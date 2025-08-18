Logika bezpečnostních záruk pro Ukrajinu tkví v tom, že agresor je ten, kdo se brání silnějšímu
18. 8. 2025 / Boris Cvek
Tak to konečně víme. Trump vzkázal světu, že ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku hned, pokud bude chtít. Ti mrtví v Charkově z noci na dnešek, to je tedy vlastně Zelenského vina. A masakr v Buči taky. Proto Trump zrušil vyšetřování válečných zločinů Ruska na Ukrajině. Ostatně Trump už dříve vysvětlil, že za válku může Ukrajina, protože si troufla na silnějšího.
Je pak i logické, proč – pokud to není další z mnoha fantasmagorií – podle speciálního vyslance Witkoffa Putin souhlasil na Aljašce s tím, aby USA daly Ukrajině záruky bezpečnosti ve smyslu článku 5 NATO. Putin samozřejmě odmítá, aby Ukrajina byla v NATO. Odmítá to naprosto zásadně a dlouhodobě. Škoda, že dnes neposlouchal Radiožurnál: zmocněnec české vlády pro Ukrajinu Kopečný by mu vysvětlil, že bezpečnostní záruky podle článku 5, dokonce i v NATO, znamenají, že se každý bude muset nakonec bránit sám.
Ale Putin to jistě myslel úplně jinak. Na Kopečného by nespoléhal. Myslel to tak, jak to myslí Trump, tedy pokud se Ukrajina v budoucnosti bude bránit Rusku, bude to z její strany agrese a žádnou pomoc nedostane. Agresor je ten, kdo se brání silnějšímu přece.
