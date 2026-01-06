Jde do tuhého...
6. 1. 2026
Dangerous. If Miller is calling the shots on Greenland, a big, big crisis is coming. https://t.co/hfAhUSye3U— Mujtaba Rahman (@Mij_Europe) January 6, 2026
Starmer, Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sanchez a dánská premiérka Frederiksenová společně vzkazují Trumpovi: ruce pryč od Grónska - Kde je Česko?
Společné prohlášení ke Grónsku
Prohlášení francouzského prezidenta Macrona, německého kancléře Merze, italské premiérky Meloniové, polského premiéra Tuska, španělského premiéra Sáncheze, britského premiéra Starmera a dánské premiérky Frederiksenové ke Grónsku.
Bezpečnost Arktidy zůstává pro Evropu klíčovou prioritou a má zásadní význam pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost. NATO jasně dalo najevo, že arktická oblast je prioritou, a evropští spojenci zvyšují své úsilí. My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, aktivity a investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království – včetně Grónska – je součástí NATO.
Bezpečnost v Arktidě musí být proto zajištěna kolektivně, ve spolupráci se spojenci NATO včetně Spojených států, a to dodržováním zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic.
Jedná se o univerzální zásady a my je budeme i nadále hájit.
Spojené státy jsou v tomto úsilí nepostradatelným partnerem, jako spojenec NATO a na základě obranné dohody mezi Dánským královstvím a Spojenými státy z roku 1951.
Grónsko patří jeho obyvatelům. Je na Dánsku a Grónsku, a pouze na nich, aby rozhodovaly o záležitostech týkajících se Dánska a Grónska.
Starmer, Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sanchez and Denmark’s Frederiksen collectively tell Trump: hands off Greenland pic.twitter.com/TsCBThhJuV— Robert Peston (@Peston) January 6, 2026
Trump tvrdí, že to s převzetím Grónska myslí „velmi vážně“ – navzdory varováním, že to bude znamenat konec NATO.
Trump says he's 'very serious' about taking Greenland - despite warnings it will end NATO— Sky News (@SkyNews) January 6, 2026
Read more 🔗 https://t.co/MbkGFuQpZT
Cíl Dánska udržet Grónsko mimo titulky novin a vyhnout se megafonové diplomacii je u konce. Správně se do toho pouštějí.
Denmark's goal of keeping Greenland out of the headlines & avoiding megaphone diplomacy is over. They're leaning in - rightly pic.twitter.com/OO4YJtJFtx— Mujtaba Rahman (@Mij_Europe) January 5, 2026
Dánsko svolává na dnešní večer mimořádnou schůzi ohledně svých vztahů se Spojenými státy Dánsko, jeden z nejvěrnějších přátel a spojenců Ameriky, svolává na dnešní večer krizovou schůzi zaměřenou na vztahy země se Spojenými státy. Podle dánské tiskové agentury Ritzau má schůze jediný bod na pořadu jednání: „Vztahy království se Spojenými státy“, cituje prohlášení dánského ministerstva zahraničních věcí.
🇩🇰🇬🇱🇺🇸 Denmark Calls Emergency Meeting Tonight on Its Relationship With the United States— Gandalv (@Microinteracti1) January 6, 2026
One of America’s most loyal friends and allies, Denmark, is convening a crisis meeting this evening focused on the country’s relationship with the United States. According to the Danish… pic.twitter.com/1tXSwt0zxW
Diskuse