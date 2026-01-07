V Baltském moři došlo k druhému přetržení podvodního komunikačního kabelu během týdne
7. 1. 2026
Reuters citující Lotyšskou státní policii píše, že poškození kabelu nastalo 2. ledna, tři dny poté, co finské úřady zadržely loď, která opustila Rusko a která je podezřelá z účasti na útoku na jiný kabel v Baltském moři. V neděli lotyšští vyšetřovatelé nastoupili na loď v Liepaji, která může být zodpovědná za poškození komunikace. "V tuto chvíli nebyla loď ani její posádka zadržena, spolupracují s policií a pokračují aktivní práce na objasnění okolností potíží," uvedla policie ve svém prohlášení.
Podle zprávy Pobřežní stráže Lotyšských ozbrojených sil se plavidlo, které bylo zkontrolováno, nejprve přesunulo po neaktivní lince, ale poté změnilo kurz směrem k aktivní – nyní poškozené, píše Delfi. Během vyšetřování policie prohlédla plavidlo a jeho kotvu, zkontrolovala technické vybavení a lodní deníky a také vyslýchala několik osob.
Samotný kabel vede mezi pobřežními městy Sventoji v Litvě a Liepaja v Lotyšsku, ve vzdálenosti asi 65 km od sebe, vysvětlilo Národní centrum krizového řízení Litvy.
Dne 1. ledna finská policie oznámila zatčení dvou členů posádky lodi Fitburg, která je podezřelá z poškození kabelu mezi Helsinkami a Tallinnem. Dalším dvěma námořníkům bylo zakázáno opustit zemi. Podle Yle byli mezi 14 členy posádky občané Ruské federace, Gruzie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu.
Fitburg byl zadržen finskými úřady 31. prosince, když nákladní loď plula z Ruska do Izraele. Při inspekci plavidla se ukázalo, že přepravuje ruskou konstrukční ocel, která je předmětem sektorových sankcí EU. Náklad byl zabaven, probíhá inspekce.
