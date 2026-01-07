Německo: Napaden dům státního komisaře pro antisemitismus
7. 1. 2026
Nemovitost patřící komisaři pro antisemitismus německé spolkové země Braniborsko byla v neděli cílem útoku, který je vyšetřován jako pokus o žhářství.
"Fyzicky nejsme zraněni, ale jsme otřeseni vážným útokem," řekl Büttner. Dále uvedl, že oheň byl namířen na něj osobně, jeho rodinu a jeho domov.
"Je to projev nenávisti a zastrašování," napsal a dodal, že se nenechá zastrašit.
"Takové činy mě nepovedou k tomu, že budu tišší nebo zpochybn9m svůj přístup — jen mi dodávají sílu v tom, co dělám."
Toto je druhý nedávný útok na úředníka, poté co bylo jeho auto v srpnu 2024 poškrábané hákovými kříži.
Co je o útoku známo?
Zatímco motivy jsou stále vyšetřovány, policie uvedla, že poblíž Büttnerova domu byl nalezen "protiústavní" symbol.
Zdroje sdělily německé tiskové agentuře DPA, že symbolem je červený trojúhelník, který souvisí s palestinskou islamistickou skupinou Ham8s. Byla nalezena u vchodu do sousedního domu.
Nejvýše postavení brandenbur3tí politici projevili solidaritu s Büttnerem, včetně premiéra Dietmara Woidkeho a ministra vnitra René Wilkeho, oba ze sociálnědemokratické strany SPD.
Wilke označil Büttnerovu práci za "zvláštní službu státu a jeho lidem", přičemž ministr vnitra dodal: "Budeme i nadále stát při panu Büttnerovi."
Německo zaznamenalo nárůst antisemitských zločinů během války mezi Izraelem a Hamásem v Gaze.
Zdroj v angličtině: ZDE
