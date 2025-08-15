Channel 4 News: šokující situace v Gaze pokračuje. Izrael lže, že to není pravda
Reportérka: V Gaze se konají pohřební modlitby za ty, kteří podle místních obyvatel odešli hledat jídlo a vrátili se v pytlích na mrtvoly. Zahynul zeť Tahani Jundiai.
„Zemřel mučednickou smrtí, když chtěl přinést mouku, aby nakrmil své děti. Jeho děti plakaly, tak jim chtěl přinést něco k jídlu. Co jiného mohl dělat?“
Vzhledem k prohlubujícímu se hladomoru podepsalo dnes 100 charitativních organizací prohlášení, v němž vyzývají Izrael, aby přestal s tím, co označují za zbraňové používání humanitární pomoci. Izrael blokoval dodávky do Gazy po dobu dvou měsíců. Dodávky byly obnoveny, ale humanitární organizace tvrdí, že to nestačí k nasycení hladového a zoufalého obyvatelstva. Izrael však čelí rostoucí globální kritice a v rámci svých PR aktivit nás pozval do Kerem Shalom, na hraniční přechod do jižní Gazy. Jedná se o součást snahy izraelské vlády reagovat na kritiku týkající se dodávek pomoci do Gazy, a proto jsme byli pozváni, abychom natočili některé kamiony a palety a poté měli možnost položit několik otázek náměstkyni izraelského ministra zahraničí.
K focení jsou pozváni také zástupci mezinárodních ambasád. Seděli jsme na asfaltu tohoto skladu a ukázali nám palety a palety a palety s potravinami, včetně mouky, rýže a oliv, a řekli nám, že je to vina OSN, že se to nerozdává v Gaze.
„Tady je realita. Každý den jsou přes hraniční přechod Kerem Shalom do Gazy vpuštěny tuny humanitární pomoci, které tam jen tak leží.“
„Říkají, že ji nemohou distribuovat kvůli novým pravidlům, která jste zavedli. Tvrdí, že na jejich řidiče jsou kladeny příliš velká omezení, takže se tam fyzicky nemohou dostat.“
„To není pravda. Zajišťujeme jim tři různé trasy, kterými můžou do Gazy projet.“
„Mluvila jste o veškeré pomoci, která se tam dostává, ale uznáváte, že to prostě nestačí, když lidi v Gaze hladoví a umírají podvýživou? To neuznáváte?“
„Rozhodně ne. Pokud se podíváte na počet kalorií na osobu, což je způsob, jakým má OSN analyzovat a ověřovat fakta, zajistili jsme, že je to více než 3000 kalorií na osobu. Takže ne, to popírám na základě faktů a chci –“
„Ale podíl lidí, kteří dostávají –“
„– říci ještě něco jiného, čísla OSN jsou falešná.“
„Ale nejde jen o OSN. Existuje mnoho humanitárních organizací, které mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti. A ty říkají, že lidé hladoví.“
„S ohledem na záběry, které přicházejí z Gazy a které jste viděla, když jste informovala o mnoha z těch posledních záběrů z pohřbů, vypadá tam někdo hladově? Viděla jsem velmi dobře živené lidi.“
Samozřejmě nemůžeme natáčet vlastní záběry, protože Izrael od začátku války neumožňuje zahraničním reportérům volný pohyb v Gaze. Dnes jsme se dostali nejblíže k mému pohledu přes zeď skladu.
„Můžeme se vás zeptat, proč nás nepustíte do Gazy, abychom se podívali sami?"
„Musím říct, že Gaza je velmi nebezpečná oblast.“
„Takže je to pro naši bezpečnost, že nás nepustíte dovnitř, nebo proto, že nás tam nechcete?“
„Rozhodně. Je to kvůli vaší vlastní bezpečnosti.“
OSN a humanitární organizace důrazně popírají tvrzení, že brání distribuci pomoci:
Pracovnice OSN: „No, mohu říci, že to vidím každý den na vlastní oči a upřímně řečeno, stav těchto dětí a dospělých je tak šokující, že jsem v životě nic podobného neviděla.“
„Ukázali nám palety a palety s potravinami a řekli nám, že důvodem, proč nejsou distribuovány, je to, že OSN nepřijede a nevyzvedne je.“
Pracovnice OSN: „Izraelské úřady nám stále přidělují velmi omezené trasy. Tyto trasy jsou většinou extrémně přetížené. Někdy jsou zcela neprůjezdné. Jsou samozřejmě nebezpečné.“
Moderátor: Izraelský preferovaný způsob distribuce pomoci prostřednictvím Gazské humanitární nadace byl dnes označen za chaotický a smrtící. V příštích dvou týdnech bude otevřeno více míst. Krajně pravicový izraelský ministr Bezalel Smotrich oznámil, že budou zahájeny práce na dlouho odkládané výstavbě osady, která rozdělí Západní břeh. Projekt E1 by podle Smotricha účinně odřízl Západní břeh od okupovaného východního Jeruzaléma. To by pohřbilo myšlenku palestinského státu. Mluvil jsem s humanitárním šéfem OSN Tomem Fletcherem pro nejnovější vydání Four Cast.
