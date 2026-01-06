Channel 4 News: "Jsem stále prezidentem"
Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, pondělí 5. ledna 2025, 19 hodin: Spoutaný a zastrašený, nyní již bývalý prezident Venezuely Maduro míří se svou ženou k newyorskému soudu, kde ho čeká tvrdá americká spravedlnost a surová moc v éře DonaldaTrumpa. Od prezidentského červeného koberce po manhattanskou chůzi zločinců, osud pana a paní Madurových zachycený kamerami je momentem čistého Trumpova divadla a historie. Bývalý prezident Maduro později soudu řekl, že byl unesen a že je válečným zajatcem.
Dobrý večer z Washingtonu, D.C. Ani ne rok po začátku svého druhého funkčního období prezident Trump pokračuje v měnění světa a porušování konvencí. Ano, Amerika má dlouhou historii intervencí ve své hemisféře, ale nikdy tak bezostyšnou jako tento víkend. V sobotu došlo k brutálně efektivnímu nočnímu únosu prezidenta Madura a jeho manželky v pyžamech. Dnes se objevili v soudní síni na Manhattanu v béžových vězeňských kombinézách, aby čelili obvinění z obchodování s drogami, což je projev ponížení a americké moci naplánovaný malou skupinkou kolem prezidenta bez konzultace se spojenci, dokonce ani s Kongresem. To potěší Madurovy četné nepřátele, ale vyvolá to mrazení v regionu i ve světě, protože Trump vyhrožoval Kubě a Kolumbii a opakoval své přání získat Grónsko od Dánska. Jde o ropu, o demokracii nebo o ovládnutí západní polokoule? Dnes večer se podíváme na všechny úhly pohledu.
Reportérka: Jsem před soudní budovou na Manhattanu, kde Nicolas Maduro a jeho manželka Celia Flores právě vyslechli obvinění z obchodování s drogami a oba trvají na své nevině.
Druhá reportérka: A já jsem v Kolumbii, kde prezident Gustavo Petro reagoval na americké výhrůžky proti němu, zatímco v Caracasu se Národní shromáždění připravuje na složení přísahy prezidenta, který nahradí bývalého prezidenta Nicolase Madura.
Moderátorka v Londýně: Co tedy dramatické události posledních několika dní znamenají pro ceny ropy a globální ekonomiku? Venezuela má největší zásoby ropy na světě, ale její zchátralá infrastruktura vedla k propadu produkce. Pokud USA zasáhnou, aby stabilizovaly dodávky, bude levnější ropa prospěšná pro nás všechny, nebo škodlivá pro klima? A sir Keir Starmer by raději hovořil o životních nákladech a řekl co nejméně, aby neurazil Donalda Trumpa, navzdory rostoucím výzvám, aby odsoudil víkendový útok. Zeptali jsme se ho přesto.
Reportér: Bylo by to překročení hranice, kdyby se prezident Trump rozhodl udělat na Kubě to samé, co právě udělal ve Venezuele?
Starmer: No, měřítkem pro tuto vládu bude vždy mezinárodní právo. Rámcem bude mezinárodní právo. A USA nebo jakákoli vláda budou své kroky ospravedlňovat.
* * *
Moderátor: Možná byl unesen americkými silami a násilím sesazen z funkce venezuelského prezidenta, ale Nicolas Maduro se dnes při svém vystoupení před soudem v New Yorku choval vzdorně. Řekl soudci: „Jsem slušný člověk, prezident své země,“ když se on a jeho žena v soudní síni několik bloků od soudu, kde byl v květnu 2024 shledán vinným Donald Trump, prohlásili za nevinné z obvinění z narkoterorismu. Naše americká redaktorka Anushka Astana dnes sledovala všechny události v New Yorku.
Reportérka: Nyní se vrátíme k živým záběrům. Tam můžete vidět Celii Floresovou. Na opačné straně to je Nicolas Maduro. Před třemi dny vůdce Venezuely. A před ním Celia Floresová, mocná první dáma, která kdysi předsedala Národnímu shromáždění své země. Dnes byli spoutáni. Z brooklynského vězení byli vrtulníkem převezeni do ikonického Manhattanu. Tam pokračovala přehlídka, jejíž choreografii připravil americký prezident, který tak často prezentuje politiku jako reality show. Na konci však není žádná odměna, pouze možnost desítek let vězení za drogové delikty. A pak je tu ještě malá otázka, kdo vládne Venezuele.
Trump: Neptejte se mě, kdo je u moci, protože vám dám odpověď, která bude velmi kontroverzní.
Co to znamená?
Znamená to, že jsme u moci my.
Reportérka: Ve skutečnosti je nyní oficiálně u moci Madurova viceprezidentka Delcy Rodriguezová. Trump však říká, že zaplatí větší cenu než její bývalý šéf, pokud nedá Americe to, co chce. Co tedy Trump chce?
Trump: Potřebujeme úplný přístup. Potřebujeme přístup k ropě a dalším věcem v jejich zemi, které nám umožní jejich zemi znovu vybudovat. Jaké další věci? Spoustu věcí. Silnice, které nejsou postavené, mosty, které se rozpadají.
Reportérka: Ale Amerika Madura neunesla pod záminkou ropy nebo infrastruktury. Obviňuje tohoto bývalého světového vůdce z umožnění obchodu s drogami, který podle ní zaplavil USA kokainem. Maduro čelí čtyřem obviněním. První za spiknutí s cílem narko-terorismu, druhé za spiknutí s cílem dovozu kokainu a třetí a čtvrté za držení kulometů.
Obžaloba tvrdí, že venezuelští vůdci zkorumpovali instituce, aby mohli dovážet tuny kokainu do Spojených států, a obviňuje Madura, že stojí v čele této korupce, poskytuje kartelům ochranu ze strany orgánů činných v trestním řízení a logistickou podporu.
