Trump podpořil Putinův požadavek, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu
20. 8. 2025
Podle něj ruský vůdce "ve skutečnosti požaduje, aby Ukrajina opustila Donbas", s odkazem na části Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, které dosud nebyly dobyty. "Trump má sklon ho podporovat," řekl zdroj. Zdroje Reuters již dříve uvedly, že Putin souhlasil s tím, že výměnou za území celého Donbasu vrátí Kyjevu malé oblasti u Charkova a v Sumské oblasti, které jsou celkem patnáctkrát menší než území, která si nárokuje.
V sobotu Trump diskutoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry o svých pátečních rozhovorech s Putinem na Aljašce. "Prezident Ukrajiny odmítl opustit Donbas," řekl zdroj. Zelenskyj odmítl jakékoli územní ústupky s tím, že je to v rozporu s ústavou země. Nevyloučil však, že o této otázce bude diskutovat na třístranném setkání s Trumpem a Putinem.
Takové setkání se může konat v pátek 22. srpna. Toto datum bylo evropským partnerům oznámeno během sobotního rozhovoru samotným Trumpem, píše CNN. Šéf Bílého domu začne pracovat na organizaci schůzky, pokud budou jeho rozhovory se Zelenským, naplánované na 18. srpna, úspěšné. Setkání se může zúčastnit alespoň jeden další vedoucí představitel z Evropy. K rozhovorům se připojí také americký viceprezident J.D. Vance.
Američtí představitelé, řekl zdroj AFP, uvedli, že pokud budou splněny požadavky Kremlu na kapitulaci v Donbasu, ruský prezident "nebude pokračovat v ofenzivě v Chersonské a Záporožské oblasti, takže tam dojde k jakémusi zmrazení". "Ale de facto bude vše záviset na Putinově čestném slovu," řekl zdroj.
