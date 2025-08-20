Haaretz: Za posledních 24 hodin bylo izraelskou armádou zabito dalších 58 obyvatel Gazy
20. 8. 2025
Od porušení příměří Izraelem 18. března téměř 20 procent Palestinců zabitých v Gaze čekalo na pomoc
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo Izraelem zabito 58 Palestinců, další dva byli vytaženi z trosek a 343 bylo zraněno, čímž se počet obětí od 7. října zvýšil na 62 064.
Od porušení příměří Izraelem 18. března bylo v Gaze zabito 10 518 Palestinců. Téměř 20 procent z nich bylo zabito při čekání na pomoc, přičemž 1 956 lidí zemřelo. Celkový počet úmrtí v důsledku hladu je 256, z toho 112 dětí.
Úřad OSN pro lidská práva v úterý uvedl, že Izrael pouští do pásma Gazy některé dodávky, ale ne v množství, které by zabránilo rozsáhlému hladomoru.
„V posledních několika týdnech izraelské úřady povolily dovoz pomoci pouze v množství, které je hluboko pod úrovní potřebnou k zabránění rozsáhlého hladomoru,“ řekl na tiskové konferenci v Ženevě mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Thameen Al-Kheetan.
Dodal, že riziko hladomoru v Gaze je „přímým důsledkem politiky izraelské vlády blokující humanitární pomoc“. Izraelská vojenská agentura COGAT, která koordinuje pomoc, uvedla, že Izrael vynakládá „značné úsilí“ na distribuci pomoci do Gazy.
V posledních dnech izraelská armáda zintenzivnila letecké údery v čtvrti Zeitoun v Gaze v rámci příprav na dobytí města.
Pozemní síly IDF, nasazené v posledních dnech v jižní čtvrti Zeitoun v Gaze, byly částečně rozmístěny, aby zabránily členům Hamásu v této oblasti v odchodu.
Svědci sdělují, že dron shodil kanystry na palestinské děti, které trénovaly v uprchlickém táboře Qalandiya, a donutil je uprchnout z hřiště.
Izraelská armáda útočí na severní Gazu
Izraelská armáda útočí na oblast Jabalia v severní Gaze.
Za posledních 24 hodin bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 60 lidí.
Izraelské síly zatkly studenta univerzity na kontrolním stanovišti v Tulkaremu
Izraelské síly zatkly mladého muže z města Tulkarem poté, co prošel vojenským kontrolním stanovištěm Anab na východ od provincie.
Agentura Wafa s odvoláním na místní zdroje uvedla, že izraelské síly na kontrolním stanovišti zastavily auto, které řídil 21letý Tariq Ismat Hashma, student třetího ročníku Palestinské technické univerzity.
Podle zprávy vojáci Hashmu vytáhli z auta, spoutali a zatkli.
Katar a Egypt vedou nové úsilí o uzavření dohody o příměří v Gaze a předložily nový návrh, na který Hamas reagoval kladně
Podle mluvčího katarského ministerstva zahraničí Majeda al-Ansariho je návrh „téměř identický“ s návrhem, který na konci května předložil americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff.
Zahrnuje 60denní prozatímní příměří, během kterého dojde k výměně zajatců, izraelské síly v Gaze se přesunou a pomoc Gaze se zvýší, uvedl al-Ansari.
Izraelská vláda oficiálně nereagovala, ale izraelská média s odvoláním na vysoké úředníky naznačují, že vláda není spokojena s omezenou výměnou zajatců a vězňů a může nyní trvat na propuštění všech 50 izraelských zajatců jako součást jakékoli dohody.
Osadníci začínají pracovat na nové základně poblíž Nablusu
Izraelští osadníci začali budovat novou nelegální základnu v okolí města Aqraba jižně od Nablusu, informuje agentura Wafa s odvoláním na místního aktivistu Yousefa Deiriyeha.
Deiriyeh uvedl, že osadníci postavili stany, umístili karavany a vyvěsili izraelské vlajky na západním svahu hory Qarqafa, naproti vchodu do města.
Izraelské síly provedly razii ve vesnici al-Lubban Asharqiya jižně od Nablusu, kde vojáci zabavili klíče od čtyř vozidel poté, co je zastavili poblíž zemního val, který blokuje hlavní vchod do vesnice.
Vojáci poté „napadli majitele vozidel a donutili je zablokovat provizorní průchody, které obyvatelé používali k obcházení uzavírky“, informovala agentura Wafa.
