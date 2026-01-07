Byl Madurův únos "sionistickým" spiknutím? Obvinění je neopodstatněné - a neuvěřitelně výmluvné
7. 1. 2026
V kakofonii po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy pronikl jeden komentář k mnoha Židům. Delcy Rodríguez — ústřední postava chavistické hierarchie a nyní úřadující prezidentka Venezuely — naznačila, že drama má "sionistické podtóny".
To tvrzení působilo téměř reflexivně. Když se události kdekoli na světě zvrtnou, je pravděpodobné, že nějakým způsobem budou Izraelci — nebo židé? — označeni za zodpovědné.
Unavená slova Rodríguez byla trochu známým divadlem. Ale její instinkt stále hraje roli, protože odhaluje, jak Izrael v globální představivosti zastává zvláštní dvojí roli: objekt obdivu pro svou nepopiratelnou strategickou kompetenci a zároveň univerzální strašák populistické levice.
Jak k tomu došlo?
Začněme zřejmým bodem. Jelikož se izraelský premiér Benjamin Netanjahu otevřeně spojil s krajně pravicovými vůdci po celém světě, začal být levicí po celém světě vnímán jako ďábelský symbol populistické pravice v širším smyslu. (Maduro je krajně levicový — autoritář jiného druhu.) Kritizovat Netanjahua nebo Izrael pod jeho vedením je stále častější zkratkou pro kritiku globální pravice.
Ale existuje druhá, stejně důležitá pravda: Izrael v posledních letech prokázal ohromující úroveň vojenské a zpravodajské kompetence — ironicky po monumentálním selhání na obou frontách 7. října 2023. To také ovlivňuje, jak je země vnímána: někdy v úžasu, jindy ve strachu, vždy s rizikem, že se snadno sklouzne do konspirace.
Zvažte rejstřík. Od 7. října Izrael rozdrtil libanonskou milici Hizballáh a zabil jejího vůdce Hassana Nasralláha; Epizoda s explodujícími pagery v době vrcholu tohoto konfliktu byla na světové scéně přijata jako strategie přímo z filmů o Jamesi Bondovi. Izrael zlikvidoval téměř celou nejvyšší úroveň vojenského a politického týmu Hamásu — včetně Ismaila Haníji, při dramatické vraždě během návštěvy Teheránu. Navíc v prvních hodinách loňské války s Íránem dokázal Izrael zdecimovat významné části íránského vojenského a vědeckého vedení a odhalit křehkost jeho protivzdušné obrany, přičemž zároveň sestřelil většinu ze stovek íránských raket a dronů vypuštěných v reakci.
To jsou mimořádné výkony. Pěstují auru schopnosti — a pro některé téměř nezranitelnosti. Izrael vypadá, pro přátele i nepřátele, jako země, která vidí dál, udeří hlouběji a hraje delší hru, než její nepřátelé očekávají.
Americký prezident Donald Trump přidal do rovnice klíčový třetí prvek: zdá se, že je posedlý udržením Netanjahua u moci a dokonce žádá izraelského prezidenta o milost v jeho korupčním procesu. Oba vůdci uspořádali od Trumpova návratu do úřadu pět setkání v USA za rok, naposledy minulý týden, a Netanjahu oslovil Kongres za hlasitého potlesku
Pro globální levici všechny tyto faktory činí Izrael téměř spoluautorem trumpismu, aktéra s výjimečnou vojenskou schopností. Pro globální pravici — nebo alespoň tu část, která nepodlehla kouzlu stále hlasitější antisemitistické skupiny vedené takovými jako Tucker Carlson — to dělá z Izraele nepostradatelného bojovníka v civilizačním boji.
Oba názory jsou hluboce chybné. A oba mají vliv na nafukování pocitu, že Izrael je všude — vede, umožňuje, manipuluje. Dokonce i nenávistníci této země se podílejí na vytváření mýtů o ní.
Když spojíte tento sílící pocit s dlouhotrvajícími antisemitskými klišé, které zobrazují Židy jako všemocné pány loutek, skrytou ruku za velkými světovými událostmi, není těžké pochopit, proč slova "sionistické podtóny" Rodríguez tak snadno splývala z úst. Její slova nejsou v jejím prostředí nic nového. Latinskoamerická levice dlouhodobě přijímá hnutí odporující západnímu liberálnímu kapitalismu. Mnoho z těchto hnutí se soustředilo na "antisionismus": viz Jeremy Corbyn, bývalý vůdce britské Labouristické strany a hvězda pro velkou část globální levice, který otevřeně pěstoval sympatie k Hizballáhu a Hamásu a vyjadřoval vřelost vůči Kubě a venezuelskému chavismu.
Celá tato skupina — globální ultralevice, jihoamerická autoritářská levice a různé nenávidící džihádistické skupiny — jsou nepravděpodobnými spojenci, kteří jsou zároveň dlouholetými spolucestujícími. Existují skutečné strategické nitky spojující Venezuelu, Írán a skupiny přísahající zničení Izraele. Přítomnost Hizballáhu v Latinské Americe — včetně Venezuely — je již léta veřejným tajemstvím. Jeho sítě v trojhraničním území mezi Paraguayí, Argentinou a Brazílií byly zdokumentovány; jeho fundraisingová, pašovací a občasná provozní stopa nejsou výplodem fantazie. Bombové útoky na izraelskou ambasádu a židovské komunitní centrum v Buenos Aires v 90. letech nebyly mýty; šlo o zvěrstva, která byla téměř univerzálně připisována Íránu a Hizballáhu, kteří jednali daleko od domova.
A venezuelské chavistické vlády si s Teheránem po léta pěstovaly vřelé vztahy. Poskytli diplomatické krytí, ekonomickou spolupráci a politickou solidaritu. Takže venezuelské obvinění nevychází z vakua. Vychází z arény, kde je opozice vůči Izraeli silnou politickou silou, a z globální politické kultury, v níž Izrael není vykreslen jako malý stát v nebezpečném regionu, ale spíše jako symbol celého globálního řádu, který levice chce rozbít.
Ale slova Rodríguezové přidávají k tomuto předchozímu stavu tím, že Izrael vykreslují jako prostředníka samotného Trumpa. Koneckonců, je mnohem snazší démonizovat vzdálený stát s vlastními naléhavými geopolitickými problémy než amerického prezidenta, který je mocný, pomstychtivý a politicky nebezpečný.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse