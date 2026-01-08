Tohle je Gaza ve středu večer a svět mlčí

8. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

Izrael zneužívá skutečnosti, že světová média se zabývají Trumpovými šílenostmi, a pokračuje v rozsáhlém vraždění Palestinců. Zavázal se dodržovat příměří, ale nedodržuje ho.




