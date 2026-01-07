Stalo se něco Trumpovi?
7. 1. 2026
Při projevu na setkání členů Republikánské strany v Sněmovně reprezentantů se Donald Trump důkladně ztrapnil a poté přiznal, že Melania Trumpová nesnáší to, co dělá.
BREAKING: Speaking at the House GOP Member Retreat, Donald Trump thoroughly embarrasses himself and then acknowledges that Melania Trump hates what he does.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 6, 2026
Melania is right! This is unpresidential! He's a buffoon! pic.twitter.com/QU2NQtGZKq