„Zdá se, že žijeme v době lhostejnosti a beztrestnosti, kdy nikdo nenese odpovědnost za to, co se děje s civilisty, a kdy se tento méně velkorysý přístup stává jaksi přijatelným, když se říká, že bychom měli snížit rozpočty na pomoc v době, kdy potřeby jdou opačným směrem. Žádám jen 1 % z toho, co svět utratí na obranu, a mohli bychom zachránit přes 100 milionů životů. Nemůžu uvěřit, že je to příliš.“
Vidíte, že asi 100 humanitárních organizací vystoupilo a ostře kritizovalo humanitární nadaci v Gaze. Tato nová organizace, která rozdává pomoc v Izraeli a je nyní obviňována z toho, že je jakousi nástrojem izraelské politiky, má pravdu?
Viděl jsem to prohlášení. Je to velmi silné prohlášení od našich spojenců v humanitárním hnutí a humanitární komunitě, kteří znají situaci na místě neuvěřitelně dobře a kteří stejně jako my hájí principy a hodnoty nestrannosti, nezávislosti, neutrality a poskytování pomoci. Klíčové pro nás je, aby pomoc byla poskytována v souladu s těmito principy. Máme skutečné obavy z militarizovaných center a bezpečnostních agentur. Jak jsem již opakovaně uvedl v Radě bezpečnosti, máme obavy z čehokoli, co vede k vysídlování lidí a hrozí jejich dehumanizaci. Nyní chceme, aby se pomoc dostala k lidem. Chceme, aby hladovějící lidé dostali jídlo, ale zároveň zoufale chceme, aby se tak dělo v souladu s těmito zásadami a způsobem, který chrání civilisty a neubližuje jim.
Celý rozhovor s Tomem Fletcherem si můžete poslechnout na YouTube, Spotify, webových stránkách Channel 4 a kdekoli jinde, kde posloucháte podcasty.
Konečně se nám také podařilo promluvit s Gazskou humanitární nadací (GHF) o jejích sponzorech a o tom, proč je tolik lidí zastřeleno při pokusu dostat se k místům, kde se poskytuje pomoc. Podle Organizace spojených národů bylo od května při pokusu dostat se k jídlu zabito téměř 1400 lidí, mnoho z nich v blízkosti míst, kde působí GHF. GHF se zatím příliš nevyjádřila o tom, jak byla založena, kdo ji řídí a financuje. Když jsem mluvil s jejich mluvčím Chapinem Payem, zeptal jsem se ho nejprve na to, jak je organizace financována.
„Veřejně jsme oznámili, že jsme od americké vlády Donalda Trumpa obdrželi 30 milionů dolarů. Financují nás také dárcovské země, které nás z politických a jiných důvodů požádaly, abychom jejich jména nezveřejňovali. Já ani nikdo jiný za ně tedy nemluví. To je tedy zdroj našeho financování.“
Jaké anonymní země?
Ano, mohu vám říct, že se jedná o země západní Evropy, ale opět nás požádaly, abychom to drželi v tajnosti, a my tento závazek dodržujeme.
To je přece mimořádné a v oblasti humanitární pomoci téměř neslýchané, ne? Nemůžete tedy například říct, zda tuto organizaci financuje Izrael?
Mohu říci, že od Izraele peníze nepřijímáme a pravděpodobně bychom je odmítli. Jsme nezávislá neutrální humanitární organizace, jejímž posláním je zajistit jídlo pro obyvatele Gazy, a to se nám dosud podařilo v podobě 120 milionů dodaných jídel.“
Kdo další je zapojen do GHF? A proč nejsou veřejně jmenováni?
„Jistě. Jmenovali jsme naše zaměstnance, našeho výkonného ředitele, který se celý život věnuje humanitární pomoci. Pochází ze světa USAID, stejně jako většina našich humanitárních pracovníků.
„Jsou v GHF zapojeni bývalí členové bezpečnostních složek?“
Ano, máme také, ano, ano, máme také veterány, americké mariňáky, příslušníky speciálních jednotek, takové lidi, kteří tvoří naši bezpečnostní službu.“
Takže v GHF nejsou žádní bývalí členové CIA?
