Robert Reich: Die Welt der Gangster

7. 1. 2026

Im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit bürdete Trump seine Gangsterpraktiken den Vereinigten Staaten auf. Im zweiten Jahr wird erssie wahrscheinlich auf der gesamten westlichen Hemisphäre durchsetzen, warnt Robert Reich.



Die US-Übernahme Venezuelas – weil es in unserem Hinterhof liegt und wir seinen Anführer nicht mochten – verstärkt Putins Ansprüche auf die Ukraine, Xis Ansprüche auf Taiwan und Netanjahus Ansprüche auf das Westjordanland und Gaza.



Die Nachkriegsordnung sollte Schläger stoppen, die Aggression nutzen, um ihre "Hinterhöfe" zu kontrollieren, wie Hitler es in Europa und Japan in Ostasien tat.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Trump kehrt jedoch nun zur Ordnung vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, als das Gesetz der Stärksten in Kraft war und Einflusssphären existierten.



Mehr als achtzig Jahre lang beruhte Amerikas moralische Autorität auf unserem Anspruch, auf der Seite der Demokratie zu stehen. Diese Behauptung wurde oft von der US-Aggression widerlegt, die Diktatoren – in Vietnam in den 1960er Jahren, in Lateinamerika in den 1970er Jahren und jüngst in Afghanistan und Irak – Macht verschafft hat, aber zumindest unseren Allianzen und unserer "Soft Power" durch USAID und die UN einen Hauch von Legitimität verliehen hat.



Wir kehren nun zur grobsten Form des Neoimperialismus zurück.



"Unsere sehr großen US-Ölkonzerne, die größten der Welt, werden dort hineingehen, Milliarden von Dollar investieren, die defekte Infrastruktur reparieren und anfangen, Geld für das Land zu verdienen", erklärte Trump heute Morgen.



Seien wir ehrlich: Wenn es um Venezuelas riesige Ölreserven geht, werden US-Ölkonzerne Geld für sich verdienen.



Trump steht kurz davor, die Welt in drei große Machtblöcke zu teilen – einen unter Putins Herrschaft, einen weiteren unter Xi Jinping und einen dritten unter Trump (zusammen mit anderen Tyrannen wie Israels Netanjahu und Ungarns Orbán).



Ein "Nachbar" eines Tyrannen zu sein, bedeutet, sich seinen Wünschen oder sogar seiner Kontrolle zu unterwerfen. Putins Tyrannei umfasst die Ukraine und sehr wahrscheinlich Estland, Lettland, Litauen und den Rest des ehemaligen Sowjetblocks.



Taiwan, Tibet, Mongolei und möglicherweise Nepal fallen unter Xis Tyrannei.



Der Rest Lateinamerikas, einschließlich Mexiko, sowie möglicherweise Grönland und Kanada fällt unter Trumps Tyrannei.



Sei vorsichtig. Trumps Weltordnung macht die Welt für Tyrannen sicher.