Jeho manželka Celia Juarezová je obviněna z přijímání úplatků, zatímco USA tvrdí, že manželé nařídili únosy, bití a vraždy těch, kteří jim dlužili peníze za drogy.
U soudu Nicolas Maduro prohlásil, že je uneseným válečným zajatcem, stále je prezidentem a je nevinný. Jeho manželka se také prohlásila za nevinnou.
Mnoho Venezuelanů bude jásat nad pádem muže, kterého považují za diktátora, který zůstal u moci i přes prohrané volby. Ale co USA? Pokud jde v tomto případě skutečně o Ameriku na prvním místě, o záchranu amerických životů, není to zcela logické. Fentanyl je nejčastější příčinou úmrtí v důsledku drogové závislosti v USA, ale v obžalobě není ani zmíněn, protože se nevyrábí ve Venezuele. A i co se týče kokainu, analytici tvrdí, že odstranění Madura tento obchod nenaruší. Přesto tlak USA na Venezuelu již několik měsíců sílí, nejprve útoky na lodě v regionu, poté příjezd válečných lodí.
Američtí špioni vstoupili do země před pozemními útoky v sobotu ve 2 hodiny ráno. Maduro a Flores byli uneseni americkými silami, které několik týdnů cvičily na kopii jejich komplexu. Jeden expert na Latinskou Ameriku tvrdil, že motivy americké administrativy se liší, přičemž Trump má jasně zájem o ropu.
Trump: "Vezmeme si zpět ropu, kterou jsme, upřímně řečeno, měli vzít zpět už dávno."
Reportérka: Ale pro ministra zahraničí Marca Rubia, který to prosadil, jde o změnu režimu, svržení socialistické vlády ve Venezuele, než se obrátí na komunistickou vládu na Kubě.
Kuba. Myslíte si, že dosáhnou toho, co chtějí?
Myslím, že Trump je pravděpodobně největším vítězem v tom smyslu, že je velmi pravděpodobné, že získá určitou kontrolu nad ropným průmyslem, a to je něco, co opravdu chce.
Reportérka: Pokud Rubio doufal v návrat k demokracii, v současné době to není v žádném případě na pořadu dne, možná v budoucnu, ale ne v krátkodobém horizontu.
Krize vedla k zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém generální tajemník Anthony Guterres vyjádřil hluboké znepokojení nad možným zhoršením nestability ve Venezuele a během kterého Rusko a Čína odsoudily operaci USA jako nelegální. Mnozí to vidí jako začátek, nikoli konec, silnějšího postavení Ameriky v západní hemisféře, která se snaží přetvořit Latinskou Ameriku, což je strategie, o které někteří věří, že ji učiní méně respektovanou, ale mnohem více obávanou.
V mnoha ohledech byla Trumpova administrativa ohledně svých motivů zcela otevřená. Zapsala je černé na bílém do strategie národní bezpečnosti, do takzvané Monroeovy doktríny, do myšlenky, že bude vyvíjet větší vliv na západní polokouli, že je šéfem Ameriky. A my jsme to viděli.
Donald Trump řekl voličům v Argentině, že vaší zemi dáme desítky miliard dolarů, ale pouze pokud budete volit mého spojence, pravicového Javiera Mileie, a oni tak v polovině volebního období učinili. Marco Rubio byl opravdu otevřený ohledně toho, že ministři na Kubě by se nyní měli obávat.
Obžaloba zmínila i další země, jako je Mexiko a Guatemala. Ale podívejte, s tím vším jsou spojena rizika, rizika u každé z těchto motivací. Pokud jde o ropu, Venezuela se pravděpodobně bude bránit tomu, aby Amerika získala větší přístup k její ropě. Pokud jde o imigraci, někteří v Bílém domě si myslí, že to omezí imigraci. Ale pokud má generální tajemník OSN pravdu ohledně nestability, mohlo by to vést k větší imigraci a poté k demokracii. Ano, jsou tu protestující, kteří jsou rádi, že Maduro odešel, ale nechtěli, aby se jeho viceprezidentka ujala vlády. Chtěli, aby se k moci dostala opozice.
Moderátor: A Anushko, jaká je reakce v Americe?
Reportérka: No, myslím, že i tady v Americe existují rizika, počínaje Kongresem. Šéfka personálu Bílého domu Suzy Wellsová nedávno poskytla sérii rozhovorů magazínu Vanity Fair, ve kterých řekla, že pozemní útoky na Venezuelu by vyžadovaly souhlas Kongresu.
No, možná jste si všimli, že předtím, než k tomu došlo, souhlas Kongresu nezískali. Ale je tu také otázka mantry „America First“ (Amerika na prvním místě) a „Make America Great Again“ (Udělejme Ameriku znovu velkou) a příznivců Donalda Trumpa, protože jednou z věcí, kterou v minulosti nechtěli, byla další americká zahraniční intervence, a toto vypadá jako velká zahraniční intervence, takže to přináší politické riziko i pro Donalda Trumpa.
Moderátor: Anushko v New Yorku, moc vám děkuji. Pojďme si nyní povídat více o legálnosti vpádu USA do Venezuely a obvinění proti Nicolasi Madurovi. Tady je David Cole, profesor práva a veřejné politiky na Georgetownské univerzitě, který se k nám připojil na mrazivé střeše. Moc děkuji. Myslím, že je to mimořádný moment pro moc a vliv Ameriky v této oblasti. Byla metoda únosu legální podle mezinárodního a amerického ústavního práva?
David Cole: Podle mezinárodního i amerického práva naprosto nelegální.
