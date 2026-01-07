Záložník z izraelské armády zachycen na videu, jak přejíždí traktorem Palestince modlícího se na silnici na Západním břehu
7. 1. 2026
IDF uvedla, že tentýž záložník na Boží Hod vánoční v civilním oblečení zahájil palbu v palestinské vesnici, čímž „závažně porušil svou autoritu“. K incidentům dochází uprostřed vlny téměř každodenního násilí izraelských osadníků proti Palestincům na Západním břehu.
Záložník z IDF byl 25. prosince zachycen na videu, jak přejel Palestince modlícího se na kraji silnice v palestinské vesnici poblíž města Ramalláhu na Západním břehu.
Na videu je vidět, jak záložník křičí a gestikuluje na Palestince, kterého srazil, než odjel.
IDF uvedla, že muži byla zabavena zbraň a jeho služba v armádě byla ukončena s ohledem na „závažnost incidentu“.
Armáda také uvedla, že tentýž záložník ve čtvrtek ráno v civilním oblečení zahájil palbu ve vesnici Deir Jarir, čímž „závažně porušil svou autoritu“.
Podle IDF jsou oba incidenty předmětem šetření.
V dalším incidentu v Deir Jarir podle palestinských zdrojů maskovaní osadníci přepadli vesnici, stříleli ostrými náboji a házeli kameny na vesničany, kteří pásli dobytek poblíž svých domovů..Božíhodové útoky v Deir Jarir následovaly po nočním útoku ve vesnici Sa'ir na Západním břehu poblíž Hebronu, který zahrnoval žhářství, vandalismus a házení kamenů, při kterém bylo zraněno osmiměsíční palestinské dítě, které bylo později hospitalizováno.
Pět osadníků bylo zatčeno pro podezření z účasti na útoku, který policie popsala jako „extremistické násilí“.
V úterý izraelské úřady zatkly pět izraelských občanů podezřelých z nočního přepadení rodinného domu ve vesnici Samu v jižní části Hebronských hor, kde podle obvinění podezřelí postříkali matku a její tři děti pepřovým sprejem, zbili je, napadli ovce rodiny a poškodili jejich majetek. Matka a její děti byly zraněny a převezeny do nemocnice.
V pondělí osadník zastřelil tři Palestince během střetu poblíž osady Anatot, která se nachází mezi Ma'ale Adumim a palestinskou vesnicí Hizma. Izraelské záchranné služby uvedly, že dva z Palestinců – muž ve věku kolem 30 let a 62letý muž – byli evakuováni ve vážném stavu.
Tři osadníci byli při střetu lehce zraněni a hospitalizováni, zatímco 31letý Palestinec byl lehce zraněn a evakuován Palestinským červeným půlměsícem. Izraelské úřady uvedly, že podle prvotního vyšetřování Palestinci házeli kameny na osadníky, kteří poté zahájili palbu z vojenských zbraní.
Zdroj v angličtině ZDE
