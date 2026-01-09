Pošuci páně ministra Macinky a jak nejlépe sloužit Rusku
9. 1. 2026 / Boris Cvek
Měl pan ministr těmi „pošuky“ na mysli tyhle lidi? Exprezidenta Klause? Určitě ne. Pak si ale neuvědomuje rozsah problému. Možná si upřímně myslí, že bez Evropské unie nebo jejím podkopáváním neslouží Rusku, protože přece bez Evropské unie budeme na Rusku nezávislí. Rusko ostatně podle něj, Klause apod. nepředstavuje pro nás žádné ohrožení. Těžko si ale dokáži představit, jak lépe by šlo Rusku sloužit než tím, že budete veřejnost přesvědčovat o těchto naprostých nesmyslech.
Kdyby někdo přišel a tvrdil, že chce návrat do ruského vlivu nebo být přímo součástí Ruské federace – za takový návrh se styděl dokonce i Husák, byl tím možná dokonce vydírán – neměl by u veřejnosti šanci. Ale pokud by Rusko mělo u nás lidi, kteří připravují cestu k tomu, aby nás ovládlo, mluvili by přesně jako pan ministr Macinka, svobodní, prezident Klaus atd. A pokud by nás opravdu ovládlo? V roce 1938 byla naprostá většina národa protiněmecká… a v roce 1939 se děly divy (např. české elity začaly vyhazovat židy ze svých profesních organizací ještě před okupací).
