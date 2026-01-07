Channel 4 News: Trump: "Chci Grónsko!" A co to znamená pro NATO a pro evropskou bezpečnost?
7. 1. 2026
čas čtení 39 minut
Moderátor, Channel 4 News, úterý 6. ledna 2025, 19 hodin: Koalice ochotných slíbila vyslat vojáky na Ukrajinu, pokud dojde k mírové dohodě. Jsou však ochotni jít do toho sami, když Trumpovy plány ohledně Grónska ohrožují budoucnost NATO?
Keir Starmer: "Po uzavření příměří zřídí Velká Británie a Francie vojenské základny po celé Ukrajině a vybudují chráněná zařízení pro zbraně a vojenské vybavení, aby podpořily obranné potřeby Ukrajiny.
Moderátor: Dobrý večer z Washingtonu, D.C. Staveniště za mnou brzy zaplní velký, krásný nový taneční sál prezidenta Trumpa, který bude tak obrovský, že vedle něj Bílý dům bude vypadat jako trpaslík. Bude stát jako grandiózní metafora Trumpova nového pojetí světového řádu, ve kterém se Amerika zdá být na cestě od souhlasu k nátlaku, a to i vůči svým nejbližším spojencům. To vedlo evropské politiky, včetně britského premiéra, k vydání bezprecedentního prohlášení, v němž téměř prosí Spojené státy, aby Grónsko nechaly na pokoji.
Dánská vláda varovala, že nucená anexe Grónska jedním členem NATO od jiného by zničila alianci, která udržuje Evropu v bezpečí od druhé světové války. A to uprostřed zoufalé snahy o konsolidaci bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, kdy se politikové, kteří stále tvoří poslední zbytky takzvaného řádu založeného na pravidlech, zoufale snaží zachránit jej před kolapsem inspirovaným Trumpem. Dnes večer se opět podíváme na všechny úhly pohledu a místa, která jsou nejdůležitější. Paul McNamara je živě na summitu Koalice ochotných v Paříži a Lindsay Hilsum je na venezuelské hranici.
Přesnost americké vojenské akce k odstranění bývalého prezidenta Madura je v ostrém kontrastu s událostmi, které následovaly. Režim je stále u moci a potlačuje opozici, zatímco americká flotila kotví u venezuelských břehů, připravena k akci. Doma popularita Donalda Trumpa nadále klesá kvůli jeho hospodářské politice, zatímco v zahraničí se jeho chuť po surové americké moci zdá být stále větší.
Jen za poslední týden si Trump vzal na mušku řadu zemí. Na tiskové konferenci o Madurově zajetí řekl, že se mu líbí název Operace Kolumbie, a varoval kolumbijského prezidenta, aby si dával pozor. Řekl, že s Mexikem se bude muset něco udělat. Kubu popsal jako zemi, která je připravena selhat a padnout. V pátek, po nedávných protestech v Íránu, prohlásil, že USA jsou připraveny k akci. A v neděli řekl, že potřebuje Grónsko pro obranu. Naše americká redaktorka Anushka Astana nyní podává zprávu.
"Pane prezidente, jaká je to skupina, o které jste se zmínil?"
Trump: Ta by řídila Venezuelu. No, budou to hlavně lidé, kteří stojí přímo za mnou. A Kuba je doslova připravena k pádu. Potřebujeme Grónsko. Myslím, že ho dostaneme. Tak či onak, dostaneme ho.
Reportérka: Tehdy se možná smáli, ale teď se nikdo nesměje. Deset měsíců po tomto projevu před Kongresem se Amerika a svět poučily z mrazivé lekce, že je třeba brát Donalda Trumpa vážně. To je znepokojivá myšlenka pro malou zemi Grónsko. USA mluvily nejen o Venezuele. V noci zajaly jejího prezidenta. Je tedy těžké odmítnout jako rétoriku slova jednoho z nejbližších poradců Trumpa.
Miller: "Spojené státy by měly mít Grónsko jako součást Spojených států. Není třeba o tom ani přemýšlet nebo mluvit v kontextu, který požadujete pro vojenskou operaci. Nikdo nebude bojovat vojensky proti Spojeným státům o budoucnost Grónska."
Reportérka: Manželka Stephena Millera, Katie Millerová, napsala slovo „Brzy“ nad obrázek Grónska zahaleného americkou vlajkou jen několik hodin po operaci ve Venezuele. Její manžel dal jasně najevo, že USA budou uplatňovat svůj vliv v celém regionu.
"Jsme supervelmoc a pod vedením prezidenta Trumpa se budeme chovat jako supervelmoc."
