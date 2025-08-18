„Zvládnu to,“ tvrdí Trump, zatímco evropští lídři přicházejí do Bílého domu na jednání o Ukrajině spolu se Zelenským
18. 8. 2025
Ukrajinský prezident před setkáním s Donaldem Trumpem ve Washingtonu DC prohlásil, že „válka musí skončit“.
„Zvládnu to,“ říká Trump a trvá na tom, že „přesně ví, co dělá“.
V dalším příspěvku Trump svým kritikům vzkázal: „Vím přesně, co dělám“, a vysvětlil, že je tam, „aby [válku] zastavil, ne aby ji dále vedl“.
Napsal:
„Vím přesně, co dělám, a nepotřebuji rady lidí, kteří se všemi těmito konflikty zabývají už léta a nikdy nedokázali nic udělat, aby je zastavili. Jsou to „HLOUPÍ“ lidé bez zdravého rozumu, inteligence nebo porozumění, kteří jen znesnadňují řešení současné katastrofy v Rusku a na Ukrajině.“
Trval na svém:
Navzdory všem mým povrchním a velmi závistivým kritikům to dokážu – vždycky to dokážu!!!
Evropští lídři se brzy očekávají v Bílém domě
Podle oficiálního harmonogramu se však americký prezident Trump nejprve setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a to asi za hodinu, a Evropané se k jednání připojí až později.
Při nočních ruských útocích na Ukrajině zemřelo 14 lidí, uvádějí úřady
Agentura AFP uvádí, že celkový počet obětí stoupl na 14.
Ranní útok dronů na Charkov zničil část pětipodlažní obytné budovy a způsobil požáry nejméně ve třech patrech, uvedl guvernér Oleg Synehubov na Telegramu.
„Při útoku bylo zabito sedm civilistů, včetně dvou dětí,“ uvedl na sociálních sítích ministr vnitra Igor Klymenko a dodal, že 23 lidí bylo zraněno.
Město poblíž ruských hranic bylo několik hodin předtím zasaženo balistickou raketou, která zranila nejméně 11 lidí, uvedl starosta Igor Terechov.
Ruský prezident Putin telefonoval před Zelenského návštěvou Washingtonu politikům z Brazílie, Indie a Jižní Afriky
Ruský prezident Vladimir Putin se v pondělí pustil do diplomatické ofenzivy a telefonoval s lídry Brazílie, Indie a Jižní Afriky, aby zdůraznil, před návštěvou Volodymyra Zelenského v Bílém domě, že není izolován.
Kreml uvedl, že Putin informoval tři lídry v samostatných telefonátech o výsledcích rusko-amerického summitu na Aljašce.
Před setkáním Zelenského s Trumpem se Putin snaží získat podporu pro své rozsáhlé podmínky ukončení války na Ukrajině od států, které se buď přiklonily k Moskvě, nebo zvolily neutralitu.
Brazílie, Indie, Rusko, Jižní Afrika a Čína tvoří jádro ekonomického bloku BRICS, na který se Moskva silně spoléhá od té doby, co byla po své rozsáhlé invazi na Ukrajinu vyloučena ze západních trhů.
V určitém okamžiku uvidíme rozhovor Fox News s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Agentura Reuters prostřednictvím Fox News zveřejnila komentář přisuzovaný Zelenskému, v němž uvedl, že pro něj bude „nemožné vzdát se území“ ve prospěch Ruska.
EU27 zítra dostane zprávu o rozhovorech Trumpa a Zelenského
Předseda Evropské rady António Costa právě oznámil, že zítra se uskuteční další schůzka 27 členských států EU, na které se bude diskutovat o dnešních jednáních v Bílém domě.
Uvedl:
„Na zítra v 13:00 jsem svolal videokonferenci členů Evropské rady, na které budou informováni o dnešních jednáních ve Washingtonu DC ohledně Ukrajiny.
Spolu s USA bude EU i nadále usilovat o trvalý mír, který zajistí zásadní bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy.“
Na evropské straně bude jedna významná absence, protože Polsko nebude mít svého zástupce, přestože se účastnilo předchozích kol konzultací s Trumpem, včetně těch, které se konaly několik dní před summitem na Aljašce minulý týden.
Prezident republiky spolupracuje s předsedou vlády a příslušným ministrem v oblasti zahraniční politiky.
Před summitem na Aljašce minulý týden panovala nejistota ohledně toho, kdo se zúčastní přípravných telefonátů, protože oba politici se neshodli na svých ústavních rolích. Nakonec se Tusk připojil k interní evropské telekonferenci a debriefingu s „koalicí ochotných“, ale Polsko na hlavním telefonátu s Trumpem zastupoval jeho oddaný politický obdivovatel Nawrocki.
Před dnešním zasedáním zastupoval Polsko na přípravném telefonátu v rámci „koalice ochotných“ o víkendu ministr zahraničí Radosław Sikorski, což vyvolalo další rozpaky.
V neděli však mluvčí Nawrockého naznačil, že prezident zvažuje účast na cestě evropských lídrů do USA, a slíbil další informace do konce dne. Žádné oficiální potvrzení však nepřišlo.
Oba tábory se nakonec v pondělí navzájem obvinily, poté co vyšlo najevo, že Polsko nakonec nebude zastoupeno.
