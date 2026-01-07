Německo: Napaden dům státního komisaře pro antisemitismus

7. 1. 2026

čas čtení 1 minuta
Braniborský komisař pro antisemitismus Andreas Büttner uvedl, že vedle jeho pozemku byl založen požár. Byl to druhý útok na úředníka za posledních 16 měsíců, upozorňuje Felix Tamsut.

Nemovitost patřící komisaři pro antisemitismus německé spolkové země Braniborsko byla v neděli cílem útoku, který je vyšetřován jako pokus o žhářství.

Nemovitost patřící komisaři pro antisemitismus německé spolkové země Braniborsko byla v neděli cílem pokusu o žhářství.

"Fyzicky nejsme zraněni, ale jsme otřeseni vážným útokem," řekl Büttner. Dále uvedl, že oheň byl namířen na něj osobně, jeho rodinu a jeho domov.

"Je to projev nenávisti a zastrašování," napsal a dodal, že se nenechá zastrašit.

"Takové činy mě nepovedou k tomu, že budu tišší nebo zpochybn9m svůj přístup — jen mi dodávají sílu v tom, co dělám."

Toto je druhý nedávný útok na úředníka, poté co bylo jeho auto v srpnu 2024 poškrábané hákovými kříži.

Co je o útoku známo?

Zatímco motivy jsou stále vyšetřovány, policie uvedla, že poblíž Büttnerova domu byl nalezen "protiústavní" symbol.

Zdroje sdělily německé tiskové agentuře DPA, že symbolem je červený trojúhelník, který souvisí s palestinskou islamistickou skupinou Ham8s. Byla nalezena u vchodu do sousedního domu.

Nejvýše postavení brandenbur3tí politici projevili solidaritu s Büttnerem, včetně premiéra Dietmara Woidkeho a ministra vnitra René Wilkeho, oba ze sociálnědemokratické strany SPD.

Wilke označil Büttnerovu práci za "zvláštní službu státu a jeho lidem", přičemž ministr vnitra dodal: "Budeme i nadále stát při panu Büttnerovi."

Německo zaznamenalo nárůst antisemitských zločinů během války mezi Izraelem a Hamásem v Gaze.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
116

Diskuse

Obsah vydání | 7. 1. 2026