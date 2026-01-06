Trumpova invaze do Venezuely vytváří nebezpečný precedens
Pokud Trump může napadnout Venezuelu, proč by Putin nemohl napadnout Ukrajinu? Nebo Si Ťin-pching obsadit Tchaj-wan?
Ať se na to díváte jakkoli, invaze Donalda Trumpa do Venezuely je aktem otevřené agrese. Je zjevně nelegální a vytváří znepokojivý precedens lhostejnosti k národní suverenitě, který budou tyrani po celém světě ochotni využít, píše Kenneth Roth, bývalý ředitel organizace Human Rights Watch.
Zjevným důvodem pro vojenský vpád amerického prezidenta bylo zatčení Nicoláse Madura na základě obvinění z obchodování s drogami. To však neospravedlňuje invazi do Venezuely za účelem jeho zadržení.
Podle charty Organizace spojených národů lze vojenskou sílu proti suverénnímu státu použít pouze za dvou okolností – s povolením rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo v sebeobraně před skutečným nebo bezprostředním ozbrojeným útokem. Neexistuje však žádná rezoluce Rady bezpečnosti a Venezuela nepředstavovala žádnou takovou vojenskou hrozbu pro Spojené státy.
Trump naznačil, že jednal v zájmu obrany Spojených států před hrozbou drog pocházejících z Venezuely, ale takové zdůvodnění vojenské akce je nebezpečné. Za prvé, Venezuela není zdrojem skutečné drogové hrozby – fentanylu, který zabíjí tolik Američanů. Je to trasa pro část kokainu, který se obecně vyrábí v sousední Kolumbii, ale většina z něj směřuje do Evropy, nikoli do USA.
Navíc je obchod s drogami trestným činem, který by měl být řešen pomocí donucovacích prostředků, jak jasně uvedlo Valné shromáždění OSN, když odsoudilo invazi do Panamy v roce 1989 za účelem zatčení jejího vůdce Manuela Noriegy za drogové delikty. Obchod s drogami nikdy nebyl uznán jako ozbrojený útok, který by ospravedlňoval použití vojenské síly.
Koncepce sebeobrany vyžaduje skutečný vojenský útok. Toto rozlišení je důležité, protože mnoho přeshraničních aktivit způsobuje škody (infekční nemoci, znečištění, levné dovozy), ale pokud by to mohlo legitimizovat vojenskou reakci, decimovalo by to předpokládaný zákaz invaze do suverénního státu zakotvený v Chartě OSN.
Trumpova nekonzistentnost také naznačuje, že obchod s drogami je pouze záminkou pro změnu režimu. Zatímco Trump napadl Venezuelu na základě pouhých trestních obvinění proti Madurovi, v listopadu omilostnil bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze, který byl odsouzen za rozsáhlý obchod s drogami. Je zřejmé, že obchod s drogami není problém, pokud jej provádí přátelský pravicový prezident.
Může být Trumpova invaze ospravedlněna doktrínou humanitární intervence, kterou summit OSN v roce 2005 schválil jako „odpovědnost chránit“? Maduro byl brutální despota, který si udržoval moc pomocí neúprosného útlaku, zatímco jeho špatné hospodaření ochudilo nejbohatší zemi Latinské Ameriky a vyhnalo téměř 8 milionů uprchlíků. Ale protože použití vojenské síly je vždy riskantní, humanitární intervence může být ospravedlněna pouze jako poslední možnost, jak zastavit probíhající nebo bezprostředně hrozící genocidu nebo srovnatelné masové vraždění. Ve Venezuele se nic takového nedělo.
Nedávné zkušenosti USA jsou varovným příkladem použití vojenské síly pro údajně humanitární účely. Svržení Talibánu v Afghánistánu, Saddáma Husajna v Iráku a Muammara Kaddáfího v Libyi ze strany USA uvrhlo každou z těchto zemí na dlouhá léta do chaosu. Jakkoli může být diktatura špatná, chaos je obecně ještě horší.
Trump může poukázat na jiné vojenské intervence s méně katastrofálními výsledky – invaze na Grenadu a do Panamy. Ale to byly malé země, které neměly nic, co by se blížilo podstatným ozbrojeným silám Venezuely.
Navzdory tvrzení, že bude zemi „řídit“, autokraticky smýšlející Trump se nezdá být zainteresován na ukončení diktatury, která sužuje Venezuelu již více než deset let. Zbytek Madurova režimu zůstává na svém místě.
