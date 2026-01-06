Falešné záběry Madurova zatčení, vytvořené umělou inteligencí, zaznamenaly miliony zhlédnutí na sociálních sítích
6. 1. 2026
Nedostatek ověřených informací a rychle se rozvíjející nástroje umělé inteligence ztěžují rozlišení skutečnosti od fikce ohledně útoku USA.
Několik minut poté, co Donald Trump v sobotu brzy ráno oznámil „rozsáhlý útok“ proti Venezuele, začaly sociální sítě zaplavovat falešné a zavádějící záběry generované umělou inteligencí. Objevily se falešné fotografie Nicoláse Madura, kterého z letadla eskortují agenti amerických bezpečnostních složek, obrázky jásajících Venezuelanů, kteří se hrnou do ulic Caracasu, a videa raket dopadajících na město – vše falešné.
Falešný materiál se mísil se skutečnými videi a fotografiemi amerických letadel přelétávajících venezuelské hlavní město a explozemi osvětlujícími temnou oblohu. Nedostatek ověřených informací o útoku spolu s rychle se rozvíjejícími schopnostmi nástrojů umělé inteligence ztěžovaly rozlišení skutečnosti od fikce ohledně vpádu do Caracasu.
V době, kdy Trump zveřejnil ověřenou fotografii Madura se zavázanýma očima, v poutech a oblečeného v šedých teplácích na palubě válečné lodi USS Iwo Jima, se falešné záběry s agenty americké protidrogové agentury (DEA) již staly virálními. Podle factcheckingového webu NewsGuard byly tyto AI fotografie na X, Instagramu, Facebooku a TikToku viděny a sdíleny mnoha miliony lidí.
Vince Lago, starosta města Coral Gables na Floridě, zveřejnil na Instagramu falešnou fotografii Madura eskortovaného agenty DEA s komentářem, že venezuelský prezident „je vůdcem narkoteroristické organizace ohrožující naši zemi“. Lagoův příspěvek získal více než 1500 lajků a v době psaní tohoto článku je stále online.
Nástroje pro detekci manipulovaného obsahu, jako je reverzní vyhledávání obrázků a weby pro detekci AI, mohou pomoci posoudit, zda jsou online záběry pravé, ale nejsou konzistentní. Sofia Rubinson, senior editorka, která pro NewsGuard studuje dezinformace a konspirační teorie, řekla, že falešné záběry Caracasu jsou podobné skutečným událostem, což ještě více ztěžuje zjištění, co je skutečné.
„Mnoho vizuálních materiálů generovaných umělou inteligencí a vytržených z kontextu, které v současné době zaplavují sociální média, nijak drasticky nezkresluje skutečnost,“ řekla Rubinsonová. „Přesto se však umělou inteligencí generované výmysly a dramatické záběry vytržené z kontextu používají k vyplnění mezer v reportážích v reálném čase a představují další taktiku v boji proti dezinformacím – taktiku, kterou je pro ověřovatele faktů obtížnější odhalit, protože vizuální materiály se často blíží realitě.“
NewsGuard zveřejnil v pondělí odpoledne zprávu, ve které identifikoval pět zfalšovaných fotografií vytržených z kontextu a dvě videa z vojenské operace ve Venezuele. Jedna fotografie generovaná umělou inteligencí ukazuje vojáka pózujícího vedle Madura, který má na hlavě černou kuklu. Video vytržené z kontextu ukazuje vrtulník amerických speciálních sil přistávající na údajném venezuelském vojenském místě – skutečné záběry byly pořízeny v červnu na vojenské základně Fort Bragg v Severní Karolíně.
NewsGuard uvedl, že sedm zavádějících fotografií a videí, které identifikoval, zaznamenalo pouze na X více než 14 milionů zhlédnutí.
Další záběry z minulých událostí také kolují online a jsou vydávány za součást sobotního úderu. Laura Loomer, krajně pravicová influencerka a Trumpova důvěrnice, zveřejnila na X záběry plakátu venezuelského prezidenta s komentářem, že „venezuelský lid strhává plakáty Madura“. Podle Wired jsou tyto záběry z roku 2024. Loomerová mezitím příspěvek smazala.
Další pravicový influencer a konspirační teoretik Alex Jones zveřejnil na X letecké video, na kterém tisíce lidí jásají v Caracasu. „Miliony Venezuelanů zaplavily ulice Caracasu a dalších velkých měst, aby oslavily svržení komunistického diktátora Nicoláse Madura,“ napsal Jones. „Teď potřebujeme vidět stejnou energii i tady na domácí půdě!“
Video, které je stále k dispozici, dosáhlo více než 2,2 milionu zhlédnutí. Komentáře k příspěvku z Community Notes, nástroje pro moderování crowdsourcingu společnosti X, uvádějí, že video je „nejméně 18 měsíců staré“. Reverzní vyhledávání obrázků z videa ukazuje, že záběry jsou ve skutečnosti z protestu v Caracasu po sporném vítězství Madura v prezidentských volbách v červenci 2024.
Grok, chatbot platformy založený na umělé inteligenci, také zpochybňuje časovou osu Jonesova videa a uvádí: „Aktuální zdroje neukazují, že by se dnes v Caracasu konaly nějaké oslavy, ale naopak shromáždění příznivců Madura.“
Meta, X a TikTok na žádosti o komentář nereagovaly.
Zdroj v angličtině ZDE
