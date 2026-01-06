O Václavu Havlovi...

6. 1. 2026

čas čtení 1 minuta
 

FB mi připomněl tuhle už tehdy, natož dnes, těžko uvěřitelnou, nicméně podle všeho pravdivou historku, píše Yasar Abu Ghosh:


Antonín Kostlán, 23. prosince 2014:
  ·
V těchto dnech tomu bude deset let, co mně Václav Havel vzkázal, že mě zažaluje, protože jsem o jeho první prezidentské volbě pronesl v České televizi tato slova: „Byl zvolen prezidentem úplně stejným způsobem jako všichni komunističtí prezidenti před ním: byl zvolen jednohlasně, byl zvolen poslanci, kteří nebyli de facto zvoleni ve svobodných volbách." Tato slova zazněla 29. prosince 2004 krátce po sedmé v pořadu Události, a to pouze jednou, protože když byl šot o Havlově volbě o tři hodiny později znovu vysílán v Událostech-komentářích, byla už pečlivě vystřižena, a to na základě několika zuřivých telefonátů... Havel pak vyhrožoval, že podpoří snahu ODS Českou televizi zprivatizovat, zatímco vedení televize protestovalo proti nestandardním prezidentovým zásahům do vysílání… Chápu ovšem, že do dnešní vzpomínkové atmosféry tahle historka jaksi nezapadá…
 

Diskuse

