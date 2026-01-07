Armáda po sesazení Madura zůstává loajální k režimu, říkají venezuelští exulanti
7. 1. 2026
Minulý víkend sledoval Williams Cancino z kolumbijsko-venezuelské hranice spektakulární americký přepad svého bývalého šéfa a prezidenta.
Doufal, že to může být začátek svobody pro Venezuelu po čtvrt století represe, hospodářské krize a vlády jedné strany.
Ale pokud se má situace skutečně změnit, nejprve je "potřeba nové vysoké velení" v mocných bezpečnostních službách země, řekl v pondělí pro AFP.
"Nejvyšší velení je režimu zcela loajální," řekl Cancino, který až do svého přeběhnutí v roce 2019 působil jako důstojník venezuelské policie a speciálních sil, které jsou často využívány k potlačení nesouhlasu.
Prostřednictvím zfalšovaných voleb a potlačení masových protestů pomohli Madurově vládě přežít.
Když je kontaktovala AFP, několik venezuelských bývalých vojáků a policistů – označených jejich vládou za zrádce – sdílelo názor, že mnoho stejných lidí stále ovládá Venezuelu, navzdory dramatické změně na vrcholu.
Zdá se, že velká část moci zůstává v rukou ministra vnitra Diosdada Cabella a ministra obrany Vladimira Padrina – oba jsou požadováni americkými úřady.
Armáda, a dokonce i Madurův vlastní syn, složili věrnost nové dočasné vůdkyni Delcy Rodriguez, bývalé Madurově viceprezidentce a blízké důvěrnici.
"V současnosti je vedení ozbrojených sil jen přívěskem diktátorského režimu," řekl jeden bývalý plukovník, který hovořil s AFP pod podmínkou anonymity.
S Madurem mimo zemi věří, že "vrchní velení" by mělo "ustoupit".
Cleberth Delgado, bývalý detektiv, je také skeptický ohledně změny ve Venezuele, zatímco velitelé loajální Rodriguezovi zůstávají na svých postech.
V neustálém kontaktu s bývalými spolubojovníky mnoho bývalých důstojníků uvádí, že se připravují na návrat do Venezuely s cílem převzít role od současného vojenského vedení.
"Čekáme na správný okamžik, kdy podpoříme novou vládu," takovou, která bude zvolena ve volbách, řekl Delgado. Zatím však není mnoho známek, že by se to stalo.
Dokonce i americký ministr zahraničí Marco Rubio, který svou politickou kariéru věnoval kampani za demokracii na Kubě a jinde v Latinské Americe, řekl, že volby nejsou ve Venezuele prioritou.
Americký prezident Donald Trump přímo odmítl myšlenku, že by nositelka Nobelovy ceny za mír a opoziční představitelka Maria Corina Machado mohla vést zemi.
Zatímco někteří bývalí důstojníci stále mluví o změně silou, Cancino doufá, že jeho bývalí spolubojovníci udělají správnou věc.
"Nechceme konflikt, a už vůbec občanskou válku. Nechceme se postavit bratrům."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse