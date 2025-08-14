BBC: Jak reagují izraelská média na vyvraždění palestinských novinářů
14. 8. 2025
Moderátor, BBC Radio 4, The Media Show, středa 13. srpna 2025, 16 hodin: Dobrý den, tady je pořad The Meda Show rozhlasové stanic BBC Radio 4. Začneme na Blízkém východě. Včera se konaly pohřby čtyř novinářů Al Jazeery, kteří byli v neděli zabiti při izraelském útoku v Gaze. Mezi nimi byl i 28letý korespondent Anas Al Sharif, jeden z nejvýznamnějších reportérů Al Jazeery v Gaze.
Toto je část zprávy BBC News o této události. Zní takto: „Izrael tvrdí, že Sharif byl vůdcem teroristické buňky Hamásu, ale nepředložil žádné důkazy, které by to potvrzovaly. Sharif to dříve popřel a Al Jazeera i organizace na ochranu mediálních práv tato obvinění odmítly. Izraelská armáda se k ostatním zabitým novinářům nevyjádřila.“
BBC dále uvádí, že podle jejích informací Sharif před současným konfliktem pracoval pro mediální tým Hamásu v Gaze. V některých svých příspěvcích na sociálních sítích před smrtí Sharif kritizoval Hamás.
Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od začátku izraelské vojenské ofenzivy v Gaze zabito nejméně 186 novinářů. Nyní se k nám připojuje Jodie Ginsburg, výkonná ředitelka CPJ, Výboru na ochranu novinářů. Jody, vítejte v pořadu Media Show.
Jodie Ginsburg: Děkuji za pozvání.
Moderátor: Děkujeme, že jste přišla. Jaká je vaše reakce na zabití šesti novinářů z Al Jazeery a dvou nezávislých novinářů v Gaze?
Jodie Ginsburg: No, je to naprosto zdrcující. CPJ již před několika týdny varoval, že se obává o život Anase Al Sharifa poté, co izraelský vojenský mluvčí zveřejnil obvinění, že Anas al Sharif je údajně zapojen do Hamásu, aniž by předložil jakékoli důkazy. Podle našich zkušeností je to často předzvěst toho, že se novinář stane terčem útoku, aby se tento čin ospravedlnil. Na tomto incidentu je obzvláště znepokojující nejen to, že se Anas Al Sharif stal terčem útoku, ale že celý zpravodajský tým byl vyvražděn při úmyslném, cíleném zabíjení, ke kterému se Izrael přiznal a při kterém zahynulo několik dalších novinářů, a Izrael neposkytl žádné vysvětlení, proč je vhodné zabíjet novináře, kteří jsou ve válce považováni za civilisty.
Moderátor: Chtěl jsem se zeptat, jakou ochranu mají novináři podle válečného práva.
Jodie Ginsburg: Mezinárodní humanitární právo je v tomto bodě poměrně jasné. Novináři jsou ve válečné situaci považováni za civilisty a požívají plné ochrany mezinárodního humanitárního práva, pokud se přímo neúčastní nepřátelských akcí. A myslím, že v tomto bodě musíme být velmi jasní. Přímou účastí na nepřátelských akcích se rozumí válečné činy, které mohou způsobit skutečné škody na personálu a vybavení nepřátelských sil. Propaganda by tedy například nebyla považována za přímou účast.
Moderátor: Vraťme se ještě k tvrzením o Anasovi Al Sharifovi. Izrael tvrdí, že byl vůdcem buňky Hamásu. Co si o tom myslíte? A jak CPJ hodnotí tvrzení armády během konfliktu, že novinář je bojovník nebo člen ozbrojené skupiny? Je to vaše práce, vaše role?
