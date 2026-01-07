Íránský vůdce Chameneí plánuje útěk do Moskvy
Podle lsitu The Times plánuje Chameneí uprchnout z Teheránu, obklopen svým vnitřním okruhem 20 spolupracovníků a rodinných příslušníků, pokud uvidí, že armáda a bezpečnostní složky, které mají za cíl potlačit nepokoje, začnou dezertovat a neposlouchat rozkazy.
Plán B je pro Chameneího a jeho vnitřní okruh, řekl zdroj z rozvědky země pro The Times.
Beni Sabti, který desítky let sloužil v izraelské rozvědce, řekl deníku The Times, že Chameneí prchá do Moskvy, protože "nemá kam jinam utéct".
Podle médií je Chameneího plán založen na útěku jeho spojence, sesazeného syrského vůdce Bašára al-Asada, který uprchl z Damašku letadlem do Moskvy před útokem opozičních sil na hlavní město v prosinci 2024.
Plán na útěk z Teheránu zahrnuje "shromažďování aktiv, nemovitostí v zahraničí a hotovosti pro zajištění bezpečného pohybu," uvedl zdroj.
Chameneí vlastní rozsáhlou síť aktiv, z nichž některá ovládá jedna z nejvlivnějších organizací v Íránu, Setad, která je součástí systému polostátních charitativních nadací známých svou finanční neprůhledností. Podle vyšetřování agentury Reuters z roku 2013 činí celková hodnota aktiv organizace 95 miliard dolarů.
