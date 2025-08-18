Jak to asi myslí pan Pojar, když říká, že Trump používá na Putina metodu cukru a biče
18. 8. 2025 / Boris Cvek
Pan Pojar, klíčový bezpečnostní poradce premiéra, říká podle Deníku N, že Trump musí na Putina metodou cukru a biče. Pan Pojar si zaslouží obdiv, pokud nějaký bič, nebo i jen bičík, vidí. Mimořádný pozorovatel!
Možná to burácení, že do 10-12 dní budou tvrdé sankce? To byl bič, to to prásklo. A byl z toho potlesk na červeném koberci. 8. vypršelo ultimátum a 15. přišla Aljaška. Trump pohostil milovaného Vladimíra. A dnes Putin nechal zavraždit děti v Charkově. Nic výjimečného. Trump použil biče: Zelenskyj to může hned zastavit! Jo, bič na Zelenského. Ten přece za to může, za ty mrtvé děti. Bič je bič, to je fakt.
Zajímalo by mě, zda pan Pojar v době, kdy byl prezidentem USA Biden, také vykládal o tom, že je třeba trochu toho cukru. Vytýkal Bidenovi, že Putina nepřivítal v USA na červeném koberci s potleskem?
Asi tak to přece Trump myslí, když říká, že Biden (a Zelenskyj) může za válku. Putin mu to přece na Aljašce potvrdil: kdyby byl prezidentem v roce 2022 Trump, válka by nebyla. Trump by použil cukru na Putina a biče na Zelenského a byl by mír. Pan Pojar je mimořádný pozorovatel a analytik. Hned se cítím bezpečněji, když se mohu zamyslet nad jeho schopnostmi. Jistě si toho všiml už na jaře, toho cukru a biče.
Cituji zprávu BBC, 15. duben 2025 (překlad AI):
„Donald Trump opět obvinil Volodymyra Zelenského z vyvolání války s Ruskem – den poté, co při velkém ruském útoku v ukrajinském městě Sumy zahynulo 35 lidí a 117 dalších bylo zraněno. Americký prezident řekl, že ukrajinský vůdce nese spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem odpovědnost za „miliony mrtvých“ v tomto konfliktu. „Nezačnete válku proti někomu, kdo je dvacetkrát větší než vy, a pak doufáte, že vám lidé dají nějaké rakety,“ řekl v pondělí v Bílém domě. Jeho komentář následoval po nedělním ruském útoku na Sumy, který byl nejkrvavějším útokem na civilisty v tomto roce. Moskva v pondělí večer zasáhla také předměstí města.“
Zdroj: https://www.bbc.com/news/articles/cg5q0mev07lo
