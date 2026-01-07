USA ruší univerzální doporučení pro očkování dětí, což vyvolává obavy odborníků
Spojené státy v pondělí ukončily dlouhodobé doporučení, aby všechny děti dostávaly vakcíny proti chřipce a třem dalším nemocem, což je zásadní změna, která posouvá jeden z dlouhodobých cílů ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr.
Odborníci na veřejné zdraví varují, že poslední opatření by mohlo vést k preventabilním hospitalizacím a úmrtím.
Tento krok, který odstraňuje doporučení pro rotavirus, chřipku, meningokokové onemocnění a hepatitidu A a stanovuje, že rodiče by měli konzultovat zdravotní pracovníky v rámci tzv. sdíleného klinického rozhodování, byl schválen dočasným ředitelem Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Jimem O'Neillem bez obvyklého externího odborného přezkumu agentury. Podporuje Kennedyho kampaň za omezení očkování dětí.
Minulý měsíc prezident Donald Trump vyzval USA, aby se "spojily s ostatními vyspělými zeměmi" ke snížení počtu očkování dětí.
Trump uvedl, že nový harmonogram je "založen na zlatém standardu vědy" a spojuje Spojené státy s ostatními vyspělými zeměmi. Ve svém příspěvku na platformě Truth Social prezident pogratuloval Kennedymu a dalším zdravotnickým představitelům ke změně.
"Mnoho Američanů, zejména 'MAHA Moms', se za tyto ROZUMNÉ reformy modlí už mnoho let. Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti!" napsal, odkazujíc na Kennedyho hnutí Make America Healthy Again.
Kennedy, významný kritik vakcín, dříve vedl snahy o zrušení univerzálních doporučení pro očkování proti COVIDu-19 a hepatitidě B pro děti, přičemž se odvolával na souvislosti s autismem, které vědci opakovaně vyvracejí.
Americké děti ohrožené
Odborníci na vakcíny odsoudili změny, které podle nich ohrožují americké děti.
Dr. Michael Osterholm, ředitel Centra pro výzkum a politiku infekčních nemocí na University of Minnesota, uvedl, že měla být veřejná diskuse o rizicích a přínosech možného dopadu zrušení doporučení.
Dr. Sean O'Leary, předseda Americké akademie pediatrie, uvedl, že jiné rozvinuté země čelí odlišným rizikům nemocí a mají jiné zdravotnické systémy než Spojené státy. Na rozdíl od USA, které jsou závislé na soukromé zdravotní péči, většina zemí poskytuje základní univerzální zdravotní péči, kterou platí vláda.
"Jakékoli rozhodnutí o americkém očkovacím plánu dětí by mělo být založeno na důkazech, transparentnosti a zavedených vědeckých procesech, nikoli na srovnáních, která přehlížejí zásadní rozdíly mezi zeměmi nebo zdravotnickými systémy," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
