Tohle je Gaza ve středu večer a svět mlčí
8. 1. 2026
Izrael zneužívá skutečnosti, že světová média se zabývají Trumpovými šílenostmi, a pokračuje v rozsáhlém vraždění Palestinců. Zavázal se dodržovat příměří, ale nedodržuje ho.
This is Gaza now and the world is silent. pic.twitter.com/LXB14K7z3M— Mohamad Safa (@mhdksafa) January 7, 2026
🚨BREAKING: Gaza is under Israeli shelling and gunfire from military vehicles. pic.twitter.com/NECxc6qh0O— Gaza Notifications (@gazanotice) January 7, 2026
