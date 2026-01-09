Elita, jelita, kopyta
9. 1. 2026 / Petr Haraším
Čili jsem v jakémsi hibernačním meziprostoru. Ovšem sociální sítě sleduji, reaguji na izraelskou propagandu či pravicové bláznovství o hodném Trumpovi, který srdnatě bojuje proti progresi, levici a demokracii tím, že zavádí regresi, krade území a páchá genocidu. Avšak co mě přimělo odskočit si od fantasy plotny? Tento báječný post od pana Jiřího z Lobkowicz zde. To bylo i na otrlé, uhelným mourem ušmudlané, orlovské nevidomé autory fantastiky přespříliš. Koukl jsem levým, koukl pravým, zaplakal.
Elita… neomlouvá se, má odpovědnost, má odpovědnost, má odpovědnost, má paměť a slouží. Je tichá, stydlivá a má hranice. Nese důsledky. Titul, rod, privilegium pro ni nic neznamenají. Má závazek, nese odpovědnost, zná hranici moci, jazyka, ega. Říká ne davům, dokáže odejít, pokud selže. Nabízí nepohodlnou pravdu, pracuje s pamětí, hovoří o odpovědnosti, vrací nároky. Vymezuje se, ztrácí publikum a činí tak vědomě. Podporovat elitu smí jen ten, kdo odpřisáhne na holý zadek: svoboda bez odpovědnosti je iluze; stát není kořist, ale dědictví. Není hlasem davu, je hlasem pravítka. Politika není řev a výmluvy nejsou státnictví. Usiluje o návrat odpovědnosti, nikoli minulosti. Elity nejsou problém, problém je, když nejsou. Kdo nesouhlasí, není nepřítel, je to ne partner.
Dotázal jsem se pana Jiřího, co to tam v Mělníku hulí, pije a bere za matroš, leč jako pravá elita s plebsem zásadně nekomunikuje. I na odpovědnost elit jsem se tázal a zdali bych ji mohl vidět. Nemohl.
Podumal jsem, zapřemýšlel, leč na žádnou elitu jsem poslední dobou nenarazil. Asi jsem se špatně díval.
Přesto jsem si dovolil z české zahrádky pár elit nebo jelit nebo kopyt vybrat a uvést. Na pravou míru.
Elita Turek. Věrně reprezentuje postoje české pravice, fosilní oligarchie a veskrze bohatých. Netuším, proč ho další elita prezident Petr Pavel Havel nechce jmenovat do funkce, v českém pravicovém rybníčku se Turek od Rakušana či jiných kapříků příliš neliší.
Elita Turek nedobře zahladila stopy po mladickém hákovitém selhání, ale pokud by se přiučil u odborníků na srp, kladivo a rudé hvězdy, jmenovat nebudeme ani Petra ani Pavla, mohl již plnit program ODS na životním prostředí plnou parou vpřed.
Elita Okamura. V budově Poslanecké sněmovny, na které stále hrdě visí vlajka genocidy, válečných zločinů s podpisem 20 tisíc vyvražděných gazanských ratolestí, pardon, teroristů, jak ví nejlepší bezpečnostní analytik a elita pan Milan, budou odvolávat z funkce. Elitu Okamuru viněnou z fašistických techtlí mechtlí peskují elity jako jsou Petr Fiala, Jan Lipavský a Jana Černochová, po ušiska zahalené do hávů genocidy. To nevymyslíš. A proč? Protože Okamura dělá naší slavné republice ve světě ostudu. Není co dodat, nic nedodávám. Ani muk, ťuk či bzuk.
Možná je ale elita pan Macinka, pan Vondra a pan Jurečka.
Zřejmě archeolog Bárta, tvůrce her Vávra a guvernér Singer, z jejichž elitních postů a postojů štěstím brečí elity v ruské Dumě.
Třeba bitcoinové čtyřspřeží Blažek, Stanjura, Fiala a Benda, kdo ví?
Určitě Hřebejk, Šafr a Šafrová i s nohsledem Mitrofanovem, Zrnem a Stonišem.
Dozajista elitní oligarchové s ruskou morálkou a českým pasem Tykač, Křetínský, Tkáč i Dospiva, jakožto Babiš, Vítek, Komárek a Strnad s elitní rodinkou Kellnerů.
Zjevně také Lobkowicz, Czernín a Trautenberk, ten posledně jmenovaný zejména a především, že ano, Anče, Kubo, Hajnej?
No, nic se nedá dělat, vracím se k zombiím, ghůlům a nekromantům, elitám čest, slávu šlechticům.
Haraším Petr Orlau
Komentář nevidomého ze země elit, odvahy a jelit
