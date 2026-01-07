BBC: Jak bude Rusko reagovat na Trumpa?
7. 1. 2026
Shashank Joshi: Tak tomu rozumím. Nemyslím si, že máme k dispozici nezvratné důkazy, i když o tom informovala agentura Reuters i ruská státní televize RT, kterou možná pravidelně nesledujete. Existují také některé fotografie, za jejichž pravost nemohu ručit, které zřejmě ukazují operace vrtulníků v okolí. Samozřejmě víme, že Rusko vyslalo námořní síly, aby loď ochránily, a tato operace se zdá být preventivním opatřením, než tyto síly dorazily. Víme také, že došlo k obrovské vojenské aktivitě ze strany USA a Velké Británie, z níž část je pravděpodobně spojena s silami, které by byly potřebné k provedení takovéto operace. Minulý měsíc to zkusili, ale nepodařilo se jim to, a nyní se jim to zřejmě konečně podařilo.
Moderátorka: A co se týče rozsahu, o kterém mluvíme, jde o značné síly, určitě americké námořní síly, možná i britské.
Shashank Joshi: Spojené království v tom sehrálo roli, protože jsme viděli námořní hlídková letadla sledující tuto loď. Jedná se o loď stínové flotily. V minulosti se používala k pašování ropy, na kterou byly uvaleny sankce. V tomto případě se zdá, že jde možná o jiný náklad. Loď nevysílá svou polohu jako legitimní loď. Proto se nemůžete jednoduše přihlásit na tradiční webové stránky pro sledování lodí a říct: „Tady je.“ V minulosti falšovala svou polohu. K jejímu sledování jsou tedy zapotřebí vojenské lodě a letadla. To je to, co dělá Velká Británie. Je jasné, že se loď nachází zhruba mezi Velkou Británií a Islandem. Vzhledem k významu amerických leteckých základen ve Velké Británii však byly tyto základny centrem pro mnoho amerického vybavení, které bylo vysláno tímto směrem, aby bylo možné provést tento druh operace.
Moderátorka: Teď zmiňujete falšování, kdy lidé mohou vypnout jakékoli signály, které vysílají. Ale existují data o sledování letů nebo námořní dopravy, která nám řeknou, kde se Rusové nacházejí a co dělají?
Shashank Joshi: Nic takového jsem neviděl. A částí toho je samozřejmě to, že jedním z námořních prostředků, které Rusové vyslali, je ponorka. A u ponorek je podstatou jejich tajnost. Nevysílají svou polohu. Musíte mít dobrovolníka, který zahlédne jejich periskopy. A tak nevíme, kde se nacházejí. Ale je jasné, že se pohybovaly na sever, možná ve směru, aby se dostaly pryč z britských vod, pryč od těchto amerických prostředků. Možná doufaly, že se tam Rusové dostanou včas a odradí je od nalodění. A to jsme už viděli. Loni jsem byl v Estonsku a tam se Estonci pokoušeli přiblížit k lodi stínové flotily. Rusové vyslali nad tu loď, myslím, že to byl Suchoj, stíhací letoun, aby jim dali najevo, ať zmizí. A v tomto případě, kdyby to udělali, myslím, že by došlo k jakési patové situaci mezi americkými a ruskými silami. Nyní tvrdí, že se jedná o loď plující pod ruskou vlajkou, i když není zcela legální měnit vlajku uprostřed plavby. Ale zdá se, že tím všemu předešli a udělali to dříve, než se k ní Rusové mohli přiblížit.
Moderátorka: Jen krátce k tomu, Shashanku. Chtěl jsem se vás zeptat, může loď jen tak změnit vlajku na ruskou? Protože si myslím, že existuje náznak, že se to stalo u jiných tankerů u pobřeží Venezuely.
Shashank Joshi: Ano, viděli jsme to, několik dalších tankerů se pokusilo změnit vlajku na ruskou. V tomto případě, poněkud komickým způsobem, doslova namalovali ruskou vlajku na bok lodi. Došlo ke změnám v ruském rejstříku lodí. Ale článek 92 UNCLOS, což je úmluva OSN o mořském právu, která tyto věci upravuje, říká, že loď nesmí změnit svou vlajku během plavby nebo v přístavu, s výjimkou případu skutečného převodu vlastnictví nebo změny rejstříku. Nejsem námořní právník, takže nemohu přesně potvrdit, zda by se to v tomto případě uplatnilo, ale myslím si, že to, jak se to zde provedlo, je dost pochybná praxe.
