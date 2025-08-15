Rusko před summitem na Aljašce dosáhlo největšího čtyřiadvacetihodinového postupu na východní Ukrajině

Ukrajinské armádě hrozí obklíčení v jednom z klíčových měst Donbasu
15. 8. 2025Ukrajinské armádě hrozí obklíčení v Pokrovsku, jednom z posledních velkých měst v Donbasu, které je pod její kontrolou.
Ruská armáda tento týden provedla svůj největší 24hodinový postup na Ukrajinu za více než rok, jen několik dní před setkáním mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, podle údajů amerického Institutu pro studium války, píše Philip Turle.
Ruská armáda 12. srpna zabrala nebo si nárokovala 110 kilometrů čtverečních ve srovnání s předchozím dnem, podle analýzy bojových dat z bojiště od Institutu pro studium války AFP.
Jednalo se o největší územní zisk od konce května 2024.
V posledních měsících Moskvě obvykle trvalo pět nebo šest dní, než postupovala takovým tempem, ačkoli ruský postup se v posledních týdnech zrychlil.
Rusko, které má v současné době plnou nebo částečnou kontrolu nad 19 % ukrajinského území, ve středu uvedlo, že obsadilo dvě vesnice poblíž Dobropillja.
Doněcký gubernátor Vadym Filaškin řekl, že region začíná s povinnou evakuací rodin s dětmi z města Bilozerské a tuctu dalších osad.
"Začínáme s povinnou evakuací rodin s dětmi z města Bilozerské," řekl Filaškin a dodal, že v oblasti zasažené nařízením zůstává asi 1 150 dětí.
Ruská ofenzíva na východní Ukrajině nabrala na rychlosti a získala půdu pod nohama ve středu, kdy evropští lídři vedli online rozhovory s Trumpem před jeho summitem na Aljašce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uznal, že ruské jednotky postoupily až o 10 kilometrů poblíž východního uhelného města Dobropillja, ale řekl, že Kyjev je brzy "zničí".
"Vidíme, že ruská armáda se nepřipravuje na ukončení války. Naopak, dělají pohyby, které naznačují přípravy na nové útočné operace," řekl.
Ruská armáda také v noci vypálila na Ukrajinu nejméně 49 dronů a dvě balistické rakety, uvedlo ukrajinské letectvo.
Nejméně tři lidé byli zabiti při ruských dělostřeleckých a dronových útocích na jižní Chersonskou oblast, uvedli regionální představitelé.
Artem, třicetiletý voják z Kramatorsku, řekl, že válka bude pravděpodobně pokračovat "dlouho".
"Putin shromažďuje armádu, jeho armáda roste, hromadí zbraně, tahá nás za nos," řekl.
Ruské síly na zemi na Ukrajině se blíží ke klíčovému územnímu záboru kolem města Pokrovsk ve východním regionu Donbas, které je součástí průmyslového srdce Ukrajiny, po kterém Putin dlouho toužil.
Vojenští analytici využívající informace z otevřených zdrojů k monitorování bojů uvedli, že schopnost Ukrajiny odrazit tento postup by mohla být kritická: ztráta Pokrovska by Rusku poskytla důležité vítězství před summitem a mohla by zkomplikovat ukrajinské zásobovací trasy do Doněcké oblasti, kam Kreml soustředil většinu vojenského úsilí.
Mezitím ukrajinské síly v noci na středu zasáhly čerpací stanici ropy v ruské Brjanské oblasti, uvádí se v prohlášení ukrajinského generálního štábu.
Ukrajinské drony zasáhly stanici Unecha, která zásobuje ruskou armádu, uvádí se v prohlášení s tím, že v oblasti kolem čerpací stanice byly hlášeny škody a rozsáhlý požár.
Unecha přepravuje ropu do dvou ropovodů s roční kapacitou pro čerpání 60 milionů tun. Operaci provedly jednotky sil bezpilotních systémů ukrajinské armády a Hlavní zpravodajské ředitelství ministerstva obrany, uvádí se v prohlášení.
Zdroj v angličtině: ZDE