Moderátor: Naprosto nelegální.
David Cole: Naprosto nelegální. Prvním principem mezinárodního práva je, že jedna země nemůže napadnout nebo zaútočit na jinou zemi, s výjimkou sebeobrany v reakci na útok na ni nebo na její občany. Venezuela nenapadla Spojené státy. Venezuela nenapadla naše občany. Pokud má někdo nárok na sebeobranu, je to Venezuela, ne Spojené státy.
Moderátor: A myslíte si, že prezident Trump dostal tuto právní radu od někoho v támhleté budově, nebo prostě mu to je jedno?
David Cole: No, obklopuje se lidmi, kteří mu dají jakoukoli radu, kterou chce, ať už je v souladu se zákonem nebo ne, ale je zajímavé, že dnes před Radou bezpečnosti OSN... Spojené státy ani neargumentovaly sebeobranou. Ani nepředložily právní odůvodnění toho, co udělaly. Místo toho řekly, že Venezuela má velké zásoby ropy, které nechceme, aby byly kontrolovány jejich protivníky. Takže nahlas říkají to, co si jinak nechávají pro sebe. Nejde o sebeobranu. Jde o kontrolu nad ropou.
Moderátor: Jde také o to, že síla je právo, že?
David Cole: No, rozhodně. Jde o to, že ignorujeme pravidla, abychom ukázali, že jsme silní, a že to můžeme dělat, protože jsme silní vůči ostatním zemím. Ale děláme to Latinské Americe. Otevíráme Rusku dveře, aby mohlo jít za hranice Ukrajiny. Otevíráme Číně dveře, aby mohla jít na Tchaj-wan. Víte, zákony jsou navrženy tak, aby přesně tomuto druhu jednání zabránily.
Moderátor: A zákony byly porušovány i dříve, ale myslíte si, že způsob, jakým to administrativa řeší, vytváří nebezpečný precedens po celém světě?
David Cole: Rozhodně, protože existuje skutečně legitimní ospravedlnění. V minulosti Spojené státy zasáhly ve Střední Americe a na různých dalších místech, ale vždy měly nějaké ospravedlnění, nějaké tvrzení o sebeobraně. V tomto případě neexistuje žádné skutečné legitimní tvrzení o sebeobraně. A oni opět přiznávají, že to dělají kvůli změně režimu a ropě.
Moderátor: A co tvrzení, že brání Ameriku před drogami, které přicházejí z Venezuely, otravují americké děti a zabíjejí americké děti?
David Cole: Víte, americké zbraně se dostávají do Mexika a zabíjejí tam spoustu lidí. Mexiko nemůže bombardovat Smith & Wesson, výrobce zbraní tady. Americké drogy putují do Kanady. Kanada nemůže kvůli tomu bombardovat Spojené státy, takže ne, to prostě není ospravedlnění.
Moderátor: A co to, že metoda únosu byla nelegální podle mezinárodního a ústavního práva? Oslabuje to nějak argument vlády proti Madurovi u newyorského soudu?
David Cole: Myslím, že Maduro se bude bránit především imunitou hlavy státu, protože existuje zcela samostatný princip mezinárodního práva, který říká, že jedna země nemůže postavit hlavu jiné země před svůj soud. A on je hlava státu Venezuely, ať se vám to líbí nebo ne. Bude se odvolávat na imunitu hlavy státu. To může být obhajoba. Pravděpodobně také bude argumentovat, že únos byl nelegální. To je podle amerického ústavního práva nepravděpodobná obhajoba, protože na způsobu, jakým jste předvedeni k soudu, ve skutečnosti nezáleží. Ale skutečnost, že je hlavou státu, může.
Moderátor: Tento soudce v New Yorku byl jmenován jedním prezidentem, Billem Clintonem. Je možné, že by celou věc zamítl?
David Cole: Všechno je možné.
Moderátor: Ale nepravděpodobné.
David Cole: Myslím, že je to nepravděpodobné, ale budeme muset počkat a uvidíme.
Moderátor: A samozřejmě se neporadil s Kongresem. Ukazuje vám to, že Trump v podstatě vládne bez souhlasu Kongresu?
David Cole: To jsme nepotřebovali, aby nám to ukázalo. Porušuje to Ústavu, protože vojenskou sílu má schvalovat Kongres, ne prezident. Zákon mu ukládá povinnost informovat Kongres. On Kongres neinformoval. Kongres to neschválil. Ale on ví, že Kongres má v kapse, protože se ho bojí. A tak mu projde v podstatě vražda mnoha lidí, aby se mohl zapojit do nelegálního únosu.
Moderátor: Silná slova. Pane profesore Davide Kuhle, moc vám děkuji. Zpátky do Venezuely, Madurova zástupkyně Delci Rodriguezová byla právě formálně jmenována Národním shromážděním do funkce úřadující prezidentky. Zmírnila svou kritiku Washingtonu poté, co Donald Trump včera varoval, že pokud nevyhoví jeho přáním, zaplatí za to velmi vysokou cenu. Také pohrozil kolumbijskému prezidentovi vojenskou akcí, což vyvolalo zuřivou reakci Bogoty. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsum je v kolumbijském městě Cucuta na hranicích s Venezuelou. Lindsay, máte slovo.
