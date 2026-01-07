Náčelníci štábů zemí "koalice ochotných" diskutovali v Paříži o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu

7. 1. 2026

Dne 6. ledna během setkání v Paříži (Francie) projednávali náčelníci generálních štábů ozbrojených sil zemí "koalice ochotných" bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a mechanismy jejich realizace. Napsal o tom náčelník generálního štábu francouzských ozbrojených sil generál Fabien Mandon.

Podle něj se jednání účastnili náčelníci generálního štábu britských ozbrojených sil generál Rich Knighton, náčelník ukrajinského generálního štábu generál Andrij Hnatov a také velitel ozbrojených sil USA v Evropě generál Alexus Grinkevich.

"Bezpečnostní záruky na Ukrajině a podmínky jejich realizace byly středobodem našich diskusí během videokonference s náčelníky generálních štábů ozbrojených sil "koalice ochotných," napsal Mandon.

Zdůraznil, že probíhající vojenská práce prováděná "koalicí ochotných" již několik měsíců ve spolupráci se Spojenými státy je zaměřena na podporu politických kroků k dosažení trvalého míru v Evropě.