Reportérka: Když Bílý dům a ministerstvo zahraničí zveřejnily tento příspěvek, Miller řekl, že skutečný svět je ovládán silou a mocí, což je postoj uvedený v národní bezpečnostní strategii z minulého měsíce, která říká, že Spojené státy znovu potvrdí a prosadí Monroeovu doktrínu, aby obnovily americkou převahu v západní hemisféře, s cílem, který lze shrnout jako „získat a rozšířit“. Grónsko je samosprávné území v rámci Dánského království, které je členem NATO. Na západní polokouli je však blíže k USA. Stephen Miller se dnes zeptal, jaké právo na něj má Dánsko. Premiérka země se pokusila uklidnit obavy:
Chceme obnovit spolupráci, kterou jsme dříve měli se Spojenými státy. Zejména dobrou spolupráci, kterou chceme obnovit. Situace není taková, že by Spojené státy mohly Grónsko jednoduše dobýt.
Reportérka: Ve Washingtonu, D.C., Donald Trump nezněl jako člověk, který chce vyjednávat. Arogantní prezident hovořil k republikánům hodinu a 20 minut a chlubil se úspěchem USA ve Venezuele.
Trump: "Máme nejmocnější, nejničivější, nejsofistikovanější a nejobávanější armádu na planetě Zemi.
Reportérka: Na Venezuelu, Kubu, Grónsko a tento silnější postoj reagovali republikáni v Kongresu různými způsoby, někteří bouřlivě:
"Trump se zde zaměřil na ekonomický potenciál našeho sousedství a Kuby. Komunistická diktatura na Kubě je doslova na umělé podpoře života."
Někteří byli opatrní.
"Vidím, jak to zničí dobré vztahy s Venezuelou, stejně jako to zničilo dobré vztahy s Grónskem a Kanadou."
A jeden bývalý kongresman byl zděšen.
"Ta věc s Grónskem je šílená. A aby bylo jasno, nikdo si to nemůže vzít. Patří to Dánsku. To by zničilo NATO. A doufám, že se nyní ozve více členů Sněmovny reprezentantů a Senátu a řeknou, že to je nepřijatelné."
"Ale myslíte si, že je to znamení, že musíme brát Donalda Trumpa docela vážně, když mluví o takových věcech?"
"Rád bych řekl ne."
Reportérka: Ale odpověď se zdá být čím dál tím více ano. Donald Trump předtím promluvil ve Washingtonu, D.C., v ikonickém uměleckém centru, postaveném na památku amerického prezidenta, který imperialismus nazval velkým nepřítelem svobody. Ale Kennedyho centrum bylo přejmenováno prezidentem, který se zdá být na cestě k velmi odlišnému odkazu.
Moderátor: A Anushka je teď tady se mnou. Anushko.
Reportérka: Podívejte, Bílý dům chce, aby Amerika byla šéfem západní polokoule. Proč? Myslím, že je v tom několik věcí. Jednou z nich je obrana, a právě v tomto ohledu je Grónsko velmi důležité, protože většina jeho území leží v polárním kruhu. Prezident možná tvrdí, že ke změně klimatu nedochází, ale dochází, a zajímavé je, že to otevírá více možností v Arktidě, což z ní činí strategicky důležitější oblast pro obranu a obchod.
Pak je tu politika. Mluvili jsme o tom, jak se zaměřují na levicové země v Latinské Americe, ne na pravicové, a pak jsou tu zdroje. Donald Trump je zcela explicitní. Ve Venezuele jde o ropu a zajímavé je, že Grónsko má bohaté zdroje vzácných zemin. Vytvářejí tedy nový světový řád, podivný světový řád.
Dnes jsem sledovala projev Donalda Trumpa, který mluvil o ruských a čínských vůdcích a o Trump Kennedy Center. Říkal, že čínští a ruští vůdci ho respektují, a pak se otevřeně vysmíval francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a napodoboval jeho přízvuk.
Ale Grónsko to posouvá na zcela novou úroveň, pokud jde o výzvu pro Evropu. Strávili měsíce tím, že se snažili Donaldu Trumpovi zalíbit. Pokud nyní Amerika přivede NATO na pokraj propasti, budou muset změnit svůj přístup.
Moderátor: Brave new world, Anushka Astana. Mockrát děkuji. V posledních dvou minutách hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v Paříži o pokroku dosaženém na takzvaném summitu Koalice ochotných. Řekl, že byly dohodnuty podrobnosti o odstrašující síle. Sir Keir Starmer řekl, že v případě uzavření příměří s Ruskem by Velká Británie a Francie zřídily vojenské základny na území Ukrajiny, a prohlásil, že jsme blíže míru než kdykoli předtím. Pojďme nyní k Paulu McNamarovi, který pro nás dnes večer vysílá živě z Paříže. Paule.
Reportér: Ať už jde o Ukrajinu, Venezuelu nebo nyní i Grónsko, všechny geopolitické zlomy se dnes setkávají v zmrzlém pařížském epicentru. Každá reakce evropských lídrů na Venezuelu v posledních několika dnech byla ovlivněna tímto summitem na Ukrajině a záměry prezidenta Trumpa ohledně Ukrajiny. A pak tu je ještě velmi nevítaný stín, který dnes visí nad tím vším, a tím je Trumpova rétorika ohledně Grónska.