Reportérka: To nevyvolává v regionu jen vlnky, ale vlny, tsunami. Prezident Gustavo Petro dnes ráno zveřejnil dlouhý příspěvek na sociálních médiích, ve kterém se ohradil proti Marcu Rubiovi i prezidentu Donaldu Trumpovi. Nejsem nelegitimní, řekl. Nejsem drogový dealer. Pokud se mě pokusíte zatknout, vypustím jaguára kolumbijského lidu. A pak je tu ještě Kuba. Při americkém útoku zahynulo 32 Kubánců, protože byli bodyguardy Nicoláse Madura a členy jeho zpravodajské služby. A pak v Caracasu, kde si myslím, že nikdo není úplně jistý, co se děje. Jak jste řekl, Delcy Rodriguezová právě skládá přísahu v Národním shromáždění. Byla zástupkyní Nicoláse Madura. Byla považována za jednoho z jeho nejbližších spojenců. Byla ministryní pro ropu a také viceprezidentkou. Ale ve skutečnosti nemá žádnou moc. Je uvězněna mezi Američany a mnohem mocnějšími muži v režimu, kteří ovládají zbraně, velitelem armády a ministrem vnitra, který má pod sebou policii a colectivos. To jsou ozbrojení příznivci Nicoláse Madura. A ti lidé nevědí, co mají dělat, tak dělají to, co vždycky. Včera a dnes vyšli do ulic. Neboj se, Madure. Lidé jsou s tebou. Pro příznivce prezidenta, bývalého prezidenta Nicoláse Madura v ulicích Caracasu není Maduro zločincem, který čelí soudu, ale Supermanem s knírkem a přilbou. A jeho žena Celia Floresová je Superwoman. Otroctví bylo ve Venezuele zrušeno. Ne kolonialismu, říká. Na jejím transparentu je napsáno: Chceme, aby se Nicholas vrátil. Na ceduli je napsáno: Žádáme svobodu pro Nicholase a Celii.
Snaží se povzbudit dav příběhy o podpoře ze strany bratrských národů. Pravdou však je, že na takové fantazie je už příliš pozdě. Věřící budou opakovat unavené rituální slogany, ale už mnoho let nemajíivětšinu. A nyní, po americké intervenci, režim bez Madura zůstává ve funkci, ale již není u moci. Poslanci se sešli v Národním shromáždění, aby byli svědky složení přísahy nového prezidenta. Mezi nimi byl i Madurův syn, který byl dojatý. „Udělal jsi z nás všech v rodině silné lidi. Jsme tu, abychom plnili své povinnosti, dokud se nevrátíš. Země je v dobrých rukou, tati.“ Mluvilo se o propuštění politických vězňů, zatímco čekali na Delseyho Rodrigueze, kdysi jednoho z nejbližších Madurových spojenců, nyní jeho nástupce.
Venezuelané se snaží pochopit, co se stalo. Americké rakety zasáhly některé obytné oblasti i vojenská zařízení. Většina lidí spala, když rakety proletěly okny. Někteří však viní nejen Američany, ale i režim.
Muž: Musí se to tu změnit, protože už to dál nesneseme. Je mi líto, mohou mě zavřít do vězení, jestli chtějí, ale tak to je. Mluvím o skutečné realitě naší země. Chceme vládu, která bude dobrá pro všechny Venezuelany, ne jen pro pár vyvolených.
Reportérka: V ulicích Caracasu se říká, že revoluce, kterou zahájil Hugo Chávez a pokračoval v ní Maduro, ještě neskončila. Ale k změně nové reality bude potřeba víc než pár kalašnikovů a úsměvů. Ale zatímco Madurovi příznivci bouřlivě protestují, nikdo neví, jaká ta realita je. Ani co Donald Trump ve skutečnosti chce od Venezuely a zbytků její revoluce.
A netýká se to jen Venezuely a jen této oblasti, protože prezident Trump opět vyhrožuje Grónsku. To je ta část západní polokoule, oblasti světa, o které si myslí, že by ji Amerika měla ovládat, bez ohledu na to, že je součástí Dánska, bez ohledu na to, že je součástí NATO. Tyto hrozby jsme opět zesílili a toto je to, co dnes ráno, během posledních několika minut, řekl dánský premiér.
Domnívám se, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko. Ale také jasně říkám, že pokud se USA rozhodnou vojensky zaútočit na další zemi NATO, pak se všechno zastaví, včetně NATO, a tím i bezpečnost, která byla zavedena od konce druhé světové války.
V současné době panuje po celém světě velká obava, že prezident Trump myslí vážně to, co říká. A jak se zpívá v jedné staré písni, ještě jste nic neviděli.
Moderátorka v Londýně: Lindsay, moc vám děkuji, že jste se k nám připojila. Pro více reakcí z Venezuely jsem předtím hovořila s novinářkou Mary Triniminou v Caracasu. Stejně jako všichni její spoluobčané si musí na veřejnosti velmi pečlivě volit slova. Zeptala jsem se jí, jak moc se tam opravdu změnilo, když dnes složila přísahu jako úřadující prezidentka Madurova viceprezidentka Delcy Rodriguezová.
Novinářka: Ano, pro mnoho Venezuelanů je to kontinuita, protože většina lidí, kteří zůstávají u moci ve Venezuele, je loajální Nicolasovi Madurovi. Delcy Rodriguezová, která je nyní podle Nejvyššího soudu prezidentkou, byla blízkou spojenkou Nicolase Madura, členkou vlády. Dnes se ve Venezuele otevírá nový parlament. A předsedou tohoto parlamentu je již pět let bratr Delcy Rodriguezové, Jorge Rodriguez. Je to významné, protože ve vládě Venezuely jsou stejné tváře, samozřejmě bez Nicolase Madura.
Moderátorka: A přesto musí být na ulicích velmi napjatá situace. Vidíme zprávy o ozbrojených skupinách, které se potulují po Caracasu. Co nám o tom můžete říct?
