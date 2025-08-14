Jediní skuteční novináři existovali (a nadále existují) v Pásmu Gazy
14. 8. 2025 / Daniel Veselý
Stále se nemohu vzpamatovat z ohlušujícího ticha tuzemské mediální scény obestírajícího izraelské vyhlazování novinářského stavu v Pásmu Gazy. Opět se nabízí paralela s laciným pobouřením českého stenografického aparátu nad zabíjením novinářů na Ukrajině a v Rusku, třebaže ruská armáda a rozvědka vedle krvežíznivé IDF působí spíše jako nesmělý amatér. Tito jedinci mají podle mého soudu přímo povinnost křičet z plných plic na protest, zvláště pak, když jim ve srovnání s nesmírně kurážnými gazanskými reportéry nic nehrozí. Jejich zaryté mlčení kvůli udržení privilegovaných pozic za každou cenu je tragikomická ubohost, když uvážíme obrovské nesnáze a nepředstavitelně obtížné podmínky, s nimiž se musejí palestinští reportéři mající na zádech namalovaný terč vypořádat, aby mohli světu přinést jedinečné svědectví o holocaustu naší doby.
Západní vojenskou, diplomatickou a ekonomickou podporu (nyní už lehce nahlodanou) genocidní izraelské vlády ruku v ruce doprovází trestuhodná proizraelská mediální předpojatost, kvůli níž jsme už téměř dva roky on-line svědky exterminace palestinského lidu v Gaze. Ostatně tak tomu bylo v případě izraelské okupace a apartheidu s eufemistickým názvem „izraelsko-palestinský konflikt“ vždy. Kdyby neexistovala tato ohavná symbióza, nikdy by k takovým hrůzám nemohlo dojít. Ačkoli se i západní sdělovací prostředky nyní začínají volky nevolky probouzet, v českých médiích až na nepatrné výjimky dominuje vulgární hasbara.
Jistě, vliv České republiky, potažmo české mediální obce na Izrael mající v kapse americký politický establishment, je zanedbatelný. Avšak domnívám se, že by hurónský protest všech tuzemských mainstreamových novinářů mohl přimět českou „diplomacii“ alespoň ke zmírnění její absurdní zločinecké podpory izraelské vyhlazovací války v Gaze. Nic takového se však neděje a ono hrozivě ohlušující ticho je prostě k nevydržení.
Kupříkladu přední komentátor Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland jako tradičně vypouští hustou zavádějící mlhu, když v souvislosti s cílenou popravou několika gazanských novinářů z Al Džazíry, konstruuje ničím podložené sympatie této oceňované televizní stanice k Hamásu. Koneckonců existence tohoto palestinského hnutí je omletým zaklínadlem a posledním cinknutým esem v rukávu čím dál tím zoufalejších proizraelských propagandistů, jako by snad historie začala 7. října 2023, kdy se ani neví, kolik izraelských civilistů zabil Hamás a další palestinští militanti a kolik samotná IDF. Reputace prestižní stanice je tak pošpiňována Českým rozhlasem, který nikdo na západ od našich hranic nezná, a redaktorem, jenž loni nechvalně proslul výroky, že „je někdy třeba válku dobojovat“ a že podle všech vojenských odborníků „izraelský postup v Gaze vůči palestinským civilistům je mimořádně citlivý“. Fingerland zašel dokonce tak daleko, že izraelskou válku v Gaze (sic) označil za podhoubí „dalšího pokroku v palestinském životě“.
Jan Fingerland je tak spolu s „básníkem genocidy“ Davidem Borkem z České televize ideálním kandidátem na žalobu za schvalování zločinu genocidia. Nechť krev jediných skutečných novinářů či spíše reportérů dopadne i na jejich hlavy.
Mezitím se všemožnými fingerlandy a borky léta pracně budovaná iluze „jediné demokracie na Blízkém východě“ hroutí jako domeček z karet. Tel Aviv za stále neochvějné podpory svého patrona v Bílém domě už nějaký ten čas ani nepředstírá, že fata morgána jménem dvoustátní řešení je realizovatelná poté, co izraelský parlament drtivou většinou odhlasoval nezávaznou rezoluci požadující anexi Západního břehu, a poté, co izraelský premiér oznámil svůj úmysl znovu obsadit celé Pásmo Gazy. Benjamin Netanjahu nyní blouzní o své „dějinné a spirituální misi“ k uskutečnění vize Velkého Izraele, který by zahrnoval nejen veškerá palestinská teritoria, ale i části Jordánska, Libanonu, Sýrie a Egypta – obdobně jako jeho ministr financí Becalel Smotrič, který s podobným bludem přišel loni na podzim.
Nechci být falešným prorokem, nicméně mám za to, že jednou se celý etno-kolonialistický projekt s názvem Izrael bude považovat za zločinný prakticky od začátku až do konce.
