Venezuela, aneb jak svět podlehl Trumpovu kouzelnickému triku
7. 1. 2026 / Fabiano Golgo
První pravidlo jevištní magie je jednoduché: zatímco se publikum dívá na pravou ruku, trik se odehrává levou. Donald Trump, který sice nikdy nečetl učebnici státnictví, ale zřejmě má dokonale nastudovaný manuál lasvegaských iluzionistů, toto pravidlo zvládl k dokonalosti. Prohlásil, že je „pánem Caracasu“ — a svět, včetně novinářů, se s úžasem naklonil dopředu, obdivoval králíka a ignoroval prázdný klobouk.
Nechť je nám jasno: největším úspěchem této epizody nebyla samotná operace, ale masová důvěřivost, která po ní následovala. Trump si Venezuelu nepodmanil. Podmanil si mediální cyklus. A soudě podle udýchaných komentářů to zvládl až trapně snadno.
Během několika hodin analytici s vážnými tvářemi vysvětlovali, co tím Trump „ve skutečnosti myslel“. Bylo to přece o ropě, říkali s reflexivní jistotou lidí, kteří od konce studené války neměli jedinou původní myšlenku. Venezuela má ropu, tudíž zásah musel být o ropě. Je to geopolitický ekvivalent diagnózy „stres“ — šetří čas a zakrývá rozpaky.
A Trump jim ochotně nahrál. „Ropu si necháme,“ prohlásil bez mrknutí oka v televizi, jako by šlo o zapomenutý kabát v šatně. Americké ropné společnosti se prý vrátí, investují desítky miliard dolarů, opraví rozpadlou infrastrukturu a sklidí obrovské zisky. V té větě bylo všechno: sebejistota, jednoduchost, nulový kontakt s realitou.
Protože realita vypadá jinak. Venezuelský ropný sektor není pokladnice čekající na otevření, ale pole min. Státní firma PDVSA je militarizovaná, potrubí se krade, zařízení se rozpadá a právo funguje spíš jako vzpomínka. Produkovat ropu v zemi, kde vybuchují ropovody a mění se pravidla podle momentální nálady, není investiční příležitost, ale adrenalinový sport.
A přesto svět poslušně předstíral, že Trump mluví o něčem reálném. Málokdo připomněl, že návrat amerických ropných firem by vyžadoval bezpečnostní záruky — pravděpodobně nejprve od americké armády — politickou stabilitu na desítky let, zrušení sankcí, změnu venezuelských zákonů, které dnes cizí firmy dusí daněmi a povinnými joint ventures, a nakonec i vyrovnání starých dluhů. Exxon, Repsol nebo ConocoPhillips nezapomněly, že jim Venezuela kdysi prostě sebrala majetek. Paměť kapitálu je dlouhá a velmi osobní.
Navíc by šlo o projekt na desetiletí. Opravit infrastrukturu, položit nové ropovody, vybudovat přístavy, zajistit elektřinu — to vše by stálo přes deset miliard dolarů ročně a návratnost by se počítala v čase, kdy by Spojené státy mohly mít klidně svého devětačtyřicátého prezidenta. Jinými slovy: žádná seriózní firma nevsadí miliardy na slovo administrativy, která mluví jazykem reality show.
Vstup do Venezuely by pro ropné společnosti nebyl návratem do Eldoráda, ale sestupem do účetního pekla. Nešlo by o miliony, ale o desítky miliard dolarů ročně, investované do země bez funkční infrastruktury, bez právní jistoty a s politickou budoucností, kterou nelze pojistit ani u těch nejdražších pojišťoven. Oprava rozpadlých ropovodů, nové vrtné plošiny, přístavy, elektrárny, bezpečnostní služby, náhrady za dříve znárodněný majetek — to vše by se muselo zaplatit dlouho předtím, než by se objevil první skutečný zisk. A návratnost?
V horizontu deseti, patnácti let, tedy v čase, kdy by se vystřídalo několik amerických prezidentů, několik venezuelských režimů a pravděpodobně i několik verzí pravdy. Ropné firmy mohou riskovat, ale nejsou charitativní organizace ani účastníci reality show. Bez pevných garancí, státních záruk a změny celého právního rámce by Venezuela nebyla investicí, ale varováním.
A Trumpův „světový (ne)pořádek“ může trvat jen pár let, než skončí jeho funkční období nebo než bude odvolán parlamentem, který se brzy naplní demokraty. Pak by ropné společnosti mohly přijít o vše, co investovaly.
Ale právě v tom spočívá kouzlo triku. Trump nepotřebuje, aby se ropa skutečně těžila. Stačí, aby se o ní mluvilo. Stačí, aby svět uvěřil, že všechno dává smysl. Že existuje plán. Že chaos je ve skutečnosti strategie.
Jiní komentátoři šli ještě dál a připsali Trumpovi velkolepou strategii pro celou západní polokouli, jejímž cílem je vytlačit Čínu a Rusko z Latinské Ameriky. To už byla velkorysost hraničící s parodií. Vyžadovalo to víru, že muž, který má potíže číst briefingové materiály, náhle zatoužil po vícegenerační geopolitické architektuře. Skoro by se to dalo obdivovat: zatímco Trump blufoval, experti měli halucinace.
A tak svět vážně přikyvoval, zatímco Trump vypnul hruď a prohlásil se za vlastníka hlavního města, které neřídí, nehlídá ani nespravuje. Venezuela — nepohodlně — dál patří nelegitimní Madurově vládě. Armáda si dál vybírá strany. Moc se chová tak, jak se vždy chovala.
Média samozřejmě vyšla vstříc. Místo aby se ptala, zda Spojené státy skutečně „řídí“ cokoliv ve Venezuele, diskutovala, jak dlouho taková imaginární kontrola vydrží a kolik barelů by se jednou možná mohlo vytěžit. Takhle funguje slušné naletění. Nikdo nechce být ten, kdo řekne: „Počkejte — tohle nedává smysl.“ Je bezpečnější analyzovat fantazii než ji odhalit.
Mezitím zůstala téměř bez povšimnutí skutečná funkce celé podívané. Doma nepohodlné příběhy okolo Jeffrey Epsteina zmizely z titulků. Trump znovu předvedl svůj oblíbený trik: nahradit dohled spektáklem, vyšetřování pobouřením, realitu hlukem. Kouzelník se ukloní; publikum se hádá o světla.
Ale skutečná pointa je tato: Trump neoklamal svět proto, že by byl mimořádně chytrý. Oklamal ho proto, že svět chtěl být oklamán. Analytici chtěli příběh s hloubkou. Novináři chtěli narativ s vážností. Trump nabídl představení — a všichni ostatní dodali význam. Jen proto, že ty zábvěry vypadaly jako z filmu s Brucem Willisem.
Nakonec nebyla Venezuela dobyta, spravována ani skutečně pochopena. Byla použita jako rekvizita v nekonečné zábavě zvané americká politika. A nejpozoruhodnější na tom všem není to, že Trump prohlásil, že ovládá zemi, kterou neřídí — ale to, že tolik inteligentních lidí alespoň na chvíli předstíralo, že by mohl mít pravdu.
Trik vyšel. Potlesk byl hlasitý. A někde v zákulisí čekala realita — jako vždy — trpělivě na to, až spadne opona.