Novinářka: Včera se příznivci vlády zúčastnili demonstrace, jeli na motocyklech a někteří z nich měli zbraně. Musíme si ale uvědomit, že v posledních měsících vláda prohlásila, že... že civilisté by se měli naučit zacházet se zbraněmi. Poskytla jim některé z těchto zbraní pro výcvik. A to bylo součástí milice. Vytvořili civilní milici, jak tvrdí, aby zachovali mír v zemi.
Moderátorka: Celý svět sleduje, co se u vás ve Venezuele děje. Zajímalo by mě, co si myslíte o fotkách vašeho bývalého prezidenta v vězeňském oděvu, v poutech, jak je eskortují do soudu na Manhattanu.
Novinářka: Reakce jsou různé. Například příznivci vlády říkají, že je to nespravedlivé, že byl vzat do vazby v cizí zemi. A s tím útokem na civilisty a vojenskou infrastrukturu uvnitř Venezuely říkají, že to bylo nespravedlivé, jedna část populace. Pokud se zeptáte jiných Venezuelanů mimo zemi, kteří zemi opustili, někteří to oslavují. Mají pocit, že to bylo správné, navzdory způsobu, jakým byla operace provedena. Záleží tedy na tom, s kým ve Venezuele mluvíte, zda je to mimo zemi nebo uvnitř země.
Moderátorka: Vím, že jste samozřejmě pracující novinářka, ale jste také občankou této země. Když se díváte na ty scény, které se odehrávají na Manhattanu, cítíte šok, nedůvěru nebo něco jiného?
Novinářka: Je to bezprecedentní. O Venezuele referuji více než 25 let. Zažila jsem v této zemi mnoho změn. Tato je rozhodně historická. Je bezprecedentní, zejména útok, který jsme zažili v sobotu. Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu mít možnost žít jako občan a referovat o něčem takovém.
Moderátorka: Vím, že musíte být velmi opatrná v tom, co říkáte, stejně jako všichni ve Venezuele. Ale řekla byste, že převládající nálada je nyní spíše naděje nebo strach?
Novinářka: Myslím, že je to opatrný strach. Lidé se obecně snaží pečlivě sledovat, co se děje, a postupovat krok za krokem, den za dnem.
Moderátorka: Mary Trinamino, moc děkuji, že jste se k nám připojila.
Moderátor: Nyní se ke mně z New Yorku připojuje venezuelský opoziční politik Freddie Guevara. Je spoluzakladatelem strany Popular Will bývalého opozičního vůdce Juana Guaida a od roku 2021 žije v exilu. Freddie Guevara, moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Když se podíváte na svou zemi, je to případ „diktatura je mrtvá, ať žije diktatura“?
Freddie Guevara: Věříme, že je to pro nás samozřejmě velká příležitost, ale práce je ještě zdaleka neukončena. My Venezuelané jsme rádi, že Maduro nyní čelí spravedlnosti. Ale samozřejmě, aby se z toho stala demokratická pozice, musí se stát mnoho věcí, a to bude vyžadovat vnitřní tlak, ale také samozřejmě podporu mezinárodního společenství.
Moderátor: A jak obtížné bude pro viceprezidentku, která právě složila přísahu, udržet rovnováhu mezi tím, aby Donalda Trumpa dále nerozčilovala, ale zároveň si neznepřátelila lidi, se kterými v současné době musí řídit zemi.
Freddie Guevara: Vlastně si myslím, že to, co říkáte, je důvod, proč věřím, že to dopadne dobře, pokud každý udělá, co má. Znám ji. Znám jejího bratra. Byl jsem zapojen do jednání s nimi a mohu vás ujistit, že to nejsou umírnění lidé. Nicméně, historie ukazuje, že lidé z diktatur, kteří pak přispívají k nějakému druhu transformace, musí balancovat na tenké hranici, na které podle mě selžou. A proč to říkám? Protože uvnitř režimu všichni vědí, že oni zradili Madura. Nyní je jasné, že uzavřela dohodu s Trumpovou administrativou. A v očích mnoha z nich vypadají jako zrádci. Takže zatímco musí vyhovět tomu, – co prezident Trump požaduje, musí také nadále zrazovat některé ze svých spojenců. A myslím si, že to vyvolá stále větší napětí, které dříve či později otevře cestu k plné demokratické transformaci ve Venezuele.
Moderátor: Včera jsme slyšeli Donalda Trumpa v Air Force One a předtím na jeho tiskové konferenci, jak prakticky hodil pod autobus Marii Corinu Machado, která získala Nobelovu cenu míru. Proč si myslíte, že to udělal?
Freddie Guevara: No, já nejsem tlumočník prezidenta Trumpa. Mohu vám říct, co si myslím, že měl na mysli. Myslím, že neměl nutně na mysli podporu venezuelského lidu, protože je zcela jasné, že 90 % Venezuelanů hlasovalo pro ni v primárkách opozice, pokud bychom ji zvolili jako vůdkyni, a pak jsme vyhráli s 70 % hlasů v obecních volbách. Chápu však, že to, co prezident Trump řekl, se týkalo zejména podpory, kterou by mohla mít v rámci struktury Madurových zbytků. To je podle mě to, na co narážel. Chápeme však, že se jedná o velmi složitý problém, který bude vyžadovat velmi jemné vyvažování, jak jste zmínil předtím.
Moderátor: A jaká je pravděpodobnost, že tyto různé frakce ve Venezuele, které v současné době protestují proti jednotě, se mezi sebou rozhádají a budou bojovat v chaosu, který by mohl být vyvolán únosem prezidenta?
Freddie Guevara: Brzy začnou navzájem bojovat. Dnes ráno jsme viděli bratra Delci Rodrigueze, jak přísahal jako prezident falešného parlamentu, který také vznikl v falešných volbách. Jeho soupeřem byl syn Nicoláse Madura, který také prohlásil, že jeho otec byl zrazen. Toto je tedy pouze začátek situace, která podle mého názoru bude pokračovat a vyvolá stále větší třenice mezi různými frakcemi režimu, a pokud k tomu přidáme mezinárodní tlak a vnitřní tlak, pomůže nám to.
