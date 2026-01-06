Zelenskyj odvolal šéfa ukrajinské rozvědky, který vedl odvážné útoky proti Rusku
6. 1. 2026
Vasyl Maljuk údajně nechtěl opustit post šéfa bezpečnostní služby, ale nyní bude vést speciální operace
Šéf tajné služby, který vedl nejodvážnější operace Ukrajiny za nepřátelskými liniemi ve válce s Ruskem, byl Volodymyrem Zelenským donucen k rezignaci.
Vasyl Maljuk, který loni získal titul Hrdina Ukrajiny, se údajně snažil zůstat ve funkci šéfa Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), ale v pondělí na schůzce s prezidentem ustoupil.
Maljuk oznámil svou rezignaci na oficiálním telegramovém kanálu SBU a uvedl, že v agentuře zůstane, aby vedl „asymetrické speciální operace světové úrovně“ proti Rusku.
Napsal: „Opouštím svůj post šéfa Bezpečnostní služby. Zůstanu v systému, abych prováděl operace, které budou i nadále způsobovat nepříteli maximální škody. Silná, moderní zpravodajská služba je klíčem k bezpečnosti našeho státu.“
Zelenskyj uvedl, že Maljuk, který byl zodpovědný za loňské odvážné zničení ruských strategických bombardérů v rámci operace Spiderweb, bude přeřazen na dohled nad nekonvenční válkou.
Uvedl: „Měl jsem schůzku s Vasylem Maljukem. Poděkoval jsem mu za jeho bojovou službu a navrhl mu, aby se zaměřil konkrétně na tuto oblast práce.
„Musí být více ukrajinských asymetrických operací proti okupantovi a ruskému státu a více solidních výsledků při eliminaci nepřítele.
V tom je Vasyl nejsilnější a přesně to bude i nadále dělat v rámci Bezpečnostní služby Ukrajiny.“
Maljuk byl v červnu loňského roku oceněn, když roj bezpilotních letadel letících z nákladních vozidel zasáhl strategické bombardéry na letištích hluboko v Rusku a způsobil škody odhadované na 7 miliard dolarů.
Jeho agentura je také připisována řada atentátů na vysoké představitele ruského vojenského velení.
Podle zpráv se po sobotním setkání se Zelenským odmítl vzdát své funkce, což vyvolalo řadu hlasů, včetně velitele ukrajinských operací s drony, kteří požadovali jeho setrvání ve funkci.
Argumentovalo se tím, že Maljukovo odvolání by snížilo účinnost ukrajinských bezpečnostních služeb. Údajně odmítl nabídky nové funkce v rámci zahraniční zpravodajské služby nebo Rady národní bezpečnosti a obrany, která koordinuje bezpečnostní opatření Ukrajiny s úřadem prezidenta.
Stále není jasné, proč Zelenskyj chtěl Maljuka odvolat. Prezident tvrdí, že po čtyřech letech války potřebuje kolem sebe nové tváře.
Noviny Ukrainska Pravda, které se chlubí zdroji blízkými Maljukovi, uvedly, že odvolání šéfa tajné služby bylo aktem pomsty zorganizovaným Andrijem Jermakem, bývalým šéfem prezidentské kanceláře.
Jermakův byt byl v listopadu prohledán v rámci protikorupční operace. Následně rezignoval, ačkoli nebyl nikdy formálně obviněn z protiprávního jednání.
Ostatní členové vlády se domnívají, že Zelenskyj má zálusk na příští prezidentské volby a chce se zbavit prominentních a populárních osobností.
Generál Valerij Zalužnyj, o kterém se mluvilo jako o možném nástupci Zelenského, byl v roce 2024 odvolán z funkce velitele ukrajinské armády.
Byl jmenován velvyslancem ve Velké Británii, kde se drží v pozadí.
Maljuka dočasně nahradil generálmajor Jevhen Chmara, který byl velitelem elitní speciální jednotky SBU Alpha.