Jak mi dnes řekl jeden diplomat, je to téměř absurdní. Máme se zde snažit přesvědčit Američany, aby nám dali záruky, které zabrání Rusku napadnout evropskou zemi. A museli jsme to celé začít vydáním prohlášení, které v podstatě říká Americe, aby nás také nenapadala. To je Trumpova hádanka od začátku jeho druhého funkčního období.
Jak se vypořádat s nepřítelem, který je zároveň přítelem, pokud jde o Donalda Trumpa? Měli zde diskutovat o hranicích jeho země, vřelé podpoře Evropy a diplomatické pomoci Ukrajině. Členové Koalice ochotných se dnes sešli v Paříži k intenzivním rozhovorům s cílem dohodnout bezpečnostní záruky pro Kyjev v případě příměří s Ruskem.
Ale zatímco evropští lídři váhají, pozdrav amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa byl letmý a jeho pohled směřoval jinam, možná na dánské území. Ještě před zahájením tohoto setkání museli evropští lídři vydat prohlášení určené americkým uším. Grónsko patří jeho obyvatelům a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich vztahů.
Německý politik: "Chtěl bych Washingtonu jasně sdělit, že jakékoli pokusy o rozbití nebo podkopání podstaty NATO, Severoatlantické aliance, pravděpodobně nebudou v žádné evropské zemi akceptovány. Alespoň v to doufám."
Reportér: Naděje však, jak se říká, není strategie. A skutečné strategie, jak reagovat na Trumpovy tirády o Grónsku a noční nájezdy na Venezuelu, jsou všechny nahlíženy skrze ukrajinské prizma, říká místopředsedkyně francouzského výboru pro zahraniční věci:
"Jak moc balancují na laně?"
"No, extrémně. A všechno to souvisí. Reakce by byly úplně jiné, kdyby nebyla válka na Ukrajině. Někteří se domnívají, že se nyní diskutuje nejen o budoucnosti Ukrajiny nebo Grónska, ale i samotného NATO. V době politiky autoritářů však mohou být nahé vlastní zájmy a ekonomika nejlepší nadějí koalice na přežití."
"Ale my jsme tu kvůli schůzce s členskými státy NATO, které mají být nejvyšší zárukou bezpečnosti Evropy. Místo toho se však hodně mluví o Grónsku a možnosti, že by další členská země NATO napadla jednu z členských zemí NATO. Jak to sedí?"
"Nesedí. Ne, nesedí."
"Je tedy NATO kaput?"
"Vím, že bychom mohli být velmi pesimističtí a říct, že je to konec. Nebo můžeme říct, že ho stále potřebujeme, protože je to jediná vojenská organizace, kterou máme a která funguje."
"Ale myslíte si, že si to prezident Trump stále myslí? Myslíte si, že mu na tom stále záleží?"
"Ne, nezáleží mu na tom. Myslím tím, že z komerčního hlediska je NATO pro Američany opravdu obrovský trh. A ani na chvíli nevěřím, že by se toho Donald Trump vzdal. Myslím tím, že pokud přestaneme, je to jedna z našich zbraní."
"Nákup jeho zbraní. Ano. Steve Witkoff na levé straně, následovaný zetěm prezidenta Trumpa Jaredem Kushnerem, se zaměřuje na dohodu, která by ukončila válku s Ruskem. Dohoda, o které Zelenskyj říká, že je z 90 % hotová, ale podle analytiků zoufale potřebuje záruky ze strany USA."
"Důležitých je těch 10 %, které jsou opět mimo kontrolu Evropanů. Evropané tedy mohou plánovat, ale pro účinné vojenské operace je potřeba mise."
"A Evropané misi nemají."
"Do určité míry tedy můžete plánovat. Ale ve skutečnosti, pokud prezident Trump dojde k dohodě a Putin s ní souhlasí, jaký je skutečný problém?"
"Pak je to přimět Evropany, aby přispěli."
Reportér: V této hře je však ještě jeden hráč, který na rodinné fotografii chybí. A cokoli se dohodne ve Francii, bude vyžadovat ještě větší diplomatické úsilí v Rusku. Bylo to odloženo a pak znovu odloženo. Ale v poslední době jsme se od prezidenta Zelenského, Emmanuela Macrona, Steva Witkoffa a Keira Starmera dozvěděli o výsledku jejich jednání. A zdá se, že došlo k dohodě o některých konkrétních věcech. Právě jsme slyšeli Keira Starmera. Poslechněme si, co řekl.
Starmer: Toto je zásadní součást našeho pevného závazku dlouhodobě podporovat Ukrajinu. Vytváří to podmínky pro právní rámec, na jehož základě by britské, francouzské a partnerské síly mohly operovat na ukrajinském území, zajišťovat bezpečnost ukrajinského vzdušného prostoru a moří a obnovovat ukrajinské ozbrojené síly pro budoucnost. O těchto otázkách dnes podrobně diskutujeme. Mohu tedy říci, že po uzavření příměří Spojené království a Francie zřídí po celé Ukrajině vojenské základny a vybudují chráněná zařízení pro zbraně a vojenské vybavení, aby podpořily obranné potřeby Ukrajiny.
