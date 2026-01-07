Naléhavé: Pomozte nám poskytnout přímou pomoc rodinám v palestinském táboře Al-Anwar
7. 1. 2026
Když zimní bouře zasáhly Gazu, rodiny v táboře Al-Anwar neměly kam jít. Shromažďujeme naléhavé finanční prostředky na podporu více než 1 250 vysídlených osob žijících v přibližně 250 křehkých přístřešcích. Můžete přispět? https://chuffed.org/campaign/159260-al-anwar-camp-for-refugees-support
Stany se zřítily. Povodňová voda promočila lůžkoviny a oblečení. Rodiče se snažili udržet děti v teple, zatímco déšť proudil skrz roztrhané plastové přístřešky. Mnoho rodin nemělo suché deky, náhradní oblečení ani bezpečné místo na spaní.
Tábor Al-Anwar, ležící severozápadně od Khan Younis, nedostává téměř žádnou humanitární pomoc. V okolí není žádný zdroj vody, jídlo je vzácné, lékařská péče není dostupná a hygienické podmínky jsou nebezpečné. V důsledku své polohy u moře je každá zimní bouře nebezpečnější než ta předchozí.
Přesto se komunita organizuje a vzájemně si pomáhá. Organizační výbor tábora každý den pracuje na podpoře rodin a zlepšování podmínek. V Gaza Support Network s nimi přímo spolupracujeme – pomáháme opravovat poškozené stany a zajišťujeme táboru omezenou potravinovou pomoc. Potřeby však daleko přesahují to, co se jim dosud dostalo. 👉 Prosím, přispějte ještě dnes na podporu rodin v táboře Al-Anwar.
V současné době lidé v táboře Al-Anwar naléhavě potřebují podporu v následujících oblastech:
- Zpevnění nebo výměna rozpadajících se stanů a přístřešků
- Potraviny, zimní oblečení, deky a základní obuv
- Solární panel pro napájení nedaleké studny, aby rodiny již nemusely nosit těžké nádoby s vodou na kilometry daleko
- Nouzová pomoc, protože bouře nadále poškozují přístřešky
Gaza Support Network existuje proto, aby budovala přímé sítě solidarity mezi lidmi po celém světě a rodinami v Gaze – a aby podporovala místní vedení, když oficiální pomoc nestačí.
Nyní je čas postavit se na stranu komunity, která bojuje o přežití. 👉 Prosím, přispějte ještě dnes na podporu tábora Al-Anwar a pomozte rodinám přežít zimu: https://chuffed.org/campaign/159260-al-anwar-camp-for-refugees-support
Můžeme lidem v táboře Al-Anwar ukázat, že na ně svět nezapomněl.
S vděčností
Gaza Support Network
Chuffed.org je globální crowdfundingová platforma, která pomáhá pohánět největší hnutí za sociální spravedlnost na světě. Vytváříme svět, ve kterém jsou mnozí stejně mocní jako ti, kteří jsou u moci.
Chuffed.org pořádá kampaně pro různé účely po celém světě. Uznáváme domorodé národy jako původní strážce zemí, na kterých žijeme a pracujeme. Ctíme jejich historii a kulturu a zavazujeme se učit se od nich a podporovat suverenitu a práva domorodých národů po celém světě.
Diskuse