Moderátor: Jen v jednou větou, myslíte si, že Delci Rodriguezová, která nyní složila přísahu jako prezidentka, zradila bývalého prezidenta Madura?
Freddie Guevara: Ano, ano, ano, určitě, určitě, určitě, určitě. Nemám žádné pochybnosti.
Moderátor: Freddie Guevaro, moc děkuji, že jste se k nám připojil z New Yorku. Vraťme se ke Kathy v Londýně. Kathy.
Moderátorka:: Díky, Matte. Britský premiér je zde pod rostoucím tlakem ze strany svých vlastních poslanců, aby odsoudil útoky USA na Venezuelu a zajetí jejího prezidenta. Keir Starmer se tak pohybuje na politickém tenkém ledě, aby nepoškodil vztahy, které pečlivě budoval s Donaldem Trumpem. Dnes řekl, že je na USA, aby ospravedlnily své kroky ve Venezuele. Náš politický redaktor Gary Gibbons s ním před chvílí hovořil. Nyní je s námi ve Westminsteru. Gary.
Reportér: Tlak ze strany labouristických poslanců, o kterém jste mluvila, je v tuto chvíli patrný v Dolní sněmovně. Většina labouristických poslanců, kteří dosud vystoupili, včetně prohlášení ministryně zahraničí Yvette Cooperové, se přiklání k postoji proti vládě a naznačuje, že by rádi slyšeli, jak vláda odsuzuje to, co oni považují za nelegální čin Donalda Trumpa ve Venezuele. Ale jak říkáte, Keir Starmer v této věci neustoupí. Je celoživotním zastáncem mezinárodního práva. Opakuje, že tato země je oddaná mezinárodnímu právu. Ale když se ho pokusíte přimět, aby se vyjádřil k tomu, zda Donald Trump porušil mezinárodní právo, neodpovídá. Říká, že je na Spojených státech, aby předložily své odůvodnění. Je to zkouška pro Keira Starmera a jeho přístup „obejmout je a držet blízko“. Nehádejte se s ním na veřejnosti. Ale v otázce Grónska se posunul dál. Slyšeli jste Lindsay Hilsumovou, jak přehrála nahrávku dánské premiérky, která řekla, že Donald Trump by měl přestat vyhrožovat Grónsku jako další akvizicí, o které mluví. A dnes se Keir Starmer, který dříve váhal, vyjádřil a řekl: „Ano, souhlasím s dánskou premiérkou. Měl by s tím přestat. Zde je rozhovor, který jsme vedli s Keirem Starmerem. Jeho tým má docela rád, když se rychle pohybuje mezi řadou novinářů. Ale toto je rozhovor, který se nám podařilo vést:
Reportér: Někteří lidé mohou být zmateni, když vás slyší říkat, že si myslíte, že Amerika nutně neporušuje mezinárodní právo ve věci Venezuely. Nemohu najít mezinárodního právníka, který by si myslel, že se nejedná o zjevné porušení.
Keir Starmer: Mezinárodní právo musí být rámcem a kotvou, měřítkem, pokud chcete, podle kterého posuzujeme všechny akce všech vlád po celém světě. Je důležité, abychom neztratili ze zřetele podstatu věci. Prezident Maduro byl nelegitimní a to, co potřebujeme především, je mírový přechod k demokracii. To byl postoj této vlády před víkendem. Zůstává to postojem této vlády.
Reportér: Donald Trump byl na to dotázán právě v posledních několika hodinách. Zněl mnohem více zainteresovaně na tom, aby se americké ropné společnosti co nejrychleji dostaly do Venezuely, než na tom, aby se co nejrychleji konaly demokratické volby. Takový on je, že?
Keir Starmer: Mluvím za naši vládu a chci jasně říci, že mírový přechod k demokracii je v Venezuele prioritou číslo jedna. To byl náš postoj před víkendem a zůstává naším postojem.
Reportér: Pokud si myslíte, že se tak neděje, a pokud si myslíte, že Trump porušil mezinárodní právo, byli byste ochotni hlasovat jinak než Amerika v Radě bezpečnosti?
Keir Starmer: Myslím tím, že Rada bezpečnosti ještě nepřipravila žádné usnesení, takže jsme se tím nezabývali. Ale v zásadě. Ale dovolte mi, myslím si, že je důležité podívat se na podstatu problému. Prezident Maduro byl nelegitimní. Způsobil nesčetné utrpení lidem ve Venezuele a my potřebujeme ten přechod k demokracii, ten mírový přechod, takže, jak říkám, náš postoj před víkendem zůstává nezměněn.
Reportér: Ale je také důležité, aby země jako Británie stanovily červené linie, že? Bylo by to červenou linií, kdyby se prezident Trump rozhodl udělat na Kubě to samé, co právě udělal ve Venezuele?
Keir Starmer: No, měřítkem pro tuto vládu bude vždy mezinárodní právo. Rámcem bude mezinárodní právo. A pro USA nebo jakoukoli vládu bude ospravedlňovat jejich jednání.
Reportér: Lidé tedy řeknou: „Vlastně těm labouristickým poslancům, kteří jsou tím rozhořčeni, mezinárodním právníkům, kteří jsou tím rozhořčeni, říkáte, že máme bohužel důležitější věci na práci, zejména na Ukrajině, a že to prostě musíte překousnout.“
Keir Starmer: Ne, to vůbec neříkám. Vyjádřil jsem se naprosto jasně. Rámcem je mezinárodní právo. Celý život jsem byl zastáncem mezinárodního práva a hájil jsem ho. To se nezměnilo. To se nezměnilo. Situace je složitá. Je složitá i dnes. Ve Venezuele dochází k dalšímu vývoji. USA tedy budou muset samozřejmě ospravedlnit kroky, které podnikly a podnikají. Nesmíme však ztrácet ze zřetele skutečnost, že mírový přechod k demokracii je tou nejdůležitější věcí.
