Proč je „proč“ důležitější než „jak“
7. 1. 2026 / Petr Vařeka
Stále častěji se zdá, že svět ztrácí společný směr. Ve stále větším počtu zemí sílí autoritářské tendence, dříve samozřejmé hodnoty se rozpadají a to, co bylo po desetiletí považováno za samozřejmý rámec spolužití, přestává platit. Společnost se tříští na skupiny sledující vlastní zájmy, vlastní pravdy a vlastní cíle. Každý se vydává po své koleji – a čím dál méně je jasné, kam tyto koleje vedou.
Tento vývoj není jen politickým problémem. Je především ohrožením soudržnosti lidské civilizace jako takové. Pokud neexistuje alespoň základní shoda na tom, co nás přesahuje a spojuje, stává se řešení globálních problémů nemožným. Klimatická změna, vyčerpávání zdrojů, migrace, technologická rizika – to vše jsou výzvy, které se nedají řešit izolovaně. Svět, v němž každý sleduje výhradně své krátkodobé zájmy, ztrácí schopnost čelit problémům, které se týkají všech.
Jedním z důvodů tohoto stavu je skutečnost, že lidé jsou stále více pohlceni vlastními starostmi. Nejde přitom o selhání jednotlivců, ale o globální jev. Nejistota zaměstnání, tlak na výkon, strach ze sociálního propadu a neustálý pocit ohrožení zužují horizont lidského myšlení. Čím obtížnější je prostě obstát v každodenním životě, tím méně prostoru zbývá pro otázky, které přesahují bezprostřední přítomnost.
Tento stav má hlubší kořeny v ekonomickém modelu rozvoje, který se stal téměř univerzálním. Model založený na privátním zisku, neustálém růstu a exploataci konečných zdrojů planety nutně vede k prohlubování nerovností a ke zhoršování životních podmínek velké části populace. Nejde o morální selhání jednotlivých aktérů, ale o důsledek logiky systému, který vytváří tlak, konkurenci a permanentní nedostatek tam, kde by bylo možné hledat rovnováhu.
Hledání jiných, udržitelnějších modelů rozvoje by vyžadovalo politickou vůli. Té se však nedostává – a to nejen na úrovni jednotlivých států, ale zejména v mezinárodním měřítku. Zásadní problémy zůstávají neřešeny, nebo jsou odsouvány, protože jejich řešení přesahuje rámec krátkodobých politických cyklů a partikulárních zájmů.
Tento nedostatek vůle však není příčinou, nýbrž důsledkem. Je důsledkem ztráty civilizačního příběhu – příběhu, který by dal bytí jednotlivého člověka smysl přesahující jeho osobní úspěch či neúspěch. Bez takového příběhu není zřejmé, proč by se měl někdo vzdát části svého pohodlí ve prospěch něčeho abstraktního, vzdáleného a společného.
Možná se proto příliš často ptáme na špatnou otázku. Ptáme se, jak znovu dosáhnout stability, jistot a perspektivy do budoucna. Jak nastavit ekonomiku, jak reformovat instituce, jak zvládnout technologické změny. To vše jsou důležité otázky – ale nejsou prvotní. Prvotní je otázka proč. Proč bychom o to vůbec měli usilovat? Proč by mělo mít lidské soužití smysl přesahující pouhou snahu o přežití a krátkodobé uspokojení?
Najít univerzální odpověď na otázku smyslu lidského života se může jevit jako nemožný úkol. Každé víno jednou zkysne – stejně jako to, které podle legendy nabízel Ježíš svatebčanům v Káni Galilejské. Každé náboženství, každá ideologie i každá filozofie pracuje se symboly, které se časem vzdalují živému proudu skutečnosti.
Problém však není v samotných symbolech, ale v tom, že je začneme zaměňovat za cíl. Rozcestníky nejsou od toho, abychom na ně lezli, ale aby nám ukazovaly směr.
Možná je proto třeba hledat smysl jinde – nikoli v konečném cíli, ale v samotném začátku.
Smysl lidského příběhu se možná nejzřetelněji ukazuje v okamžiku zrození. Každý člověk přichází na svět s důvěrou. Je patrná v úsměvu malých dětí, v jejich spontánní otevřenosti vůči světu, ale i v hrách mláďat všech živých tvorů. Tato důvěra není výsledkem racionální úvahy ani ideologického přesvědčení. Je prostým faktem života.
A právě tato důvěra by v nás mohla zakládat důvod, proč ji nezradit. Ne kvůli abstraktním ideálům ani velkým slovům, ale kvůli těm, kteří přicházejí po nás. Kvůli našim dětem, které máme rádi, a které jednou převezmou svět, jaký jim zanecháme. Možná není nutné vědět, kam lidský příběh směřuje. Možná stačí vědět, že byl započat s důvěrou – a že tu důvěru stojí za to nezradit.