Reportér: Každé slovo, které všichni tito lídři pronesli, bylo prosyceno diplomacií. Stále čekáme na konkrétní podrobnosti toho, na čem se dohodli. Ale je tu jedna klíčová věta, kterou pronesl Keir Starmer. Řekl, že to připravuje půdu pro právní rámec, na jehož základě by britské, francouzské a partnerské síly mohly operovat na ukrajinském území. To je klíčové. Je to klíčové pro USA. Prezident Trump byl v této věci po celou dobu neústupný. Nechce vyslat americké vojáky na ukrajinské území. Poskytne jiné prostředky. Klíčové jsou zpravodajské informace. Zpravodajské informace, které mohou USA poskytnout, jsou klíčové. Klíčové jsou také vojenské znalosti, které mohou poskytnout, i když jen na dálku. Nechce však vyslat vojáky na ukrajinské území. Pokud se toho ujmou Evropané, bude spokojený. To je však také bod, který bude rezonovat v Rusku. Protože jedna věc, na které Rusové trvají, kterou říkají po celou dobu tohoto procesu, je, že nechtějí síly NATO na ukrajinské půdě. Je tedy skvělé, že dnes dospěli k této dohodě. Všichni tito lídři říkají: ano, k tomu jsme se zavázali. Klíčové však bude, jak to přijme Rusko. A mám podezření, že to nepřijme dobře.
Moderátor: Moc vám děkuji. Dnes večer se událo ještě více. Americké a britské vojenské letouny v současné době sledují ropný tanker u irského pobřeží, který minulý měsíc uprchl z Karibiku, údajně aby unikl americké blokádě Venezuely. Loď má nyní na boku namalovanou ruskou vlajku, což si nelze vymyslet, a přejmenovala se na Marinera. Spekuluje se, že americké síly by se mohly pokusit vstoupit na palubu tankeru, který je obviněn z toho, že je součástí venezuelské stínové flotily porušující sankce.
Ve Venezuele samotné byla viděna ozbrojená policie hlídkující v ulicích hlavního města Caracasu, zatímco se objevily zprávy o dočasném zadržení novinářů spolu s kýmkoli, kdo je obviněn z podpory americké vojenské operace. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsum je v Cutuce na kolumbijsko-venezuelské hranici. Lindsay, jaká je nejnovější situace?
Reportérka: No, podle mých informací je mnoho policistů v civilu a lidé jsou velmi vyděšení, protože policisté hledají zrádce. Víme alespoň o jednom páru, který byl zatčen za to, že údajně oslavoval zajetí prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami. V poslední hodině se objevily záběry demonstrace příznivců režimu v centru Caracasu. Jedná se o lidi, kteří podporují Madura, a také o zbytky režimu včetně nového prezidenta, ale velmi zajímavé je, že jedním z těch, kteří byli natočeni, jak tančí přímo uprostřed davu, byl ministr vnitra Deus Dado Cabello.
Prezident Maduro velmi rád tančil v televizi, což je zřejmě jedna z věcí, která Donalda Trumpa opravdu rozčilovala, a tak je to docela odvážný krok ze strany Cabella, který je považován za jednoho z nejmocnějších mužů v režimu. Vysílá zprávu, že je nyní u moci a může ovládat colectivos, což jsou paramilitární jednotky revoluce, a také policii.
Včera v noci však Venezuelané v Caracasu náhle uslyšeli kakofonii střelby, střelby do vzduchu. Zřejmě – můžete to slyšet teď – zřejmě se stalo to, že nad Miraflores, sídlem vlády, byly spatřeny drony. A pak colectivos, paramilitární jednotky, začaly na drony střílet. Poté policie začala střílet na colectivos. Myslím si, že to ukazuje, jak nestabilní je situace.
Moderátor: A samozřejmě je tu ten velmi agresivní, provokativní tanec. Ale co nositelka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado? Co se s ní stalo?
Reportérka. Samozřejmě si myslela, že to ona bude ta, která bude triumfálně jezdit na vlně americké podpory. A to se vůbec nestalo. Včera večer se objevila ve Fox News, kde řekla, že se velmi brzy vrátí do Venezuely.
Machado: 3. leden se zapíše do historie jako den, kdy spravedlnost porazila tyranii. Je to milník, který je významný nejen pro venezuelský lid a naši budoucnost, ale myslím, že je to také velký krok pro lidstvo, pro svobodu a lidskou důstojnost.
Reportérka: Ona možná chválí Trumpa, ale Trump ji nechválí a nic nenasvědčuje tomu, že by byla součástí jeho plánů pro budoucnost Venezuely.
Moderátor: Lindsay, moc děkuji, že jste se ke mně připojila. Tady na střeše je Brian Finucane, hlavní poradce pro program USA v Crisis Group a bývalý právní poradce na ministerstvu zahraničí za prezidentů Obamy a Trumpa, a Peter Ruff, hlavní výzkumník v think tanku pro národní bezpečnost Hudson Institute a bývalý ředitel výzkumu v kanceláři George W. Bushe. Vítám vás oba. Petere, začnu s vámi. Grónsko. Co se to tam vlastně děje? Proč Trump vyhrožuje rozbitím aliance, která zajišťuje bezpečnost Evropy od roku 1949, kvůli Grónsku?
