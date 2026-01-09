Ruské loděnice jsou poloprázdné kvůli nedostatku pracovníků a moderních technologií

9. 1. 2026

čas čtení 2 minuty
Na konci sovětských časů Moskva oznámila program rozvoje říční dopravy. Podíl ruských říčních lodí starších než 20 let se od té doby zdvojnásobil. Už je jasné, že tento plán selže vzhledem k absenci kvalifikovaných dělníků v loděnicích a nedostatku nejmodernějších technologií.

To je sdělení odborníků, které předali Michailu Zubovovi ze zpravodajského portálu Svobodnaja Pressa. Říkají, že i kdyby byl poslední tříletý vládní plán úspěšný, jen by to zvedlo počet lodí o 3 %, zatímco je potřeba mnohem více, pokud se říční lodní doprava v Rusku má obnovit.

Plán není dostatečně ambiciózní a nedokáže rozpoznat úzká hrdla ve stavbě lodí. V roce 2024 postavily ruské loděnice pouze 250 lodí všech druhů, z nichž jen polovina měla 50 tun a více, z nichž pouze 80 bylo určeno výhradně pro civilní použití. Domácí civilní lodní doprava je na cestě k tomu, že bude zaostávat za potřebami o přibližně 1 600 lodí.

Ve srovnání s Čínou, Jižní Koreou a Japonskem, světovými lídry v lodní výstavbě, ruský podíl na světové výrobě lodí je "směšně malý", jen 0,27 %, říká Zubov. Ale místo toho moskevští politici hledají průlom a přilepují obvazy k umírajícímu průmyslu.

Stále je zde 166 000 pracovníků civilní loděnice, ale jsou stárnoucí a bez potřebných dovedností vyrábět nejmodernější lodě, které silně spoléhají na elektroniku. Ruský průmysl to nedokáže splnit. A právě proto ruští provozovatelé nemají chuť kupovat lodě v ruských loděnicích, raději je kupují, když je to možné, v zahraničí.

Brzy však Moskva možná nebude mít na výběr. Buď přizná, že už není vážným hráčem v této oblasti, nebo zvolí radikální kroky – a její demografické problémy mohou tento problém vynutit dříve, než si někteří v Kremlu připouštějí.

Vladimir Rudomjotkin, viceprezident Ruské dopravní akademie, uvádí, že standardní bárka může nést více než 200 nákladních vozů a k provozu potřebují jen dva nebo tři lidi ve srovnání až s 200 až 250 řidiči, které vyžadují nákladní auta. Stavba člunů je proto mnohem efektivnější, nemluvě o tom, že jsou mnohem méně ekologicky škodlivé než náklaďáky.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
276

Diskuse

Obsah vydání | 9. 1. 2026