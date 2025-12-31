Channel 4 News: Už čtvrtý den pokračují velké demonstrace v Íránu
31. 12. 2025
čas čtení 3 minuty
A protože Benjamin Netanjahu naléhá na Donalda Trumpa, aby znovu zaútočil, odvážní demonstranti doufají, že rok 2026 by mohl být rokem, kdy 86letý ajatolláh ztratí svou moc.
Íránské úřady se snaží utlumit protivládní protesty, které se šíří po celé zemi. V okolí hlavního města Teheránu bylo nařízeno celoprovinciální uzavření, které úřady zdůvodnily chladným počasím. K protestům se však přidává stále více lidí, včetně žen a studentů. Azara Swami podává zprávu:
Reportérka: V uličkách teheránského Velkého bazaru zazníváskandování „Nebojte se, nebojte se, jsme všichni spolu“ a oni se nebojí. Íránci již čtvrtý den po sobě vycházejí do ulic. Někteří se střetli s pořádkovou policií. Hněv vyvolala ekonomická krize a prudký růst životních nákladů. Za poslední rok ztratila íránská měna téměř polovinu své hodnoty vůči americkému dolaru. Inflace způsobila 72% nárůst cen potravin. Podle jedné obyvatelky Teheránu, jehož totožnost chráníme, se běžné zboží stává nedostupným.
"Rodiny, které kdysi patřily ke střední třídě, se nyní obávají, zda budou schopny platit nájem. V minulosti se lidé obávali, zda si budou moci dovolit maso a ovoce. Nyní mají potíže koupit základní potraviny, jako je rýže a vejce. Podle mého názoru jsou lidé opravdu vyčerpaní. Dosáhli svého zlomu. Už nechtějí tento režim a požadují změnu."
Protesty se brzy rozšířily i mimo hlavní město a podobné scény se odehrály v Isfahánu, Šírázu na jihu a Mašhadu na severovýchodě. Ve městě Farsa je vidět skupinu lidí, kteří se pokoušejí vniknout do vládní budovy. Vláda zatím nepřistoupila k žádným zásadním represím a íránští představitelé se vyhýbají tvrdým policejním zásahům, jaké byly k vidění při předchozích protestech. Místo toho prohlásili, že jsou otevřeni dialogu a jsou ochotni vyslechnout požadavky protestujících.
Vládní mluvčí: Vláda bude trpělivě naslouchat, i když se ozývají ostré hlasy, protože věříme, že náš lid je dostatečně trpělivý. Úkolem vlády je vyslechnout hlasy a pomoci jim dosáhnout společného porozumění, aby se vyřešily problémy, které ve společnosti existují.
Reportérka: Mimo univerzity není klid. K demonstracím se nyní přidávají studenti. Íránská vláda je však stavěna tak, aby odolala tlaku veřejnosti. Už dříve zažila velké protesty. V roce 2022 vyvolala smrt Mahsy Aminiové v policejní vazbě celonárodní hnutí.
Analytička: Nemyslím si, že samotný režim je v bezprostředním ohrožení, protože Íránská islámská republika, jak jsme mohli vidět během mnoha let protestů, je institucionalizovaná a má byrokracii, která je ochotná zůstat jednotná a potlačovat nesouhlas v zemi. Systém se však snaží vyhnout dlouhodobému patovému stavu.
Reportérka: Íránské vedení ví, že nejrychlejším způsobem, jak zmírnit tlak, je zrušení sankcí USA. Ale vzhledem k tomu, že prezident Donald Trump tento týden pohrozil, že „roztříští Írán na kusy“, pokud obnoví svůj raketový program, diplomatická nálada není ani zdaleka pozitivní.