Při rozhodování o tom, kdo by mohl nahradit Madura, Trump odmítl Maríu Corinu Machado, která získala Nobelovu cenu míru za rok 2025 za svůj závazek k demokracii, a dal přednost Madurovou pečlivě vybranou viceprezidentkou Delcy Rodríguez, o které Trumpovi úředníci věří, že bude chránit zájmy USA v oblasti ropy. Rodríguez nikdy neodsoudila represi a korupci režimu a v sobotu prohlásila, že Maduro zůstává legitimním vůdcem země.
Trump se však zdá být přesvědčen, že bude plnit jeho příkazy, pokud jde o ropu, a hrozí, že v případě nutnosti zopakuje invazi, možná i s vysláním pozemních jednotek – okupací.
Netřeba dodávat, že Trumpovo oživení Monroeovy doktríny, nyní obohacené o „Trumpův dodatek“, neposkytuje žádné ospravedlnění pro jeho invazi. Trump, podporovaný Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, možná chce oživit praxi, kdy velmoci dělají, co chtějí, ve svých sférách vlivu, ale předpokládaný zákaz vojenských útoků na suverénní stát v Chartě OSN měl ukončit tento recept na nekonečnou válku, a to i v sousedství velmocí.
Pomineme-li otázku legality, Trumpova invaze vytváří nebezpečný precedens. Pokud může napadnout Venezuelu, proč by Putin nemohl napadnout Ukrajinu? Nebo Si Ťin-pching obsadit Tchaj-wan (který ani není považován za samostatný suverénní stát)?
Trump není jediný, kdo si pohrává s mezinárodním právem. Ruské a čínské vlády, jakoby nic, odsoudily Trumpovo vpád do Venezuely, jako by to nemělo žádnou paralelu s ruským vpádem na Ukrajinu, který Rusko provádí s podstatnou čínskou ekonomickou podporou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zašel tak daleko, že navrhl, že pokud Trump může svrhnout Madura, diktátora Venezuely, proč ne Putina, diktátora Ruska? Zelenskyj však dobře ví, že pravděpodobnější interpretací Trumpova vojenského dobrodružství je podkopání mezinárodního právního zákazu invaze do suverénní země – jádra argumentace Ukrajiny pro odpor proti Putinově agresi.
Evropští lídři nebyli o nic lepší. Francouzský prezident Emmanuel Macron prakticky pochválil Trumpovo jednání, údajně kvůli Madurově represivní vládě. Britský premiér Keir Starmer a šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas vydali obecné prohlášení o mezinárodním právu, aniž by se obtěžovali uvést, že Trumpova invaze toto právo porušila. Německý kancléř Friedrich Merz označil Trumpův zásah za „komplexní“ a zdůraznil potřebu řádného přechodu k volené vládě.
Hlavní prioritou Evropy bylo udržet Trumpa v obraně Ukrajiny. Tito lídři zjevně usoudili, že pokud je k udržení Trumpa na palubě nutné kousat se do jazyka nebo dokonce hladit Trumpovo ego na úkor právního principu, který činí Putinovu invazi na Ukrajinu nesprávnou, tak ať.
Skutečným přestupkem Madura se zdá být to, že se spřátelil se špatnými lídry (Rusko, Čína, Írán), zatímco sedí na největších zásobách ropy na světě – zdroji, po kterém Trump touží. Ale podle této logiky je Rwanda oprávněna napadnout východní část Demokratické republiky Kongo kvůli jejím nerostným bohatstvím, Spojené arabské emiráty jsou oprávněny podporovat paramilitární jednotky Rapid Support Forces v Súdánu, aby si udržely přístup ke zlatu, a Čína by mohla napadnout Tchaj-wan, aby se zmocnila jeho továren na polovodiče.
Tento svět, kde „moc dává právo“, se může zdát přijatelný americkému prezidentovi, který věří především v moc, ale s posunem globální ekonomické kapacity a s ní i schopnosti udržet armádu v dlouhodobém ozbrojeném konfliktu by americká vláda měla být zdráhavá opustit pravidla založená na aliancích, které vedla po desetiletí. Je naivní a arogantní věřit, že Washington bude vždy alfa samcem, pro kterého jsou pravidla stvořena k porušování, nikoli k dodržování.
Zdroj v angličtině ZDE