Jodie Ginsburg: Jak jsem již řekla, neviděli jsme žádné věrohodné důkazy o tom, že Anas al Sharif byl aktivním členem Hamásu nebo vůdcem buňky Hamásu. IDF zveřejnila na X, dříve Twitteru, některé dokumenty, které podle ní dokazují, že Anas al Sharif byl placen Hamásem. Tyto dokumenty neobsahují žádné údaje od 7. října a odborníci zpochybňují jejich věrohodnost. Samozřejmě je nemůžeme ověřit. IDF nám neposkytuje originály těchto dokumentů, takže můžeme pouze vyšetřovat v rámci našich možností. A nejsme vyšetřovací orgán. Nemáme přístup ke stejným informacím, jaké má izraelská armáda. Ale co víme, protože jsme o tom informovali nejen v této válce, ale i v posledních několika desetiletích, je to, že Izrael málokdy, pokud vůbec, předkládá významné důkazy na podporu svých tvrzení, a tato tvrzení, že novinář je terorista, nejsou neobvyklá.
Moderátor: A jak říkáte, Izrael se k ostatním novinářům nevyjádřil. Co to tedy znamená? Říkáte tím jasně, že to, co se jim stalo, odhlédneme-li na chvíli od Anase al Sharifa, to, co se jim stalo? Jak to charakterizujete z hlediska mezinárodního práva?
Jodie Ginsburg: Říkám zcela jasně, že se jedná o válečný zločin, úmyslné zaměření se na novináře s vědomím, že se jedná o novináře a civilisty, je válečný zločin. Jedná se o válečný zločin.
Moderátor: A Izrael, jak víme, jsme o tom informovali mnohokrát, neumožňuje mezinárodním novinářům vstup do Gazy, aby mohli svobodně informovat. Samozřejmě se tedy spoléhá na nezávislé novináře a místní novináře. Jak CPJ hodnotí, jak to změnilo zpravodajství o tom, co vidíme, způsob, jakým je o válce informováno?
Jodie Ginsburg: Myslím, že je opravdu důležité si to uvědomit. Často dostávám zprávy od lidí, kteří říkají, že je to válka. Samozřejmě, že ve válce umírají novináři. Ale tahle válka není jako jiné války. Není to jako žádná jiná válka, protože od začátku války nebyl žádnému zahraničnímu korespondentovi povolen nezávislý přístup do Gazy. To je neslýchané. Znám mnoho zahraničních korespondentů, kteří pokrývali většinu nejtěžších válek a konfliktů posledních 20 let. Říkají, že je to naprosto bezprecedentní. Jsme zcela závislí na palestinských novinářích, pokud jde o informace o tom, co se děje uvnitř Gazy, a oni jsou pod neuvěřitelným tlakem. Nejenže jsme viděli, jak jsou přímo a nelegálně napadáni, že jsou samozřejmě vystaveni stejným útrapám jako všichni ostatní, hladu, neustálému vysídlování, strachu z bombardování, které zasahuje bez rozdílu a zabíjí jejich blízké, ale také to znamená, že informace o tom, co se děje, získáváme od nich a břemeno získávání informací o tom, co se děje v Gaze, leží výhradně na těchto novinářích. Čím méně novinářů máme, tím méně informací máme.
Moderátor: A to, o čem jste mluvila, bylo pod izraelskou jurisdikcí. To jsou izraelská omezení. Co ale víte o tlaku nebo omezeních ze strany Hamásu na to, co se z Gazy dostane do zpráv, protože to je pravděpodobně také problém.
Jodie Ginsburg: Ano, rozhodně. A o tom jsme také informovali. Hamás rozhodně vyvíjí tlak, aby kontroloval, co novináři na území říkají a dělají. Ale samozřejmě je v Gaze mnoho novinářů, kteří pracují pro různé zpravodajské organizace, včetně BBC, a kteří byli prověřeni a pokračují ve své práci. Bez toho, aby mezinárodní média měla opět přístup na území, je pro nás ještě těžší ověřit obě strany příběhu, ať už to, co říká Izrael, nebo co říká Hamas.
Moderátor: Jodie Ginsburgová, děkuji vám. To byla generální ředitelka Výboru na ochranu novinářů.
Nyní se podívejme, jak o této válce informují izraelská média. Oren Persico je redaktorem webu 7th Eye, který se popisuje jako nezávislý izraelský web věnovaný žurnalistice a svobodě tisku. Orene, vítejte v pořadu Media Show. Zajímalo by mě, jak izraelská média informují o zabití novinářů Al Jazeery a nezávislých novinářů.