Reportér: Musíte se obávat, jaký signál to vysílá Rusku a Číně. Oni věří, že ve svých sférách vlivu mohou dělat, co se jim zlíbí. V případě Ruska vám to zabírá hodně času. A on dělá totéž v Americe, že? Vysílá těmto zemím otřesný signál, že?
Keir Starmer: Proto v souladu s našimi spojenci argumentujeme, že mezinárodní právo je rámcem, kotvou a měřítkem pro všechny vlády na světě. A to platí i pro situaci ve Venezuele.
Reportér: Děkuji, pane premiére.
Moderátorka: Akcie velkých amerických energetických společností dnes prudce vzrostly poté, co prezident Trump oznámil plány převzít kontrolu nad venezuelským ropným průmyslem a oživit ho. Ceny ropy také vzrostly, i když by takový zásah mohl zhoršit současný přebytek na trhu. A navzdory pokračující blokádě Donalda Trumpa údajně v posledních dnech opustilo Venezuelu několik ropných tankerů. Naše ekonomická korespondentka Helia Ebrahimi se zabývala tím, co to všechno znamená pro globální ropný průmysl.
Reportérka: Zájem Ameriky o venezuelskou ropu sahá 100 let zpět a tento graf o 10 největších ropných rezervách na světě vám řekne proč. USA, které jsou v současné době největším producentem ropy na světě, jsou až na 10. místě a analytici se domnívají, že boom těžby břidlicové ropy již překročil svůj vrchol. Kuvajt a Irák, ropné země, které byly také zapleteny do kontroverzních vojenských akcí USA, mají kolem 100 miliard, respektive 145 miliard barelů. Pak je tu Saúdská Arábie.
Ale nad tím vším je Venezuela s více než 300 miliardami barelů. To je asi 20 % celosvětových zásob ropy. Ale navzdory tomuto obrovskému bohatství se těžba ropy v zemi propadla, stejně jako ekonomika, což za poslední desetiletí snížilo životní úroveň o dvě třetiny. Na svém vrcholu v 90. letech se těžilo více než 3 miliony barelů denně. Dnes je to méně než milion. A od blokády Donalda Trumpa v prosinci produkce ještě více poklesla. Trumpova blokáda také zabránila Venezuele získat chemikálie, které zoufale potřebuje pro přepravu ropy a které dostává z Ruska.
A tento konflikt podtrhuje historický posun v obchodních vztazích země. USA bývaly hlavním odběratelem venezuelské ropy, ale nyní je to Čína. V posledních letech je těžší sledovat vývoz ropy z této země. Ale stejně jako v Íránu, i venezuelská ropa často prochází přes „lodě-duchy“. Jedná se o tajné lodě, které převážejí náklad z lodi na loď, aby se vyhnuly sankcím. A téměř veškerá ropa směřuje do čínské provincie Šan-tung, kde ji nezávislé rafinérie, známé jako „teapots“, nakupují s výraznou slevou.
Trump: Budeme potřebovat velké investice ropných společností, abychom obnovili infrastrukturu. A ropné společnosti jsou připraveny. Pustí se do toho. Obnoví infrastrukturu. Víte, my jsme ji před mnoha lety vybudovali. Oni nám ji vzali.
Reportérka: O jakých amerických ropných společnostech tedy Trump mluví? A opravdu jim něco dluží? V 90. letech investovalo do Venezuely mnoho globálních ropných gigantů, jako například americké společnosti Exxon, Chevron a ConocoPhillips. Hugo Chávez, předchůdce Madura, však tento průmysl znárodnil. To vedlo k nárokům komerčních společností ve výši 60 miliard dolarů, přičemž část peněz byla vrácena americkým firmám. Chevron stále provozuje společný podnik ve Venezuele na základě speciální licence.
Ropná infrastruktura je však v současné době v troskách, ropné plošiny jsou opuštěné a v povodí Orinoka dochází k nekontrolovaným únikům ropy. Analytici společnosti Rystadt tvrdí, že by stálo 110 miliard dolarů, aby se produkce vrátila na úroveň před 10 lety. Americké rafinérie trpí chronickým nedostatkem venezuelské ropy, která je podle nich velmi těžká a kyselá. Akcie společností Exxon, Chevron a ConocoPhilip dnes vzrostly o přibližně 6 %. Výzva a náklady na těžbu venezuelské ropy jsou však vysoké a komplikované. Trumpova posedlost levnějšími cenami ropy a jeho lhostejnost k varováním ohledně klimatických změn ukazují, jak moc je ropa stále králem.
Moderátor: Pokud venezuelský útok znamená, že prezident Trump plánuje použít tvrdou sílu k rozšíření své sféry vlivu, jaké to bude mít důsledky pro řád založený na pravidlech? Operace nejenže byla v rozporu s volebními sliby, že bude prezidentem míru, ale také riskuje vytvoření precedentu pro Čínu ohledně Tchaj-wanu a samozřejmě pro Rusko na Ukrajině. Trump také pohrozil Íránu, že pokud zabije lidi účastnící se poslední vlny protivládních protestů, bude to mít velmi tvrdé následky. Stále má zálusk na Grónsko a tvrdí, že USA potřebují dánské území z bezpečnostních důvodů. Dánové říkají, že hrozby musí přestat, a poukazují na to, že stávající dohody americkým silám přístup na ostrov umožňují. A pak je tu Panama a její klíčový průplav, který chce prezident Trump získat zpět a obviňuje Čínu, že jej provozuje. A jak jste již slyšeli od Lindsay, Kolumbie, kterou prezident Trump také obviňuje z pašování drog do Spojených států.