Peter Ruff: No, je jasné, že prezident Trump po Grónsku touží. Myslím, že to v tuto chvíli můžeme říci. Zároveň si nemyslím, že by v postoji Ameriky bylo něco nového. Rozruch, který se v posledních dnech strhl, je výsledkem toho, že novináři se ho ptali na souvislost mezi útokem na Venezuelu a Grónskem. A on tak opakuje postoj, který podle mě zastává už několik měsíců.
Moderátor: Manželka Stephena Millera včera večer zveřejnila na sociálních sítích mapu Grónska v amerických barvách s popiskem „brzy“. Takže nejde jen o otázky novinářů, že?
Peter Ruff: No, je to manželka vysokého úředníka.
Moderátor: Steve Miller byl velmi jasný: chceme Grónsko, dostaneme Grónsko.
Peter Ruff: Prezident se Grónskem zabývá. S tím souhlasím, ale nemyslím si, že je to novinka. Vyjádřil nový postoj, který Spojené státy zastávají, vzhledem k tomu, že prezident Trump už měsíce říká, že po Grónsku touží. Překvapilo by mě, ba dokonce šokovalo, kdyby někdo v Bílém domě připravoval vojenské plány podobné invazi do Venezuely. Myslím si, že mezi touhou po Grónsku a vojenskou operací ve Venezuele je rozdíl.
Moderátor: Jste stejně optimistický jako Peter?
Brian Finucane: No, myslím, že... Veřejná prohlášení prezidenta sama o sobě jsou škodlivá a samozřejmě znepokojují Grónsko, Dánsko a členy NATO. Souhlasím však, že je zcela možné, že členové jeho administrativy nasměrují jeho posedlost Grónskem méně destruktivním směrem. Jak Peter zmínil, prezident se o Grónsku zmiňuje už několik měsíců. Vysocí představitelé administrativy, pravděpodobně včetně ministra zahraničí, se podařilo tuto záležitost odklonit a přetransformovat méně destruktivním způsobem.
Moderátor: Myslím tím, že je možné, že pokud bude obyvatelům Grónska nabídnuta spousta peněz výměnou za nerostné suroviny, které se stále skrývají pod ledem, mohlo by to pro ně být velkým ziskem. A kdo jsou oni, aby říkali, že vlastně raději zůstanou s Dánskem.
Brian Finucane: No, to by bylo rozhodnutí obyvatel Dánska a Grónska, které by nemělo být jednostranně diktováno Spojenými státy.
Moderátor: A není právě to problém, že prezident v podstatě přeskupuje nábytek takovým způsobem, že jediní, kdo z toho mají opravdu radost, jsou prezidenti Putin a Si?
Brian Finucane: Možná také obyvatelé Grónska, protože když vás dvě země touží získat, je snadné nechat začít dražbu.
Moderátor: Ano, ale oni netoužili po tom, aby je převzala Amerika. To nikdy nebylo na pořadu dne.
Brian Finucane: No, to netvrdím, ale Dánové vložili více peněz do ekologického rozvoje a obrany Grónska. To je podle mě jedinečné, pozitivní a něco, co může lidem v Grónsku pomoci nastartovat a posunout jejich ekonomický rozvoj. Celkově si tedy nemyslím, že je to nutně špatný vývoj pro ekologickou ekonomickou budoucnost.
Moderátor: Chci tím říct, že je třeba se na to dívat v širších souvislostech. Pokud jedna země NATO, největší země NATO, získá silou, přesvědčováním nebo penězi část území od jiné země NATO, která se ho nechce vzdát, kdo může říct, že NATO zasáhne ve prospěch Litvy nebo Estonska, pokud by tam vjely ruské tanky?
Brian Finucane: Prezident Trump, jak ve svém prvním, tak i v tomto funkčním období, dal členům NATO řadu důvodů, aby zpochybňovali závazky USA podle článku 5 smlouvy NATO, ano? A toto je obzvláště extrémní příklad ne tak skrytých hrozeb převzetí území spojence NATO, ano? A proto doufám, že členové administrativy nasměrují tuto situaci méně destruktivním směrem a prezident ustoupí od této rétoriky o udělení.
Moderátor: Petere, právě jsme slyšeli od evropských lídrů NATO, kteří upřímně řečeno sotva skrývají svou paniku z toho, co se momentálně děje, a zoufale se snaží potěšit Donalda Trumpa dalšími závazky v oblasti obrany, že jsou připraveni vyslat vojáky na Ukrajinu, pokud dojde k mírové dohodě. Víme, že Rusům se to nebude líbit. A co lidé tady dole v této budově (v Bílém domě)?
