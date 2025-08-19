Turista jako dojná kráva
19. 8. 2025 / Fabiano Golgo
Od ledna si v Praze za obyčejnou půlhodinovou jízdenku v MHD připlatíme devět korun. Magistrát to balí do pohádky o tom, že „se to Pražanů vlastně netýká“, protože prý jednorázové jízdenky používají hlavně turisté. Jak geniální! Praha konečně vyřešila všechny své finanční problémy – stačí, aby tu byli ti správní cizinci, kteří zaplatí víc. Pražští radní mají jasno: jednorázové jízdenky používají hlavně turisté, takže jejich zdražení vlastně „Pražany nezasáhne“. Jak pohodlné! Jedním dechem tak prohlásili, že půlka obyvatelstva nikdy nenasedne do tramvaje bez lítačky a že každý cizinec je chodící bankomat, který se má odrbat, dokud z něj teče.
Jenomže ono to není jenom drzé, ono je to i trapně průhledné. Tvrdí nám, že obyčejný Pražan či Středočech dojíždějící do práce nikdy nesáhne po jednorázové jízdence? Že všichni mají roční lítačku v kapse a turisty nechají poslušně platit za „luxus“ svezení metrem? Kdo někdy v Praze žil, ví, že to je nesmysl. Spousta lidí využívá jednorázové jízdenky – od nepravidelných dojíždějících přes studenty po lidi, kteří prostě nechtějí nebo nemohou investovat několik tisíc dopředu do ročního kupónu. Ale proč se zabývat realitou, když máme snadného viníka: cizince.
A tady začíná skutečná tragikomedie. Turista je v oficiální rétorice prezentován jako něco mezi vetřelcem a zlatou žílou. Není to host, který přináší miliardy do gastronomie, hotelnictví, kultury či služeb. Není to člověk, který pomáhá udržet pracovní místa. Je to „jiný“, a tudíž spravedlivě určený k vyšší dani za existenci. Jako by se na metru měla nově vyvěsit cedule: Místní vítáni, cizinci plaťte extra.
Celá rétorika je až nebezpečně blízká tomu, čemu se říká xenofobie v bílé rukavičce. „Turista“ se tu maluje jako jakýsi bohatý vetřelec, který si může dovolit platit cokoliv. Je to přece cizinec, tudíž skoro milionář, že? Tahle optika je odporná hned ve dvou ohledech. Zaprvé – cizinci nejsou žádní zlatí horníci, kteří se sem přijeli nechat oškubat. Zadruhé – i kdyby byli, turistický ruch je pro Prahu jedním z klíčových zdrojů příjmů. Zvyšovat jim ceny vstupenek do města pod záminkou „spravedlnosti“ je plivnutí do obličeje celé ekonomice, která z cestovního ruchu žije.
Pražská ekonomika přitom z turismu stojí a padá. Bez něj by se polovina centra proměnila ve skanzen se zavřenými obchody a prázdnými kavárnami. Ale proč to řešit, když můžeme „bohatým cizincům“ poslat účet navíc? Ironií je, že právě oni, kteří do města lijí peníze proudem, se mají stát obětními beránky.
Ne, tohle není promyšlená dopravní politika. To je jenom levná xenofobní hříčka: vytvořit iluzi, že se Praha stará o „své“ a kasíruje „ty druhé“. Přitom ve skutečnosti to odskáčou i obyčejní Pražané, kteří si prostě občas koupí jednorázový lístek. Ale hlavně že magistrát může teatrálně ukázat na „cizince“ a tvářit se, že problém vyřešil.
Nehledě na to, že celá ta hra na „my“ a „oni“ – my poctiví Pražané s kupony a oni, ti cizí, ti jednorázoví – vytváří umělou hranici. Jako by turista nebyl součástí města, dokud tu je. Jako by jeho peníze, jeho konzumace, jeho pobyt neznamenaly pro Prahu nic. Přitom stačí se podívat na kavárny, hotely, kulturní akce, na pracovní místa. Turisté nejsou žádní vetřelci – jsou spoluhráči.
Zdražení jednorázových jízdenek se tak ve výsledku stává symbolem: symbolem krátkozraké politiky, která namísto systémového řešení hledá obětního beránka. A zároveň symbolem maloměšťáckého mindráku, kdy se na cizince dívá skrze optiku „tak ať platí víc, když nejsou naši“.
Turista jako dojná kráva. Obyčejný člověk jako kolaterální škoda. A magistrát jako kouzelník, který umí špatnou politiku zabalit do levného nacionalistického divadla.
Pozn. JČ: A já bych k tomu ještě dodal, že veřejná doprava se má zlevňovat a ne zdražovat, zatímco se blokuje automobilům vjezd do města. Tak to funguje všude jinde, Praha je v důsledku vládnoucí ODS zcela zahlcena automobily, pirátům se nepodařilo prosadit zákaz vjezdu aut na Smetanovo nábřeží (od Národního divadla na Palachovo náměstí), tramvaje tam kvůli zácpě nabírají mnohahodinové zpoždění, ale hlavně: nesmyslně obrovské množství automobilů zahlcuje Prahu zplodinami, z nichž nejnebezpečnější jsou partikuláty, které způsobují infarkty i u mladých lidí. No holt Pražáci volí ODS, která jim ničí zdraví i život.
