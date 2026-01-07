Thajsko po přeshraniční "nehodě" tvrdí, že Kambodža porušila deset dní staré příměří
Thajsko obvinilo Kambodžu z porušení desetidenní příměří v úterý s tím, že přeshraniční minometná palba zranila vojáka, zatímco Phnompenh uvedl, že explodovala "hromada odpadků", která zranila dva jeho vlastní vojáky.
Desetiletí starý hraniční spor mezi státy jihovýchodní Asie vyústil v několikrát vojenské střety v loňském roce, přičemž boje v prosinci si vyžádaly desítky obětí a na obou stranách byly vysídleny asi milion.
Obě země se dohodly na křehkém příměří 27. prosince, čímž skončily tři týdny střetů.
"Kambodža porušila příměří" v úterý ráno, uvedla thajská armáda ve svém prohlášení, v němž obvinila kambodžské síly z palby minometnými granáty do thajské provincie Ubon Ratchathani.
Jeden voják byl zraněn střepinami, dodala zpráva.
Thajská armáda později uvedla, že kambodžská strana kontaktovala thajskou vojenskou jednotku a tvrdila, že "neměla v úmyslu střílet na thajské území", přičemž dodala, že "incident byl způsoben operační chybou kambodžského personálu".
Thajská armáda uvedla, že varovala kambodžské síly, aby byly opatrné, a zdůraznila, že pokud by došlo k podobnému incidentu, Thajsko by mohlo být nuceno reagovat.
Mluvčí kambodžského ministerstva obrany Maly Socheata uvedla, že v úterý ráno byli dva kambodžští vojáci zraněni v kambodžské provincii Preah Vihear, která leží naproti thajské provincii Ubon Ratchathani. Jeden z nich byl zraněn těžce.
Zatímco kambodžské síly vykonávaly "organizační a pořádkové" úkoly, "došlo k výbuchu hromady odpadků", řekla, což vedlo k hospitalizaci dvou zraněných vojáků.
Socheata nezmínila útok, který Thajsko údajně uvádí, ale uvedla, že koordinační týmy obou zemí konzultovaly incident s kambodžskými vojáky a řešily záležitost.
Výbuch se odehrál v pohraniční oblasti známé jako Smaragdový trojúhelník, kde se setkávají hranice obou zemí a Laosu, dodala Socheata.
V květnu byl kambodžský voják zabit při přestřelce s thajskými jednotkami v oblasti, což znovu rozpoutalo hraniční konflikt.
'Nehoda'
Thajský premiér Anutin Charnvirakul uvedl, že jeho vláda podala protest v Phnompenhu a uvedl, že "příměří bylo porušeno".
"Na vojenské úrovni nám bylo řečeno, že šlo o nehodu, ale hledáme objasnění, jak bude převzata odpovědnost," řekl Anutin novinářům v Bangkoku.
Charnvirakul dodal, že Thajsko má "schopnost reagovat" na Kambodžu, která je výrazně přečíslena svým sousedem.
Dlouhodobý konflikt mezi těmito národy pramení ze sporu o koloniální vymezení jejich osmisetkilometrové hranice, kde obě strany nárokují území a staleté ruiny chrámů.
Podle prosincového příměří se Kambodža a Thajsko zavázaly zastavit palbu, zastavit pohyb vojsk a spolupracovat na odminovacích pracích podél hranice.
Dne 31. prosince Bangkok propustil 18 kambodžských vojáků zadržovaných od července, kdy pohraniční střety toho měsíce zabily desítky lidí.
Thajské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jejich propuštění je "projevem dobré vůle a budování důvěry".
Phnom Penh minulý týden uvedl, že zůstává "optimistický", že jejich návrat "významně přispěje k budování vzájemné důvěry".
Spojené státy, Čína a Malajsie zprostředkovaly příměří, aby ukončily boje mezi Kambodžou a Thajskem v červenci, ale toto příměří netrvalo dlouho.
Sporná hranice
V sobotu, týden po vstupu v platnost prosincového příměří, Kambodža vyzvala Thajsko, aby stáhlo své síly z několika pohraničních oblastí, které Phnompenh považuje za své.
Thajská armáda odmítla tvrzení, že použila sílu k obsazení kambodžského území, a trvá na tom, že její síly byly přítomny v oblastech, které vždy patřily Thajsku.
Ačkoliv se obě země koncem minulého měsíce dohodly, že přestanou bojovat, stále musí vyřešit vymezení své sporné hranice.
Kambodžské ministerstvo obrany v úterý ve svém prohlášení uvedlo, že Phnompenh navrhl bilaterální setkání hraničního výboru s thajskými protějšky, které by se tento měsíc konalo v kambodžské provincii Siem Reap.
Bangkok dříve uvedl, že jednání o průzkumu hranic a vymezení hranic možná bude muset uspořádat příští thajská vláda po volbách naplánovaných na 8. února.