Moderátorka: Shashanku Joshi, moc vám děkuji. Andrej Fedorov je členem poradního týmu prezidenta Putina a bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Ruska. Když jsme dnes ráno sledovali, jak se situace vyvíjí, ještě než jsme se dozvěděli o nalodění, mluvil jsem s ním a on mi řekl, jaká by byla reakce Ruska, kdyby tanker zadržely Spojené státy.
Andrej Fedorov: Pro Rusko je to velmi důležitá věc, protože pokud dojde k útoku ze strany USA, bude to považováno za útok na Rusko. A to by mohlo vést k velmi kritické nebo dokonce krizové situaci ve vztazích mezi Ruskem a USA. Dnešní problém je mnohem větší, protože již pět tankerů poblíž Venezuely vztyčilo ruské vlajky a prohlásilo, že jsou ruské. To by mohlo celou situaci ještě více zkomplikovat.
Moderátorka: Bude Marinera, která si na moři namalovala ruskou vlajku na bok, pod ruskou ochranou? A proč by měly být pod ruskou ochranou i ty ostatní, které najednou přešly na ruskou vlajku?
Andrej Fedorov: Protože v této situaci posádky považují Rusko za jedinou možnost, jak se ochránit. To je naprosto jasné.
Moderátorka: A Rusko je ochrání. Je pravda, že podle našich informací se v tuto chvíli ruské ponorky velmi rychle blíží k Marinara. Pokud by se americké nebo britské síly pokusily zastavit toto plavidlo,, vážně naznačujete, že ruská ponorka by na tyto americké síly vystřelila?
Andrej Fedorov: Nevystřelila, ale mohla by způsobit technické potíže, jak se tomu někdy říká. Technické potíže.
Moderátorka: Co to znamená?
Andrej Fedorov: Nějaká lehká kolize nebo něco podobného. To se stalo v minulosti.
Moderátorka: Lehká kolize na moři.
Andrej Fedorov: Ano, to by se mohlo stát.
Moderátorka: A to kvůli prázdnému, podle našich informací prázdnému tankeru?
Andrej Fedorov: Ano. Formálně je nyní registrován v Rusku. A z formálního hlediska je nyní ruským majetkem.
Moderátorka: Ale to jen proto, že má na boku namalovanou ruskou vlajku, namalovali ji, zatímco byl na moři.
Andrej Fedorov: Ano, ale byla okamžitě registrována v Rusku v přístavu Soči.
Moderátorka: Dobře, chci říct...
Andrej Fedorov: Proto je tato situace trochu šílená. Samozřejmě s vámi souhlasím. Ale byla registrována během několika hodin poté, co vztyčili ruskou vlajku.
Moderátorka: Dobře, možná bychom měli mluvit o širších souvislostech, protože ty jsou možná relevantnější. Jak Rusko vnímá události ve Venezuele, kde USA zadržely Nicoláse Madura?
Andrej Fedorov: Pro Rusko je to politická překážka. Venezuela byla považována za jednoho z nejbližších partnerů. A teprve v květnu tohoto roku byla podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci, přátelství, a tak dál.. A teď se věci pro Rusko vyvíjejí špatně. Za prvé pro společnost Rosněfť, která tam působí, a za druhé stále zůstává otázka, co se nakonec stane s ruskými zbraněmi, které byly dříve dodány do Venezuely? Pro Rusko je každopádně jasné, že jedním z problémů bude požadavek USA na přerušení všech ekonomických vazeb mezi Venezuelou a Ruskem.
Moderátorka: Je to pro Rusko vůbec ekonomický úder, nebo to ve skutečnosti nemá žádný význam?
Andrej Fedorov: Ne, absolutně ne. Problém by mohl nastat v budoucnu, pokud USA získají plnou kontrolu nad ropným průmyslem ve Venezuele a Trump bude moci manipulovat s cenami ropy, jak se mu zlíbí. Především by to mohlo zničit dohodu OPEC+, a také by to vážně zasáhlo Rusko. Ale každopádně byla Venezuela pro Rusko velmi důležitá.
Moderátorka: Proč?
Andrej Fedorov: OK, neměli byste oddělovat Venezuelu od Kuby. Venezuela byla součástí ruských zájmů společně s Kubou. Venezuela byla považována za druhý tlakový bod v Latinské Americe na USA.
Moderátorka: Co Rusko cítí, že má co do činění s prezidentem Trumpem?