Peter Ruff: Zda se jim bude líbit nasazení evropských sil? No, zdá se, že hodně z toho bylo koordinováno s Washingtonem. Američané byli v centru jednání s Evropany, vedených Francouzi a Brity. A jak ukázaly poslední týdny a měsíce diplomacie, Američané by zjevně uvítali nějakou formu přítomnosti evropských vojsk na místě jako součást stabilizačního úsilí po příměří. Nemyslím si, že mezi nimi existují velké neshody.
Moderátor: Jsme si tím jisti? Protože Trump v minulosti řekl, že nechce vidět evropské vojáky na Ukrajině.
Peter Ruff: Jednání a prohlášení, která byla učiněna v posledních několika měsících, se však zdají směřovat jiným směrem, a to možná k tomu, že na místě nebudou žádné americké jednotky, ale že Evropané by měli hrát na Ukrajině významnou roli, což je podle mě v tuto chvíli v zásadě nesporné.
Moderátor: Myslím tím, že ať už je to dobře nebo špatně, tato aliance, aliance NATO, západní aliance, funguje docela dobře od roku 1945, od druhé světové války. Je všechny tyto změny v globálním uspořádání nutné? Bude to mít nakonec dobrý výsledek? Nebo existuje reálné nebezpečí, že by se to všechno mohlo rozpadnout?
Peter Ruff: Myslím, že to záleží na tom, o čem konkrétně mluvíte, když hovoříte o přesunech globálního uspořádání. Pokud mluvíte o podkopávání mezinárodního právního řádu vytvořeného USA po druhé světové válce, pak ano, to je neuvěřitelně nebezpečné. Podkopávání zákazu použití síly, získávání území pomocí síly, to je nebezpečné. USA žijí v jiném světě než v roce 1945 a určité úpravy dávají smysl.
Moderátor: Petere, když se podíváte na to, jak se zachází s Venezuelou, nejde tu o změnu režimu, že? Jde o restartování stávajícího režimu, aby se podařilo uzavřít slušnou dohodu o ropě a zajistit určitou kontinuitu.
Peter Ruff: Myslím, že je to víc než to. Jednak jde o vyhnání Íránců, kteří spolu s Hizballáhem mají na místě své agenty. Jde o boj proti Číňanům, kteří se zdají být opravdu aktivní v operacích těžby a zpracování vzácných zemin ve Venezuele. Jde o boj proti Rusům, kteří mají na místě generály a vojenské poradce. Myslím, že jde o obranu amerických zájmů, ale nejde o prosazování demokracie, což by vyžadovalo jinou úroveň síly, jinou úroveň americké intervence, o kterou podle mě prezident Trump nemá zájem a kterou americký lid, upřímně řečeno, opravdu nepodporuje.
Moderátor: Dobře, zajímavé časy. Připoutejte se, pánové, na rok 2026. Petere Roth, Briane Finucaine, moc vám oběma děkuji.
Pojďme se podívat na další informace o Grónsku od Kierana z Leedsu. Kierane, máte slovo.
Reportér: Prezident Trump tedy říká, že USA právě teď potřebují Grónsko. A není pochyb o tom, že toto je mapa, kterou by prezident Trump rád viděl. Grónsko má 56 000 obyvatel, ale je to 12. největší území na světě co do rozlohy, i když na plochých mapách světa vypadá ještě větší. Říká, že Grónsko potřebuje z důvodů národní bezpečnosti. A od 50. let 20. století mají USA na Grónsku vojenskou základnu, která je samozřejmě strategicky důležitá kvůli své poloze mezi USA a jejich starým nepřítelem, Ruskem.
Zásadní je také to, že se zde nacházejí některé z největších světových zásob vzácných zemin mimo Čínu, které jsou životně důležité pro technologický, elektromobilový a obranný průmysl, kde USA usilují o globální dominanci.
Před 300 lety se Dánové také zamilovali do přírodních zdrojů Grónska a vydali se hledat užitečné minerály, což vedlo k jeho kolonizaci Dánskem v roce 1721. Grónsko je tedy dánské déle, než vůbec existují Spojené státy.
Vztah se však vyvíjel. Grónsko v roce 2008 hlasovalo pro samosprávu, i když zahraniční politika a obrana jsou stále pod kontrolou Dánska. Je tedy dánským suverénním územím.
A co NATO? Dánsko je členem NATO, stejně jako USA. Článek 5 NATO znamená, že útok na jednoho člena má být považován za útok na všechny. Ale když je agresorem dominantní člen NATO, dánský premiér poukazuje na to, že NATO by se pravděpodobně rozpadlo.
A zeptal se někdo vůbec obyvatel Grónska, co chtějí? 93 % Gróňanů hlasovalo v březnových volbách pro strany usilující o nezávislost, přičemž vítězná strana upřednostňuje spíše postupný než rychlý přechod k nezávislosti na Dánsku. Chtějí tedy mít kontrolu nad svým osudem, až nastane správný čas.
Pokud jde o USA, jeden průzkum z ledna ukázal, že 85 % Gróňanů odmítá připojení k Spojeným státům. Dnešní zpráva naznačuje, že Trump plánuje obejít Dánsko a EU a nabídnout Gróňanům pokračování samosprávy, ale s USA v čele obrany a sliby ekonomického obohacení. Jeho poradci však nevylučují ani vojenskou intervenci, což znamená, že osud Grónska by mohl rozhodnout o budoucnosti NATO i Západu, jak ho známe.
