Útok USA na Venezuelu vyvolává obavy z budoucího amerického převzetí Grónska

5. 1. 2026

čas čtení 4 minuty
 
Dánský velvyslanec zveřejnil „přátelské připomenutí“ ohledně obranných vazeb po provokativním příspěvku hnutí Maga ohledně připojení Grónska k USA

Bombardování Venezuely a zajetí jejího prezidenta Nicoláse Madura ze strany USA obnovilo obavy z amerického převzetí Grónska. Členové hnutí Maga Donalda Trumpa se po útoku v Jižní Americe radostně zaměřili na dánské území.

Jen několik hodin po americké vojenské operaci ve Venezuele zveřejnila pravicová podcasterka Katie Millerová – manželka Stephena Millera, mocného zástupce šéfa štábu Donalda Trumpa pro politiku – na X mapu Grónska pokrytou hvězdami a pruhy s popiskem: „BRZY“.




 
Hrozba anexí území bohatého na nerostné suroviny, které je součástí aliance NATO, vyvolala okamžitou vlnu pobouření mezi Dány.

Kodaňský velvyslanec v USA Jesper Møller Sørensen Millerovu provokaci sdílel s „přátelským připomenutím“ dlouholetých obranných vazeb mezi oběma zeměmi.

„Jsme blízcí spojenci a měli bychom jako takoví i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska,“ uvedl. „Dánské království a Spojené státy spolupracují na zajištění bezpečnosti v Arktidě.“

Uvedl, že Dánsko v roce 2025 zvýšilo výdaje na obranu a vyčlenilo 13,7 miliardy dolarů  „které mohou být použity v Arktidě a severním Atlantiku. Protože bereme naši společnou bezpečnost vážně.“

Dodal: „A ano, očekáváme plné respektování územní celistvosti Dánského království.“

Trump nedávno jmenoval Jeffa Landryho, guvernéra Louisiany, zvláštním vyslancem pro Grónsko. Landry, bývalý generální prokurátor státu, poděkoval Trumpovi za jeho jmenování v prosinci a řekl, že je „ctí sloužit vám v této dobrovolné funkci, aby se Grónsko stalo součástí USA“.

V sobotu Landry uvítal Trumpovo svržení Madura silou.

„Jako zástupce šerifa a generální prokurátor jsem viděl devastující účinky nelegálních drog na americké rodiny. S více než 100 000 úmrtími ročně souvisejícími s opioidy jsem vděčný, že prezident konečně podnikl skutečné kroky v boji proti drogám,“ napsal na X.

„Děkuji @realDonaldTrump za to, že osoby jako Maduro přivedl k odpovědnosti.“

Od svého nástupu do úřadu před rokem Trump znepokojuje evropské spojence svými prohlášeními o Grónsku, které je považováno za strategicky důležité pro obranu a jako budoucí zdroj nerostného bohatství. Nachází se zde nejsevernější vojenská základna USA v Pituffiku, kterou v březnu navštívil Trumpův viceprezident JD Vance.

Americký prezident odmítl vyloučit vojenskou akci za účelem získání kontroly nad tímto územím v době, kdy USA, Čína a Rusko soupeří o moc v Arktidě, což vyvolalo všeobecné odsouzení a neklid na samotném ostrově.

„Nevylučuji to. Neříkám, že to udělám, ale nic nevylučuji. Ne, tam ne. Grónsko velmi potřebujeme,“ řekl Trump v květnu v americké televizní stanici NBC, když byl dotázán na možné převzetí moci silou.

„Grónsko má velmi malý počet obyvatel, o které se postaráme, budeme si jich vážit a tak dále. Ale potřebujeme to pro mezinárodní bezpečnost.“

V reakci na neustálé výhrůžky vůči tomuto území označila dánská vojenská rozvědka minulý měsíc USA za bezpečnostní riziko, což znamenalo dramatickou změnu v transatlantických vztazích.

Premiéři Dánska a Grónska, Mette Frederiksenová a Jens-Frederik Nielsen, tehdy řekli: „Už jsme to řekli velmi jasně. Nyní to opakujeme. Státní hranice a suverenita států jsou zakotveny v mezinárodním právu ... Nelze anektovat jiné země.“

Podle lednového průzkumu veřejného mínění chce drtivá většina z 57 000 obyvatel Grónska získat nezávislost na Dánsku, ale nemá zájem stát se součástí USA. Území má právo vyhlásit nezávislost od roku 2009.

Jennifer Kavanaghová, ředitelka vojenské analýzy v think tanku Defense Priorities, který prosazuje zdrženlivost v zahraniční politice USA, uvedla, že dlouho odmítala Trumpovo vyhrožování Grónsku.

„Teď si tím už nejsem tak jistá,“ řekla. „Pro USA by nebylo tak těžké umístit na Grónsko několik set nebo několik tisíc vojáků a není mi jasné, kdo by s tím mohl něco udělat.“

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
366

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2026