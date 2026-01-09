Rubio řekl francouzskému ministrovi zahraničí, že Spojené státy nebudou v Grónsku jednat podle vzoru Venezuely

9. 1. 2026

Americký ministr zahraničí Marco Rubio odmítl možnost vojenské invaze do Grónska podle venezuelského scénáře. Uvedl to francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot pro rozhlasovou stanici France Inter.

"Včera jsem mluvil po telefonu s ministrem zahraničí, s vedoucím americké diplomacie. Zopakoval, že toto není přístup, který preferují Spojené státy. Odmítl možnost, že by se poslední události ve Venezuele opakovaly i v Grónsku," řekl.

Vyzval k opatrnosti v otázce Grónska, aby se nepřeceňovala "některá prohlášení" Spojených států a zároveň se brala vážně.

Podle Barra by útok na jinou zemi NATO "nedával smysl a byl by zcela v rozporu se zájmy Spojených států".

Zdroj ve francouzštině: ZDE

