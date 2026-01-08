Stane se konečně hlavním tématem sporů o rozpočet fakt, že schodek za rok 2025 měl být jen sto miliard?

To je teprve hrůza! Proč se hádáme o 50 miliard, když ve vzduchu je 150 miliard ročně, tedy více než 500 miliard za roky 2021-2025 a za pár let bilion?
Hádáme se o drobné proto, že politici napříč všemi politickými stranami nechtějí říci pravdu (s výjimkou pana Kalouska, ale ten už není aktivní politik). Asi na tom danění všichni vydělávají (velké peníze to snížení daní přineslo lidem s vysokými příjmy, lidem s nízkými příjmy naopak nepřineslo nic). Současná vláda je složená ze dvou stran (ANO a SPD), které mají přímou odpovědnost za snížení daní při rušení superhrubé mzdy (150 miliard ročně) v roce 2020. V opozici hraje prim třetí strana z trojlístku koalice, která prosadila tuhle hrůzu: Občanská demokratická stran (ODS).
Představitelé ODS sice minulé čtyři roky neustále žvanili o tom, jak je pro ně zdravý rozpočet priorita, ale že vypustili z rozpočtu ve spolupráci s politiky ANO a SPD 150 miliard ročně, to bylo tabu. Ani politici těch strany, které v roce 2020 byly proti, tedy STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů během těch čtyř let ani nepípli. A nepípnou ani dnes.
