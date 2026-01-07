Stalo se něco Trumpovi?

7. 1. 2026

Při projevu na setkání členů Republikánské strany v Sněmovně reprezentantů se Donald Trump důkladně ztrapnil a poté přiznal, že Melania Trumpová nesnáší to, co dělá.