„Nejsem si jistý, jestli jsem tu od toho, abych to říkal.“
Víte, je velmi neobvyklé, aby humanitární organizace byla tak tajnůstkářská jako GHF, která nezveřejňuje jména žádného ze svých vedoucích pracovníků kromě dvou. To je velmi neobvyklé.
"Jsou to velmi neobvyklé okolnosti, a to proto, že se jedná o jednu z nejkomplexnějších humanitárních krizí našeho života, a musíme přestat předstírat, že existuje jen jeden způsob, jak nakrmit obyvatele Gazy. My jsme jen jeden způsob. Nestačíme. Souhlasíme s kritiky, kteří říkají, že neděláme dost. Rádi bychom rozšířili naši činnost. Rádi bychom dělali víc. Máme otevřenou pozvánku a nabídku ke spolupráci s Organizací spojených národů a dalšími nevládními organizacemi."
Většina velkých humanitárních organizací ve světě je, jak víte, vůči GHF velmi kritická a obviňuje vás, že jste spoluviníky zabíjení, ke kterému dochází v blízkosti vašich zařízení.
"Jak jsem již řekl, pracujeme s myšlenkou odstraňování konfliktů mimo naše zařízení a oni samozřejmě vedou válku. OSN také spolupracuje s IDF a má povolení izraelské vlády k působení v Gaze."
Lidé kritizují způsob, jakým to děláte. Je to vojenská past. Víte, že máte ostnatý drát nebo žiletkový drát. Máte ozbrojené stráže, které nakonec střílejí na lidi, a poblíž máte IDF, která rozhodně střílí na lidi a zabíjí je.
"Ne, ne, ne, ne. Naše, naše."
Víte, že distribuční místo GHF je jako návnada v pasti, to je to, co se tvrdí.
"Ano, děláte dobrou práci, když opakujete argumenty Hamásu, který říká totéž. To je to, co oni říkají, a vy se mýlíte. My jsme nikdy nestříleli. Nikdy jsme nestříleli."
Odpovězte na otázku, odpovězte na otázku.
"Jaká byla otázka?"
Nejste návnadou v pasti, ve které bylo zabito přes 1200 lidí?
Ne, ne, ne.
"Ne, na našich místech nebyly žádné oběti. Nikdy jsme na nikoho nevystřelili."
Je velmi zavádějící tvrdit, že na vašich místech nebyly žádné oběti. Možná nejsou doslova na místech, kde se rozdává jídlo, ale všechny oběti jsou v blízkosti vašich míst, kde se lidé buď přibližují, nebo utíkají.
"Ne."
To je fakt. To je fakt. Děje se to neustále.
"Ne, neděje se to neustále. Není to pravda. Působíme zde téměř tři měsíce a neděje se to neustále. A mimochodem, jedná se o válečnou zónu. Dodáváme jídlo obyvatelům Gazy v aktivní válečné zóně."
Není to tak, že by OSN nebyla schopna poskytnout dostatečnou pomoc. Izrael zavedl blokádu a pak přivedl GHF s vámi a vy jste vytvořili tento nový podivný systém, který dosud nikde na světě neexistoval.
"To také není pravda. Takže. Takže. Takže jsme trochu jiní, to souhlasím, ale ale. Není to pravda a a –"
Nejste existující humanitární organizace s zkušenostmi z jiných míst. Máte lidi, které jste přivedli, aby to dělali.
"To je pravda. To je pravda. Jsme v nouzové situaci. Jsme v nouzové situaci. Ano, jsme nouzová distribuce potravin."
A stále nevíme, kdo vlastně jste, ale teprve od blokády a zavedení GHF lidé umírají hlady a jsou zastřelováni před distribučními místy.
"Řekl bych, že my krmíme lidi a OSN by se měla dát dohromady a krmit je také, protože to je její povinnost."
To znamená, že od izraelské blokády, kdy se dostává do Gazy jen velmi malá část nákladních vozů, to tak není. To není historie pomoci v Gaze. Historie pomoci v Gaze je taková, že byla zajišťována systémem OSN a pak byla zastavena. A my jsme se zasazovali o to, aby OSN byla znovu vpuštěna, a to se stalo. A oni se pokusili propašovat 1100 nákladních aut. Gaza a oni to nedokážou.
A celou verzi tohoto rozhovoru můžete také vidět dnes večer na našem kanálu YouTube. Britské ministerstvo zahraničísdělilo Channel 4 News, že Spojené království nefinancuje Humanitární nadaci pro Gazu.
