"Katastrofa": Ruský Afrikakorps utrpěl první porážku v Mali
15. 8. 2025
Na videa natočeném 1. srpna bojovníky z Džamá'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), pobočky al-Kájdy v oblasti Sahelu, je obtížné se dívat. První ukazuje těla mužů v uniformách, včetně tří evropského původu, seřazených poblíž vojenského nákladního automobilu. Na pozadí všech těchto videí je slyšet rachot střelby z automatických zbraní. Videa byla nejprve sdílena na džihádistických kanálech WhatsApp, než byla převzata a zveřejněna na X.
Na několika místech videí můžete slyšet, jak džihádisté mluví o mrtvých mužích jako o "Wagnerovi". Wagner, soukromá polovojenská společnost založená zesnulým Jevgenijem Prigožinem, oznámila, že 6. června 2025 končí své operace v Mali. Na její místo nastoupila ruská skupina Afrikakorps. Tato videa ukazují, že skupina, která má údajně mnohem užší vazby na ruské ministerstvo obrany než její předchůdkyně, právě utrpěla první porážku v Mali.
Těla tří žoldáků jsou vidět na videích natočených džihádisty skupiny JNIM. Další video ukazuje nákladní automobil ruské výroby Ural-4320, který byl zcela zničen.
Den po přepadení zveřejnili online analytici videa, která podle nich ukazují vrtulník při odvetné operaci proti bojovníkům JNIM. Tým pozorovatelů nebyl schopen potvrdit geolokaci videa.
Krátce po přepadení zveřejnila skupina JNIM prohlášení prostřednictvím svého oficiálního média Az-Zallaqa, ve kterém tvrdí, že ukořistila "vojenské vozidlo, 16 kalašnikovů, dva kulomety PK, munici a různé další kusy vybavení".
Kritika bývalých Wagnerových rekrutů
Poté, co se objevily zprávy o přepadení, ruští vojenští bloggeři začali kritizovat Afrikakorps. Vojenský blogger a analytik Rybar to nazval "přísným varováním", které by mělo "sloužit jako ponaučení".
"Africká fronta je příliš často podceňována," řekl. "Složitost bojů zde je srovnatelná, nebo možná dokonce větší než operace v zóně speciálních operací," s odkazem na ruskou válku na Ukrajině.
Ve zprávě zveřejněné na Telegramu v den přepadení to ruský prowagnerovský blogger Turist označil za "katastrofu".
"Mělo by být možné se tomu vyhnout vzhledem ke všem zdrojům, které má Africký sbor k dispozici," řekl.
Vyjádřil také politování nad tím, že bojovníci opustili jak některá svá vozidla, tak těla svých kamarádů.
Telegramový kanál Sand Cat, který má úzké vazby na Wagnera, také vyjádřil politování nad nedostatkem letecké podpory během přepadení.
"Nebyly tam žádné bezpečnostní vrtulníky," napsal správce. "Byl tak ztracen drahocenný čas a cenou za to byly životy našich bojovníků. Za normálních okolností by netrvalo déle než 20 minut, než by stroj dorazil z nejbližší základny, pokud je motor zahřátý. Mi-24 (ruská helikoptéra) mohla roztrhat tuto skupinu spodiny (poznámka redakce: zde mluví o džihádistech) na kusy."
Sand Cat také kritizoval velitele Afrického sboru za to, že se nesnažili poučit od bojovníků Wagnerovy skupiny, kteří strávili roky na bojišti v Mali.
V příspěvku z 1. srpna se Sand Cat vysmíval Africkým sborům a představoval si, jak říkají: "Neposloucháme wagnerovské idioty, kteří chodili po této zemi roky, kteří snášeli jejich rány a vědí, jak zde pracovat a jak pracovat s místním obyvatelstvem. Jsme příliš chytří, chodili jsme na vojenskou školu, máme zkušenosti na papíře, které sahají až do Čečenska."
"Příchod nové těžké techniky od Afrikakorpsu nic nezmění"
Na videích sdílených džihádisty jsou vidět pouze tři žoldnéřská těla, ale podle regionálního specialisty, který si přeje zůstat v anonymitě, Rusové ztratili mnohem více mužů. Říká, že neměli správné vybavení pro boj proti povstalcům:
"Podle neoficiálních údajů džihádistů, které nemohu potvrdit, bylo zabito nejméně 40 lidí, včetně 14 Rusů. Džihádisté chtěli udeřit tvrdě, protože Ténenkou je jejich území. Historicky byla tato země pod kontrolou Amadoua Koufy (poznámka redakce: jeden z náčelníků kmene Fula, který byl velitelem JNIM), takže chtějí ukázat, že kontrolují své území. To je důvod, proč se JNIM rozhodla zaútočit na tento konvoj, který přivážel zásoby z Niono směrem k předsunuté základně v Dioura."
Region je zcela pod kontrolou džihádistů. Mimo velká města zde vláda není přítomna. Státní struktury (správní, soudní, bezpečnostní) ve venkovských oblastech chybí. Místo toho jsou JNIM považovány za legitimní autoritu s politickou, ideologickou a územní kontrolou.
JNIM používá islámské právo, aby měla přehled o tom, jak jsou přírodní zdroje těženy a využívány místními úřady v oblasti. Džihádisté požadují, aby lidé platili zakát (islámskou daň). Také uplatňují právo šaría a spravují zdroje.
Pokud jde o malijské ozbrojené síly a Rusy, zdá se, že nejsou schopny expandovat ze svých základen. Předtím byli zcela obklíčeni. Příchod nového těžkého materiálu patřícího k Africkému sboru na tom nic nezmění. Tato obrněná vozidla a ruské tanky jsou neúčinné proti povstalcům, kteří se pohybují na motocyklech. Díky extrémně husté síti informátorů napříč populací jsou džihádisté informováni o každém pohybu na svém území.
Oblast kolem Ténenkou je složitým prostředím s mangrovy, pasteveckými oblastmi a některými oblastmi, které mohou být zaplaveny v závislosti na ročním období. Je to dokonalá krajina pro partyzány. Džihádisté znají terén velmi dobře. JNIM dokonce vytvořila tunely v blízkosti míst s vodou a vlastní průjezdy pro vozidla. Nicméně malijská armáda a Rusové se musí spolehnout na průvodce, kteří neznají zemi tak dobře jako džihádisté.
Malijské ozbrojené síly zveřejnily 1. srpna prohlášení, v němž potvrdily, že "léčka proběhla". V následujících dnech však malijské úřady neposkytly žádné další podrobnosti o utrpěných škodách ani ztrátách na lidských životech.
