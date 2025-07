Ruské ministerstvo financí si půjčí 500 miliard měsíčně, aby naplnilo vojenský rozpočet

2. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Vláda zvyšuje půjčky na financování rostoucích vojenských výdajů na pozadí klesajících rozpočtových příjmů z ropy a plynu. Ve třetím čtvrtletí si ministerstvo financí plánuje půjčit 1,5 bilionu rublů, což je v průměru 500 miliard rublů měsíčně. Vláda zvyšuje půjčky na financování rostoucích vojenských výdajů na pozadí klesajících rozpočtových příjmů z ropy a plynu. Ve třetím čtvrtletí si ministerstvo financí plánuje půjčit 1,5 bilionu rublů, což je v průměru 500 miliard rublů měsíčně.

To je více, než si Ministerstvo financí půjčilo v prvních dvou čtvrtletích, i když v obou případech překročilo plán. V lednu až březnu to činilo 1 bilion rublů, v dubnu až červnu 1,3 bilionu a vyšlo to na 1,4 a 1,47 bilionu rublů. Pokud ministerstvo financí splní plán na další čtvrtletí, pak si za devět měsíců půjčí téměř vše, co mělo v plánu na celý rok: 4,4 ze 4,8 bilionu rublů.

Zdá se však, že vláda má větší chuť k jídlu. V květnu se rozpočtový deficit více než ztrojnásobil na 3,8 bilionu, neboli 1,7 % HDP. Díky levnější ropě a silnému rublu se příjmy z ropy a plynu snížily o 2,6 bilionu rublů. Jednou z možností, jak kompenzovat výpadek základních příjmů z ropy a plynu v důsledku toho, že kurz dolaru je nižší, než se předpokládalo, jsou dodatečné půjčky.

Zároveň se v důsledku očekávaného růstu příjmů z neropných a plynových produktů zvýšily výdaje o 0,8 bilionu rublů na 42,3 bilionu rublů.

V loňském roce probíhalo umísťování dluhopisů s velkými obtížemi. Úrokové sazby rostly a banky požadovaly cenné papíry s plovoucím kupónem, zatímco ministerstvo financí nabízelo pouze cenné papíry s permanentním kupónem. Ministerstvu financí se nelíbí, že floatery tvoří téměř polovinu dluhopisů, a snaží se jejich podíl snížit, vysvětlil náměstek Vladimir Kolyčev. V loňském roce nabídlo floatery na trh jen v prosinci a prodalo jich za 2 biliony rublů.

Nyní se situace zlepšila, v prvním pololetí prodávalo pouze klasické cenné papíry, v plánu na třetí čtvrtletí jsou pouze ony. Trh je nastaven na snížení klíčové sazby a výnosy cenných papírů klesají. S klíčovou sazbou 20 % je půjčka vládě na 1-3 roky výrazně levnější než před rokem na úrovni 16 %, zdůrazňují analytici MMI. Ministerstvo financí toho využívá a aktivně umisťuje dluhopisy, pro budoucí použití v případě zhoršení situace. Vytváří to bezpečnostní rezervu do budoucna, poznamenali analytici Gazprombank.

Zdroj v ruštině: ZDE

0