Bývalá grónská politička Tilly Martineusen je nyní se mnou v přímém přenosu z hlavního města Nuuk. Tilly, prezident Trump dal jasně najevo, že chce Grónsko. Můžete v Grónsku udělat něco, cokoliv smysluplného, abyste ho zastavili?
Tilly Martineusen: No, nevím, jestli někdo panu Trumpovi vysvětlil, že už má téměř neomezený přístup k zavádění jakýchkoli bezpečnostních opatření, která chce. A myslím, že Gróňané jsou velmi skleslí a velmi rozzlobení, že o nás stále mluví, jako bychom byli obyčejné prostitutky, jako bychom byli, jak to řekl jeden z jeho bývalých poradců, hov-celá země. A to nejsme. Jsme suverénní národ. Usilujeme o nezávislost. Jsme velmi spokojeni s Commonwealth. Usilujeme o postupnou, pomalou nezávislost, stejně jako Island a všichni ostatní. A tady v Grónsku panuje velký hněv, po celém Grónsku, nejen v hlavním městě, ale všude.
Reportér: A jeho klíčový poradce Stephen Miller, který má u prezidenta slovo, včera řekl, že nikdo nebude s USA bojovat o budoucnost Grónska. Má pravdu, že? Evropští lídři možná napsali ostře formulovaný dopis, ale nepošlou sem vojáky, aby vás podpořili a bránili.
Tilly Martineusen: Nedokážu si ani představit, že by americká armáda vyslala vojáky do Grónska. Jsme odjakživa spojenci, spolu s Dánskem a USA. Jak to, že pan Trump přichází a chová se jako diktátor z třetího světa? To je pobuřující. Snaží se legitimizovat tím, že jde do Venezuely a říká svým lidem, že Grónsko to chce a že to bude lepší pro Grónsko a lepší pro svět. Ale pravdou je, že z hlediska bezpečnosti už může dělat, co chce. Je tedy pochopitelné, že chce mít kontrolu nad vzácnými zeminami, které v Grónsku máme. A mohl by o tom prostě říct pravdu. Existuje mnoho amerických společností, které se snaží převzít všechny společnosti s licencí na těžbu nerostných surovin, které máme tady v Grónsku. A on by měl být v této věci upřímný.
Reportér: Je to opravdu o vzácných zeminách? Nebo, víte, už jsme ho viděli v Bílém domě a jemu se líbí, jak vypadá mapa, protože Grónsko je na mapě poměrně velké. A Spojené státy by byly velmocí ve srovnání s Ruskem, víte, fyzicky na mapě.
Tilly Martineusen: Nevím, co ví nebo neví o Grónsku, ale měl by být varován, když tu byli JD Vance a jeho žena a největší demonstrace, jaké Grónsko kdy zažilo, byly proti jejich příjezdu, protože se chovali neuctivě. Náš premiér už mnohokrát řekl, že takhle se s přáteli nezachází, takhle se se spojenci nezachází.
Reportér: Ale my víme, že to víme, omlouvám se, pokud mě stále slyšíte, ale my to víme, Marco Rubio, ministr zahraničí, to řekl nedávno, když mluvil o Venezuele, že když prezident Trump řekne, že něco udělá, myslí to vážně. Takže předpokládejme, že to myslí vážně. Co budete dělat v Grónsku?
Tilly Martineusen: Bylo tam hodně protestů. Jedním z návrhů bylo natočit video. Gróňané jsou velmi, velmi mírumilovní lidé, ale jeden z nich navrhl natočit video se snipery, které tu máme, kvůli násilí, které bylo v jejich jazyce. Samozřejmě to nikdo neudělal, ale trochu si z toho dělali legraci se všemi lovci, které tu máme. Jsme lovci už stovky let, natočili bychom video a řekli, že jsme přesní. A pokud bombardujete Grónsko, nebudete mít přístup k vzácným zeminám. Ale samozřejmě to byl jen vtip. Nedokážu si představit, že by Amerika a američtí vojáci a armáda šli do války se všemi, s nimiž byli odjakživa spojenci, protože Trump si myslí, že chce přístup k zemi a minerálům zde. Nejde o bezpečnost. Z hlediska bezpečnosti může dělat téměř cokoli, co chce, takže o to nejde. A Gróňané to vědí.
Reportér: A ve vašich diskusích tam v Grónsku, s ostatními Gróňany, jak si uvědomujete závažnost toho, co se děje, že budoucnost Grónska by mohla rozhodnout o osudu NATO?