John Bolton působil jako poradce pro národní bezpečnost během prvního funkčního období prezidenta Trumpa, ale stal se velmi hlasitým kritikem Trumpa. V současné době čelí federálním obviněním kvůli nakládání s utajovanými informacemi, což popírá. Před chvílí jsem s ním mluvil a nejprve jsem se ho zeptal, jak vážně by vlády měly brát hrozby prezidenta Trumpa po tom, co se o víkendu stalo ve Venezuele.
John Bolton: To je jen Trump, který si plácá. To je jeho styl. Je to člověk, který se chlubí. Baví ho provokovat lidi, jak se říká. A je to také součást jeho stylu vyjednávání, pokud se podíváte na jeho kariéru.
Moderátor: V první Trumpově administrativě, kdy jste působil jako národní bezpečnostní poradce, jste veřejně prohlásil, že chcete, aby Maduro odešel. Jste tedy spokojen s tím, co se stalo? A jste spokojen s tím, jak se to stalo?
John Bolton: Ne, protože jsme nechtěli jen Madurův odchod, chtěli jsme, aby padl celý režim. A udělali jsme to v úzké spolupráci s legitimním prozatímním prezidentem Venezuely v té době, Juanem Guaidem, vůdcem opozice. Zde se zjevně stalo to, že Maduro byl zajat, ale režim sám zůstává. A překvapivě v sobotu prezident Trump zaútočil na vůdkyni opozice, která získala Nobelovu cenu míru, a v podstatě ji hodil pod autobus. Trump není, v tuto chvíli operaci jen komplikuje.
Moderátor: Nyní se objevila zpráva, a zajímalo by mě, co si o tom myslíte, že jedním z důvodů, proč hodil Marii Corinu Machado, která získala Nobelovu cenu míru, pod autobus, jak jste to včera vyjádřil, je to, že mu cenu nepředala, když ji dostala. Myslíte si, že je to věrohodné?
John Bolton: Víte, u Trumpa je to podle mě zcela možné. Je to muž, který nemá malé ego. Ale myslím si, že je to také proto, že ho baví jednat s autoritářskými osobnostmi, ať už z jakéhokoli psychologického důvodu. A myslí si, že pokud zůstane Madurův režim na místě, bude moci snáze uzavřít dohodu o ropě. Myslím si, že je to naprostá fantazie. Myslím, že režim ho teď využívá tím, že mu nabízí možnost vyjednávání s jejich spojenci, Ruskem, Kubou, Čínou a Íránem, a snaží se tak stabilizovat svou pozici.
Moderátor: Takže když Trump tvrdí, že bude řídit všechno ve Venezuele, co to vlastně znamená?
John Bolton: Nemá tušení, o čem mluví. To bylo vidět v sobotu, kdy se zmínil o novém místokráli Venezuely, Marcu Rubiovi, a dalších za ním jako o výboru, který bude řídit Venezuelu, což je návrh, od kterého se Marco Rubio distancoval v nedělních talk show v této zemi.
Moderátor: Myslíte si, že za tím stojí Marco Rubio, syn kubánských přistěhovalců do Spojených států, nyní ministr zahraničí? Je on hnací silou tohoto návrhu, nebo je to sám Trump?
John Bolton: Ne, Rubiovi velmi oceňuji, že přesvědčil Trumpa, aby věnoval trvalou pozornost hrozbě, kterou Maduro představuje pro USA, nestabilitě v západní hemisféře, kterou Maduro umožňoval tím, že Rusko, Kuba, Čína a Írán operují z Venezuely jako z jakési základny pro své operace v hemisféře. Takže Rubio byl podle mě hnací silou, ale neposunul to dost daleko. Madura jsme sice dostali, ale zbytek režimu je stále na místě.
Moderátor: Mluvil jste o problémech v hemisféře, chaosu v hemisféře, potížistech. Znamená to, že hemisféra bude stabilnější, protože jste odstranili Madura, i když jeho kumpáni jsou stále u moci? Nebo to znamená, že bude méně stabilní, protože výsledkem toho všeho může být chaos?
John Bolton: No, nemyslím si, že ve Venezuele nastane chaos. Myslím, že je to jen propaganda, kterou Bílý dům šíří, protože ví, že režim ve skutečnosti neodstranil. Myslím, že je to jen další příklad Trumpova naprostého nedostatku strategického myšlení. Rozhoduje se a zaujímá postoje ze dne na den. Právě nerozhodnost a nekonzistentnost Trumpových rozhodnutí by mohla vést k nestabilitě.
Moderátor: Ale i kdyby existoval koherentnější plán na změnu režimu, proč by o tom někdo v tomto městě uvažoval, když předchozí zkušenosti amerických administrativ v zemích jako Irák se změnou režimu byly naprosto katastrofální?
John Bolton: Myslím, že každý případ je třeba posuzovat samostatně. V tomto případě máme jasné zkušenosti s venezuelskou opozicí v zemi, ne s exulanty, ale s lidmi v zemi, kteří věří, že jsou schopni vládnout, a myslím, že mají pravdu. Podívejte se, jaká je dnes situace ve Venezuele, a myslím, že je zřejmé, proč je správné pokusit se zbavit tohoto režimu a vrátit vládu venezuelskému lidu. Je to v zájmu národní bezpečnosti USA a Bůh ví, že je to v zájmu venezuelského lidu.