Oren Persico: V izraelských médiích nebyl označen jako novinář, Anas al Sharif je označován jako teroristický novinář. Izraelská média zcela přijala PR kampaň izraelské armády, která tvrdí, že Al Sharif byl ve skutečnosti teroristou patřícím k organizaci Hamás, a kromě listu Haaretz a několika malých nezávislých médií je většina izraelských médií šokována tím, že mezinárodní média ho považují za novináře. Ve skutečnosti toto byly titulky v Izraeli: Podívejte se, jak mezinárodní média informují o smrti tohoto teroristy. Proč? Proč to dělají?
Moderátor: Do jaké míry tedy tyto části izraelských médií prověřují důkazy nebo informace, které IDF nebo izraelská vláda sdělují, aby ospravedlnily útok na novináře, jako je Anas Al Sharif?
Oren Persico: Většina izraelských mainstreamových médií se o to příliš nezajímá, ale i když chcete získat více informací, snažil jsem se od IDF získat nějaké informace o tom, jaké přesně mají důkazy. Je to velmi obtížné a frustrující. Za téměř dva roky jsem v různých podobných situacích zjistil pouze to, kde v pásmu Gazy a v kterém měsíci války byl nalezen dokument, který údajně dokazuje, že byl terorista. Nedostal jsem originál dokumentu ani žádné vysvětlení, proč by měl být považován za pravý nebo falešný. Nic takového. Je to velmi frustrující, protože většinu času vás prostě ignorují a v jednom případě před několika lety, kdy došlo k cílené vraždě novinářů, trvalo několik let, než jsem dostal odpověď „Bez komentáře“.
Moderátor: A obecněji, Orene, povězte nám, jak izraelští novináři informují o dění v Gaze.
Oren Persico: No, vzhledem k tomu, že izraelská média se příliš nezajímají o to, co se děje v Gaze z hlediska palestinského obyvatelstva, které tam žije, většina reportáží se týká izraelských vojsk. Pokud chcete vstoupit do Gazy, je to možné, pokud jste součástí armády. To platí pro izraelské i zahraniční novináře. Ale to vám dává velmi omezený přehled o tom, co se děje.
Moderátor: Počet zahraničních novinářů, kteří se mohli připojit k IDF, je však relativně nízký. Je běžnější, že izraelští novináři vstupují do Gazy s IDF?
Oren Persico: Ano, je to běžnější. Je to běžnější. Poté, co Asociace zahraničního tisku požádala Nejvyšší soud o volný vstup pro nezávislé reportéry, IDF oznámila, že povolí vstup více zahraničním novinářům s armádou. Ale myslím, že jejich hlavní starostí je to, jak izraelská veřejnost vnímá dění v Gaze, a méně to, co vidí a reportují mezinárodní média.
Moderátor: Zajímá mě, že jste zmínil izraelské veřejné mínění. Zajímá izraelská média také palestinské veřejné mínění, zejména v Gaze, pokud jde o názor Palestinců na Hamás?
Oren Persico: Ne, ne tak úplně, a musím znovu zdůraznit, že tito novináři nejsou náhradou za nezávislé zpravodajství v Gaze. Jdete s vojáky na konkrétní místo, kde vám mluvčí dovolí vidět velmi konkrétní věci. Nesmíte s nikým mluvit bez povolení a nejkrajnější věcí na této výjimce, kterou musíte podepsat, abyste se dostali dovnitř, je to, že veškerý materiál, který pořídíte během pobytu v Gaze, všechny fotografie, všechna videa, musí být schváleny nejen vojenskou cenzurou, která zajišťuje, že nepoškodí národní bezpečnost, ale také armádním mluvčím. To znamená, že pokud náhodou uvidíte, natočíte nebo dokonce uslyšíte někoho, kdo říká něco, co by mohlo Izrael vykreslit v negativním světle, mluvčí IDF to může diskvalifikovat. Takže vám zbývá jen propaganda, hasbara. Nazvěte si to, jak chcete.
