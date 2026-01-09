Ruské loděnice jsou poloprázdné kvůli nedostatku pracovníků a moderních technologií
To je sdělení odborníků, které předali Michailu Zubovovi ze zpravodajského portálu Svobodnaja Pressa. Říkají, že i kdyby byl poslední tříletý vládní plán úspěšný, jen by to zvedlo počet lodí o 3 %, zatímco je potřeba mnohem více, pokud se říční lodní doprava v Rusku má obnovit.
Plán není dostatečně ambiciózní a nedokáže rozpoznat úzká hrdla ve stavbě lodí. V roce 2024 postavily ruské loděnice pouze 250 lodí všech druhů, z nichž jen polovina měla 50 tun a více, z nichž pouze 80 bylo určeno výhradně pro civilní použití. Domácí civilní lodní doprava je na cestě k tomu, že bude zaostávat za potřebami o přibližně 1 600 lodí.
Ve srovnání s Čínou, Jižní Koreou a Japonskem, světovými lídry v lodní výstavbě, ruský podíl na světové výrobě lodí je "směšně malý", jen 0,27 %, říká Zubov. Ale místo toho moskevští politici hledají průlom a přilepují obvazy k umírajícímu průmyslu.
Stále je zde 166 000 pracovníků civilní loděnice, ale jsou stárnoucí a bez potřebných dovedností vyrábět nejmodernější lodě, které silně spoléhají na elektroniku. Ruský průmysl to nedokáže splnit. A právě proto ruští provozovatelé nemají chuť kupovat lodě v ruských loděnicích, raději je kupují, když je to možné, v zahraničí.
Brzy však Moskva možná nebude mít na výběr. Buď přizná, že už není vážným hráčem v této oblasti, nebo zvolí radikální kroky – a její demografické problémy mohou tento problém vynutit dříve, než si někteří v Kremlu připouštějí.
Vladimir Rudomjotkin, viceprezident Ruské dopravní akademie, uvádí, že standardní bárka může nést více než 200 nákladních vozů a k provozu potřebují jen dva nebo tři lidi ve srovnání až s 200 až 250 řidiči, které vyžadují nákladní auta. Stavba člunů je proto mnohem efektivnější, nemluvě o tom, že jsou mnohem méně ekologicky škodlivé než náklaďáky.
Zdroj v ruštině: ZDE
