa
Podle kancléře se tato otázka týká balíčku pomoci pro Ukrajinu, který kombinuje ekonomickou obnovu a bezpečnostní záruky. Tuto otázku adresoval prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému.
"Drahý Volodymyre, řeknu upřímně: z toho vyplývají určitá očekávání vůči Ukrajině. Podstatné, a to víte – o tom jsme už mluvili v Bruselu – je, že Ukrajina musí zajistit, aby její mladí muži byli zapojeni do budování bezpečného a ekonomicky zdravého státu, místo aby šli do Německa, Polska nebo Francie, jak se to děje nyní. O této otázce jsme již v Bruselu diskutovali. Věřím, že Ukrajina může a měla by toto očekávání splnit," řekl Merz.
Podle DW to není jen Německo, kdo vyjadřuje obavy z odchodu ukrajinských mužů do zahraničí. Oficiální zástupce německé vlády Stefan Cornelius poznamenal, že po celé Evropě věří, že Ukrajina potřebuje mladé lidi, kteří jsou schopni vést, podporovat práci státu a zajišťovat veřejný pořádek. Cornelius také poznamenal, že Německo nemá zájem ztratit mladší generaci Ukrajiny.
Postoj německé vlády k odchodu mladých mužů z Ukrajiny podpořil také evropský komisař pro migraci Magnus Brunner. V komentáři pro DW poznamenal, že Evropská unie dělá vše pro to, aby po skončení války Ukrajinci mohli vrátit svou vlast a podílet se na obnově země.
Brunner také zdůraznil, že EU se již začíná připravovat na to, že v roce 2027 ukončí dočasný ochranný status Ukrajinců, který byl udělen po totální invazi Ruska. Podle něj Brusel již předložil příslušná doporučení vládám členských států EU.
