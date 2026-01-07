Naléhavé: Pomozte nám poskytnout přímou pomoc rodinám v palestinském táboře Al-Anwar

7. 1. 2026

Když zimní bouře zasáhly Gazu, rodiny v táboře Al-Anwar neměly kam jít. Shromažďujeme naléhavé finanční prostředky na podporu více než 1 250 vysídlených osob žijících v přibližně 250 křehkých přístřešcích. Můžete  přispět? https://chuffed.org/campaign/159260-al-anwar-camp-for-refugees-support

Stany se zřítily. Povodňová voda promočila lůžkoviny a oblečení. Rodiče se snažili udržet děti v teple, zatímco déšť proudil skrz roztrhané plastové přístřešky. Mnoho rodin nemělo suché deky, náhradní oblečení ani bezpečné místo na spaní.

Tábor Al-Anwar, ležící severozápadně od Khan Younis, nedostává téměř žádnou humanitární pomoc. V okolí není žádný zdroj vody, jídlo je vzácné, lékařská péče není dostupná a hygienické podmínky jsou nebezpečné. V důsledku  své polohy u moře je každá zimní bouře nebezpečnější než ta předchozí.

 

Přesto se komunita organizuje a vzájemně si pomáhá. Organizační výbor tábora každý den pracuje na podpoře rodin a zlepšování podmínek. V Gaza Support Network s nimi přímo spolupracujeme – pomáháme opravovat poškozené stany a zajišťujeme táboru omezenou potravinovou pomoc. Potřeby však daleko přesahují to, co se jim dosud dostalo. 👉 Prosím, přispějte ještě dnes na podporu rodin v táboře Al-Anwar.

V současné době lidé v táboře Al-Anwar naléhavě potřebují podporu v následujících oblastech:

  • Zpevnění nebo výměna rozpadajících se stanů a přístřešků
  • Potraviny, zimní oblečení, deky a základní obuv
  • Solární panel pro napájení nedaleké studny, aby rodiny již nemusely nosit těžké nádoby s vodou na kilometry daleko
  • Nouzová pomoc, protože bouře nadále poškozují přístřešky

Gaza Support Network existuje proto, aby budovala přímé sítě solidarity mezi lidmi po celém světě a rodinami v Gaze – a aby podporovala místní vedení, když oficiální pomoc nestačí.

Nyní je čas postavit se na stranu komunity, která bojuje o přežití. 👉 Prosím, přispějte ještě dnes na podporu tábora Al-Anwar a pomozte rodinám přežít zimu: https://chuffed.org/campaign/159260-al-anwar-camp-for-refugees-support

Můžeme lidem v táboře Al-Anwar ukázat, že na ně svět nezapomněl.

S vděčností

Gaza Support Network