Tilly Martineusen: Jsme si toho vědomi, ale myslím, že jsme ještě více v šoku než možná evropské země, že USA ohrožují své spojence od druhé světové války, kde byli hrdinové. V každém filmu, který kdy v této zemi vznikl, je Amerika hrdinou, a najednou jsou teď padouchy. Tomu prostě nemůžeme uvěřit. Gróňané mezi sebou diskutují, někteří jsou vyděšení. Většina z nich je tak rozzlobená, že vám ani nemohu říct, jaké výrazy používají na sociálních médiích. Demagog je pravděpodobně jedno z těch hezčích slov, která o něm používají. Zachází s námi jako s prostitutkami a jako s něčím, co si můžeme prostě přivlastnit. To jsou také některá z těch hezčích slov, která se o tom používají. Je velmi skličující, že země, ve které jsem byl a do které jsem tolikrát cestovala, myslím 13, 16krát, miluji Ameriku. Najednou to není náš přítel, ale nepřátelská síla, která je divoká. Jak můžeme žít v tomto světě? Ano.
Reportér: Čas vypršel. Tilly Martineison, moc děkuji. Matte, vracím slovo do Washingtonu.
Moderátor: Děkuji, Kierane. Prezident Trump také vyhrožoval zásahům v Íránu. Protesty tam dnes pokračují a zesilují, od Velkého bazaru v Teheránu po města po celé zemi. Obchodníci vyšli do ulic protestovat proti zoufalé ekonomické situaci. A navzdory varování prezidenta Trumpa, že íránský režim bude podle jeho slov tvrdě zasažen, pokud bude zabito více významných osobností, pokračují v represích. Jak nyní informuje náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien:
Reportér: Násilné zásahy začaly. O víkendu se v západním Íránu demonstranti pokusili zaútočit na policejní stanici ve městě Malek Shahi. Čtyři z nich byli zabiti a podle státních médií byl zraněn jeden člen bezpečnostních sil a 30 lidí. V neděli pak revoluční gardy a policie zaútočily na nedalekou nemocnici, ve které se nacházeli demonstranti.
Podle lidskoprávních organizací bylo od začátku protestů před 10 dny zabito nejméně 29 lidí. A více než 1 000 demonstrantů bylo zatčeno. Velký bazar v Teheránu byl dnes opět jedním z ohnisek nepokojů. Zpráva, že íránský rial dosáhl rekordního minima vůči americkému dolaru, přivedla majitele obchodů zpět do ulic. A v reakci na to byl použit slzný plyn. Pamatujte, že to vše začalo protestem prodejců elektroniky, kteří zavřeli své obchody. Kombinace loňské 12denní války s Izraelem, sankcí USA a špatného hospodaření způsobila volný pád hodnoty místní měny. Pod podmínkou anonymity jsme hovořili s majiteli malých podniků a dalšími lidmi v Teheránu.
"Moje firmase zmenšila a nakonec jsem ji musela zavřít. Můj příjem klesl, moje dluhy vzrostly. Všechno je mnohem dražší. Hněv dnešních demonstrantů je oprávněný, protože si lidé nemohou dovolit ani koupit chleba. Věřím, že protesty budou pokračovat, protože ve skutečnosti se jedná o revoluci."
Tato žena je matkou dvou dětí. Ještě nevyšla do ulic Teheránu.
"Když pro nás život a smrt již nemají žádný význam, proč bychom se měli bát? Od tohoto režimu jsme neviděli nic jiného než hlad, inflaci a utrpení."
Zpočátku režim prohlásil, že bude naslouchat hlasům jako jsou tyto, hodil na problém peníze, včera zavedl malý dočasný příspěvek na živobytí, ale zároveň dal jasně najevo, že jeho trpělivost s protesty dochází. A tak to dnes vypadalo ve městě Chapracord. Možná to začalo jako maloobchodní vzpoura, ale teď jde o mnohem víc. Počet lidí v ulicích však není na stejné úrovni jako během obrovských demonstrací v Íránu před čtyřmi lety. Íránská opozice je také stále v exilu, ve vězení nebo neúčinná. Důvodem, proč se tyto protesty mohou lišit, je však to, že vliv Íránu je oslaben a Trump prohlásil, že USA jsou připraveny zasáhnout, pokud budou protestující zabiti.
"Prezident Trump vyhrožoval, že zasáhne do protestů podobně jako v červnu. A myslím, že to je velký rozdíl. Takže jak ekonomický tlak na vládu, tak způsob, jakým vláda zvažuje svou reakci, ale také způsob, jakým obyvatelstvo vnímá účinnost nebo užitečnost těchto protestů, je jiný než dříve, protože Írán nebyl v situaci, v jaké se nachází po 12denní válce."
Dnes vypuklo násilí v ulicích Malik Shahi. Stalo se tak po pohřbech některých z těch, kteří tam byli o víkendu zabiti. Během samotného obřadu byl zvuk smutku nahrazen tímto. Ačkoli města jako toto byla po léta ekonomicky zanedbávána, stále to není místo, kde byste očekávali, že uslyšíte tolik lidí skandovat. Něco se mění.
Moderátor: Více o nestabilní situaci v Íránu se dozvíte v našem podcastu. Hovořil jsem s íránským historikem, profesorem Alim Ansarim, o možnostech pádu íránského režimu.
Diskuse