Nawrocki na ceremonii ve Varšavě uvedl, že v rozhovorech s Trumpem jasně vyjádřil svou nedůvěru vůči Vladimíru Putinovi a Rusku, ale argumentoval, že účast v tomto konkrétním formátu je úkolem vlády, protože Tusk se účastnil předchozích summitů koalice.
Dodal, že je jediným evropským lídrem, který má 3. září naplánovanou bilaterální schůzku s Trumpem v Bílém domě, a že tyto otázky tam nadnese.
Polský ministr zahraničí Sikorski však na tento bod rychle zareagoval slovy:
„Oznamuji vám, že pozvánky na schůzky v Bílém domě vydává prezident Spojených států, s nímž mají polští představitelé hnutí Maga, stejně jako prezident @NawrockiKn osobně, privilegované vztahy.
Žádám, aby tyto vztahy využili ve prospěch Polska a Evropy.“
Jeho komentář vyvolal další reakci Nawrockého poradce pro zahraniční politiku Marcina Przydacze, který uvedl, že jelikož Sikorski se účastnil nedělní předběžné telefonické konference, je na něm, aby Polsko k účasti na schůzce přiměl, zatímco prezident se bude držet svých původních plánů ohledně návštěvy v příštím měsíci.
„Rusko lze k míru donutit pouze silou,“ prohlásil Zelenskyj, který usiluje o podporu Trumpa
Mezitím se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkal s americkým vyslancem Keithem Kelloggem před tím, co označil za „velmi vážné“ setkání s Trumpem a dalšími evropskými lídry, které se má konat dnes večer.
„Když se diskutuje o míru pro jednu zemi v Evropě, znamená to mír pro celou Evropu. Jsme připraveni pokračovat v maximálním úsilí o ukončení války a zajištění spolehlivé bezpečnosti. To jsou klíčové otázky.
Včera v noci pokračovaly ruské útoky na naše města – mezi zabitými byly dvě děti a desítky lidí byly zraněny. Lidé prostě spali, když ruská armáda zaútočila na města.
Diskutovali jsme o situaci na bojišti a o našich silných diplomatických schopnostech – Ukrajiny a celé Evropy společně s Amerikou. Rusko lze donutit k míru pouze silou, a prezident Trump tuto sílu má. Musíme udělat vše správně, aby mír nastal. Děkuji!“
Trump zuří proti „falešným zprávám“ a tvrdí, že by ho neocenili, ani kdyby donutil Rusko „kapitulovat“ a předat Moskvu, Petrohrad a 1000 mil kolem nich.
Americký prezident Donald Trump právě zveřejnil na svém účtu Truth Social před dnešním setkáním s ukrajinským prezidentem Zelenským a skupinou evropských lídrů zuřivou zprávu.
Zde je jeho vyjádření:
„Jsem naprosto přesvědčen, že pokud by Rusko zvedlo ruce a řeklo: ‚Vzdáváme se, kapitulujeme, předáváme Ukrajině a velkým Spojeným státům americkým, nejváženějším, nejrespektovanějším a nejmocnějším ze všech zemí, které kdy existovaly, Moskvu a Petrohrad a vše v okruhu 1000 mil kolem nich‘, fake news a jejich demokratičtí partneři by řekli, že to byl špatný a ponižující den pro Donalda J. Trumpa, jeden z nejhorších dnů v historii naší země.“
Ale proto jsou to FALEŠNÉ ZPRÁVY a radikální levicoví demokraté, kteří selhávají. Děkuji vám za pozornost věnovanou této záležitosti!!!“
Dříve napsal:
„Velký den v Bílém domě. Nikdy jsme tu neměli tolik evropských lídrů najednou. Velká čest pro Ameriku!!! Uvidíme, jaké budou výsledky??? Prezident DJT“
Evropští lídři chtějí „dopracovat detaily“ bezpečnostních záruk pro Ukrajinu
Zdroje informované o jednáních však uvádějí, že nepředpokládají podpis dohody v pondělí, a diplomatickou aktivitu popisují jako „krok směrem“ k případnému míru.
Mluvčí Downing Street v pondělí uvedl: „Vítáme [skutečnost], že USA jsou připraveny poskytnout bezpečnostní záruky. To bude důležitým aspektem diskusí, jak dnes, tak i v nadcházejícím období.
Starmer stojí v čele snah o vytvoření aliance zemí, které jsou ochotny vyslat vojáky a další zdroje na obranu Ukrajiny, pokud by se Rusko pokusilo o další invazi, ale vždy tvrdil, že takový plán by vyžadoval podporu USA.
Britští představitelé proto s potěšením přijali víkendové prohlášení Witkoffa pro CNN, že USA a Evropa by mohly „účinně nabídnout formulaci podobnou článku 5, která by zahrnovala bezpečnostní záruky“, s odkazem na princip NATO, že útok na jednoho člena je útokem na všechny.
Starmer a jeho ministři chválili Trumpa od jeho setkání s ruským prezidentem na Aljašce, a to navzdory zprávám, že americký prezident podpořil plán, který by Rusku umožnil zabrat ukrajinské území, které v současné době neokupuje.
