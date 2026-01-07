Izrael pokračuje v rozsáhlé nelegální výstavbě osad v srdci Západního břehu
7. 1. 2026
Izrael vyhlásil výběrové řízení na výstavbu 3 401 domů v osadě, která má „pohřbít myšlenku palestinského státu“
Izrael se chystá zahájit výstavbu rozsáhlé nelegální osady v centru Západního břehu, která má „pohřbít myšlenku palestinského státu“.
Izraelský pozemkový úřad v polovině prosince tiše zveřejnil výběrové řízení na výstavbu 3 401 domů v rámci projektu „E1“, který fakticky rozdělí sever a jih okupovaného Západního břehu pro Palestince a dále odřízne východní Jeruzalém.
Výběrové řízení, o kterém dosud nebylo informováno, stanoví podmínky pro firmy, které se ucházejí o část prací, s termínem pro podání nabídek v polovině března.
„Odráží to zrychlené úsilí o pokrok ve výstavbě v E1“, řekl Yonatan Mizrachi, spoludirektor organizace Settlement Watch při advokační skupině Peace Now, která dokument našla na internetu.
„Tento časový harmonogram naznačuje, že buldozery by mohly začít pracovat za méně než rok“, dodal. Stavební práce by zpečetily zabrání půdy, které britská vláda popsala jako „flagrantní porušení mezinárodního práva“.
Výstavba osad v této oblasti je desítky let starý nápad, který má v Izraeli podporu napříč politickým spektrem. Poprvé jej v 90. letech navrhl Jicchak Rabin, labouristický premiér a nositel Nobelovy ceny míru, který byl v roce 1995 zavražděn pravicovým nacionalistou.
Po léta byla výstavba blokována Spojenými státy a evropskými spojenci země, a to ze stejného důvodu, proč izraelský premiér Benjamin Netanjahu a klíčoví ministři tento plán přijali.
Kritici i příznivci se shodují, že přesun desítek tisíc izraelských osadníků do trojúhelníku okupovaného území mezi Jeruzalémem, Betlémem a Ramalláhem by zásadně poškodil snahy o dosažení dvoustátního řešení.
„Stavba v E1 má za cíl vytvořit nezvratné skutečnosti na místě, které povedou k realitě jednoho státu, která podle všeho bude mít podobu apartheidového režimu,“ řekl Mizrachi.
Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, který je sám osadníkem, loni uvedl, že Donald Trump opustil dlouhodobý odpor USA k plánu E1.
Ministerstvo zahraničí se k Trumpovu postoji nevyjádřilo, ale v srpnu izraelské úřady vydaly formální povolení k projektu a Smotrich uvedl, že tím „pohřbí“ myšlenku suverénní Palestiny.
„Ti, kteří se ve světě snaží uznat palestinský stát, dostanou od nás odpověď přímo na místě,“ řekl tehdy. „Ne prostřednictvím dokumentů, rozhodnutí nebo prohlášení, ale prostřednictvím faktů. Faktů o domech, čtvrtích, silnicích a židovských rodinách, které si budují svůj život.“
Více než 20 zemí, včetně izraelských spojenců Francie, Kanady, Itálie a Austrálie, odsoudilo toto rozhodnutí jako nepřijatelné porušení mezinárodního práva, které by mohlo podnítit další násilí.
Izrael se však nenechal odradit a pokračoval v plánování výstavby. V září podepsalo ministerstvo bydlení dohodu o financování výstavby infrastruktury pro E1 a rozšíření sousedního Ma'ale Adumim na ceremonii, které předsedal Netanjahu.
„Řekli jsme, že palestinský stát nebude, a skutečně nebude! Toto místo je naše,“ řekl Netanjahu.
Vedle něj seděl Smotrich, na kterého uvalily sankce země jako Velká Británie, Kanada a Austrálie za „opakované podněcování k násilí proti palestinským komunitám“, a vůdce osadnické organizace Amana, na kterou Velká Británie rovněž uvalila sankce za podporu a sponzorování násilí proti Palestincům.
Netanjahuovo nadšení se odrazilo v rychlém pokroku směrem k zahájení výstavby. Podle Hagit Ofran, odborníka na osady z organizace Peace Now, trvá příprava výběrových řízení po schválení plánu osady obvykle šest měsíců až rok, zatímco v případě rozsáhlé výstavby E1 to trvalo jen čtyři měsíce.
Pokud bude podobná rychlost zachována i v dalších fázích schvalování a uzavírání smluv, mohli by stavitelé přivézt buldozery ještě před národními volbami, které se budou konat v říjnu.
„Obávám se, že v příštích měsících dojde k zahájení výstavby,“ řekl Ofran. „Dělají vše, co je v jejich silách, aby co nejrychleji vytvořili co nejvíce nevratných [změn] na celém Západním břehu.“
Vítězné nabídky mohou být vybrány během několika dní po uzavření výběrového řízení. Další fází je dohodnutí podrobností smlouvy, což obvykle trvá několik týdnů. Po podepsání smlouvy je posledním krokem před zahájením výstavby získání stavebního povolení od obce, což může trvat i několik měsíců.
Dohoda o infrastruktuře je uzavřena s obcí sousedního Ma'ale Adumim, protože E1 je formálně klasifikována jako rozšíření této osady směrem k Jeruzalému, nikoli jako nový projekt.
Jedná se pouze o jednu z řady expanzí osad, které prosazuje vláda s agresivním stavebním programem v okupované Palestině.
V prosinci Izrael schválil návrh na 19 nových osad na okupovaném Západním břehu, včetně dvou, které byly dříve evakuovány v rámci plánu z roku 2005 na stažení izraelských osadníků z Gazy a částí Západního břehu.
V roce 2022 bylo na Západním břehu 141 osad. Po výstavbě nedávno schválených osad jich bude podle organizace Peace Now 210.
Izraelská armáda již byla nasazena do oblastí, kde byly osady evakuovány, aby zde zřídila základny před příjezdem nových osadníků.
Během izraelské války v Gaze, kterou komise OSN a izraelské a mezinárodní organizace na ochranu lidských práv považují za genocidu, došlo také k nárůstu násilí proti Palestincům na Západním břehu ze strany izraelských vojáků a osadníků.
Od října 2023 bylo na Západním břehu zabito stovky Palestinců, z nichž nejméně pětina byli děti, a desítky tisíc byly násilně vysídleny ze svých domovů.
Žádná z hlavních izraelských politických stran nevznáší politický odpor proti pokusům o rozšíření izraelské kontroly nad Západním břehem a izraelští vojáci a osadníci se zaměřují na Palestince v atmosféře všeobecné beztrestnosti.
Mezinárodní soudní dvůr OSN (ICJ) v roce 2024 rozhodl, že izraelská okupace palestinských území porušuje mezinárodní právo. V rozsáhlém poradním stanovisku bylo Izraeli nařízeno, aby „co nejrychleji“ ukončil okupaci a poskytl plnou náhradu za své „mezinárodně protiprávní činy“.
Zdroj v angličtině ZDE
