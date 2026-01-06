Proč je z Česka takový cvokhaus?
6. 1. 2026 / Albín Sybera
Mejstřík tady zní jako naprostý ideologický zabedněnec, ale asi je takhle nastavená podstatná část české pravice a kdyby si do ČRo vytáhli jemu podobné, tak to vyjde nastejno.
Tady zase se rýsuje ta tragédie politiky v ČR, kde je na výběr mezi vypjatým antikomunismem v liberálním provedení (chceme EU a NATO, ale po “našem” v podání SPOLU a možná i v podání Hřibova křídla Pirátů), anebo dostanete stupně byznys populismu, který díky absenci liberální levice/sociální demokracie obsadil levicový elektorát (ANO), či jeho radikální podoby (SPD, Motoristé a spol) - Česku prostě není pomoci.
Nejlepší možnost asi je doufat, že v Maďarsku a na Slovensku dojde ke změnám (kde to dnes na rozdíl od Česka reálně je možné) a ČR začne být reálně vnímána jako vyšinutě pravicová skanzenová země EU, což Brusel možná donutí začít přemýšlet nad tím, proč je z Česka takový cvokhaus.
Ale to je samozřejmě ta optimistická méně pravděpodobná varianta. Čím více úspěchů zaznamená ve volbách v dalších zemích EU národní konzervatismus, tak tím méně skanzenovitě bude ČR vypadat.
