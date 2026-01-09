Navzdory "příměří" Izrael zavraždil dalších 13 Palestinců, včetně pěti dětí
9. 1. 2026
čas čtení 2 minuty
Útoky zvýšily celkový počet Palestinců zabitých Izraelem od říjnového uzavření "příměří" na 425.
Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské útoky na palestinské území ve čtvrtek zabily nejméně 13 lidí, včetně pěti dětí, a to navzdory příměří, které bojové akce z velké části zastavilo.
Čtyři lidé, včetně tří dětí, byli zabiti, když dron zasáhl stan, ve kterém se ukrývali vysídlení lidé v jižní části Gazy, řekl agentuře AFP mluvčí agentury Mahmud Bassal.
Na severu pásma Gazy byla zabita 11letá dívka poblíž uprchlického tábora Jabalia a při útoku na školu zahynul jeden člověk, zatímco dron poblíž Khan Younis na jihu zabil jednoho muže, dodala agentura.
Další dva Palestinci v Gaze, včetně dítěte, byli zabiti při jiných útocích, informovala agentura.
Ve čtvrtek večer byli při izraelském leteckém útoku, který zasáhl dům ve východní části města Gaza, zabiti další čtyři lidé, uvedl Bassal a dodal, že byly zahájeny záchranné práce při pátrání po několika pohřešovaných osobách.
„Počet obětí vzrostl na 13 v důsledku izraelských útoků na pásmo Gazy od dnešního rána, což je jasné porušení dohody o příměří,“ řekl.
Dříve ve čtvrtek izraelská armáda uvedla, že byl „z oblasti města Gaza směrem k Izraelskému státu“ odpálen projektil, který však dopadl uvnitř pásma Gazy.
„Krátce poté (armáda) přesně zasáhla místo odpalu,“ uvedla ve svém prohlášení.
Od 10. října křehké příměří v Gaze, které zprostředkovaly Spojené státy, do značné míry zastavilo boje mezi izraelskými silami a Hamásem, ale obě strany se navzájem obviňují z častého porušování příměří.
Mluvčí Hamásu Hazem Qassem řekl agentuře AFP, že čtvrteční útoky v Gaze „potvrzují, že izraelská okupace se zřekla svého závazku k příměří“.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelské síly od začátku platnosti příměří zabily v Gaze nejméně 425 Palestinců.
Nejméně 21 lidí bylo zabito 22. listopadu při izraelských útocích, což z tohoto dne činí jeden z nejkrvavějších v Gaze od začátku platnosti příměří.
Izraelská armáda uvedla, že militanti během stejného období zabili tři její vojáky.
Zdroj v angličtině ZDE