Andrej Fedorov: Trump je každopádně velmi obtížný partner. A iluze v Moskvě, že Trump je dobrý člověk, jsou pryč, zejména nyní, protože Venezuela zvítězila. Írán přichází jako další věc. Druhý problém. Třetím je nedávná Pařížská dohoda o Ukrajině. Takže situace ve vztazích s Trumpem se podle mého názoru brzy stane spíše chladnější než přátelskou.
Moderátorka: Zmínil jste Pařížskou dohodu. Samozřejmě, její součástí je, že Británie, Francie a možná i Německo vysílají vojáky na Ukrajinu. Jak na to Rusko zareaguje?
Andrej Fedorov: Zatím neexistuje žádná oficiální reakce, ale jsem si jistý, že bude více než negativní. S takovým seznamem záruk, který byl přijat a formulován v Paříži, Rusko nikdy nedosáhne dohody o Ukrajině.
Moderátorka: Cože? Rusko nikdy nesouhlasí s příměřím, protože...
Andrej Fedorov: Ano, ano. Především přítomnost zahraničních vojsk. To je pro Putina osobně absolutně nepřijatelná hranice.
Moderátorka: Byla by jakákoli zahraniční vojska na Ukrajině považována za cíl?
Andrej Fedorov: Pokud přijdou teď, ano. Po příměří si to nemyslím.
Moderátorka: Vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, je tu ještě jedna oblast, a tou je Grónsko. Prezident Trump ho zjevně považuje za neuvěřitelně cenné pro Spojené státy. Jak Rusko vnímá Grónsko, vzhledem k tomu, že je Rusko vnímáno jako hrozba pro něj?
Andrej Fedorov: Pro Rusko je to vážná hrozba, pokud USA převezmou plnou kontrolu nad Grónskem. Protože to změní rovnováhu sil v arktické zóně. To je velký problém pro ruské raketové systémy zaměřené na Spojené státy. Je to pro nás tedy velká, velká bolest hlavy.
Moderátorka: Mohu se zeptat, co myslíte tím, že to způsobuje problémy s raketovými systémy namířenými proti Spojeným státům?
Andrej Fedorov: Víte, Grónsko by mělo být součástí takzvaného zlatého štítu, amerického zlatého štítu, protiraketového obranného systému. A mohlo by to být velmi účinné, protože trajektorie letu ruských raket je velmi blízko Grónsku.
Moderátorka: Raketové systémy, které jsou v současné době namířeny proti Spojeným státům, by tak najednou byly méně nebezpečné?
Andrej Fedorov: Ano, a to je jeden z argumentů Donalda Trumpa, že s Grónskem se budeme mnohem účinněji chránit před raketami, před ruskými raketami.
Moderátorka: Zdá se mimořádné, že mluvíme o plánování nebo představování si, že Rusko vystřelí rakety na Spojené státy.
Andrej Fedorov: Samozřejmě je to stále teorie. Ale každý generál přemýšlí o nadcházející válce. Je normální, že se obě strany navzájem sledují s raketami. Je to normální věc od dob studené války.
Moderátorka: Myslíte si, že je válka nyní pravděpodobnější, vzhledem k tomu, co jsme viděli v posledních dnech a týdnech?
Andrej Fedorov: Myslím, že ne, myslím, že problém není v Grónsku atd. Za další horký bod, který nazývám banánovou slupkou, považuji oblast Baltského moře. Ta je z hlediska bezpečnosti mnohem důležitější a mnohem nebezpečnější, protože konflikt v této oblasti by mohl vypuknout během několika minut, ne hodin a dnů atd.
Moderátorka: Mohlo by k tomu dojít, když říkáte během několika minut, mluvíme o tom, že by k tomu mohlo dojít s tímto supertankerem, který se zdá směřovat tímto směrem?
Andrej Fedorov: Ano, například pokud se NATO pokusí přerušit trasy tankerů do Ustlugi, klíčového ruského ropného přístavu v Baltském moři, odkud se vyváží 60 % ruské ropy. Pro nás je to nesmírně důležitá trasa v Baltském moři, 60 % ropy putuje touto trasou. A pokud se někdo pokusí tuto trasu odříznout, ano, ruské vojenské síly budou určitě použity k ochraně těchto tankerů.
Moderátorka: Pane Fedorove, vždy je mi potěšením s vámi hovořit.
Andrej Fedorov: Děkuji. Vstupujeme tedy do opravdu bouřlivých vod, věci se nyní ubírají špatným směrem.
