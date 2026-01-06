Jde do tuhého...

6. 1. 2026

Nebezpečné. Pokud Miller rozhoduje o Grónsku, čeká nás velká, velká krize.

Otázka: Můžete vyloučit, že USA obsadí Grónsko silou? 

Miller: Grónsko by mělo být součástí USA. Jakým právem Dánsko uplatňuje kontrolu nad Grónskem? USA jsou mocností NATO... Nikdo nebude s USA bojovat vojensky kvůli Grónsku.

Starmer, Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sanchez a dánská premiérka Frederiksenová společně vzkazují Trumpovi: ruce pryč od Grónska - Kde je Česko?

Společné prohlášení ke Grónsku

Prohlášení francouzského prezidenta Macrona, německého kancléře Merze, italské premiérky Meloniové, polského premiéra Tuska, španělského premiéra Sáncheze, britského premiéra Starmera a dánské premiérky Frederiksenové ke Grónsku.

Bezpečnost Arktidy zůstává pro Evropu klíčovou prioritou a má zásadní význam pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost. NATO jasně dalo najevo, že arktická oblast je prioritou, a evropští spojenci zvyšují své úsilí. My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, aktivity a investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království – včetně Grónska – je součástí NATO.

Bezpečnost v Arktidě musí být proto zajištěna kolektivně, ve spolupráci se spojenci NATO včetně Spojených států, a to dodržováním zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. 

Jedná se o univerzální zásady a my je budeme i nadále hájit.

Spojené státy jsou v tomto úsilí nepostradatelným partnerem, jako spojenec NATO a na základě obranné dohody mezi Dánským královstvím a Spojenými státy z roku 1951.

Grónsko patří jeho obyvatelům. Je na Dánsku a Grónsku, a pouze na nich, aby rozhodovaly o záležitostech týkajících se Dánska a Grónska.




Trump tvrdí, že to s převzetím Grónska myslí „velmi vážně“ – navzdory varováním, že to bude znamenat konec NATO.

Cíl Dánska udržet Grónsko mimo titulky novin a vyhnout se megafonové diplomacii je u konce. Správně se do toho pouštějí.




Dánsko svolává na dnešní večer mimořádnou schůzi ohledně svých vztahů se Spojenými státy Dánsko, jeden z nejvěrnějších přátel a spojenců Ameriky, svolává na dnešní večer krizovou schůzi zaměřenou na vztahy země se Spojenými státy. Podle dánské tiskové agentury Ritzau má schůze jediný bod na pořadu jednání: „Vztahy království se Spojenými státy“, cituje prohlášení dánského ministerstva zahraničních věcí.

